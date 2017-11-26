Еще одна погоня Шипулина. Но спасать Россию было уже поздно
В смешанной эстафете россияне тоже не выиграли медалей: наша четверка финишировала шестой.
К четвертому этапу отставание сборной России составляло 1 минуту 23 секунды. Шипулину удалось отыграть 36 секунд и отнять у французов место на цветочной церемонии. Победили в этой гонке норвежцы.
1-й этап. Ольга Подчуфарова: 16-е место, отставание 35 секунд, 0+0, 0+1
Ольга Подчуфарова все-таки вернулась. Проблемы со здоровьем мучили ее два года, и, кажется, все самое неприятное уже позади. О том, что конкретно происходило со спортсменкой, тренеры предпочитали не распространяться. «Не обо всех проблемах со здоровьем можно рассуждать во всеуслышанье, вот и мы не будем», – заметил как-то по этому поводу Александр Касперович, бывший главный тренер сборной, нынче старший наставник по резерву.
В межсезонье Ольга все-таки нашла докторов, которые ей помогли. И вот она на старте. Первый вопрос – как она побежит? Чудес все же не бывает: на всем протяжении дистанции она теряла секунду за секундой. По стрельбе, напротив, – зачет. На лежке отстрелялась в своих лучших традициях, на стойке пятый выстрел подвел, секунд десять потеряла. Ушла на последний круг с дефицитом в 20 секунд по отношению к лидеру – им стала Лиза Витоцци из Италии. К передаче эстафеты наш минус дорос до 35 секунд, и это был только 16-й результат.
Цитата: «Это была самая тяжелая эстафета за последние три года, сколько я в них участвую. Последний выстрел на стойке не получился, хотя до этого стрельба шла хорошо. Миллиметра не хватило».
2-й этап. Екатерина Юрлова: 11-е место, отставание 1 минута, 8 секунд, 0+0, 0+1
Это была первая гонка Екатерины Юрловой на Кубке мира после возвращения из декретного отпуска. Напомним, что 13 ноября 2016 года она родила дочку Киру и с тех пор в первой сборной 32-летней спортсменки не было.
Как и Подчуфарова, Юрлова потратила всего один доппатрон – такими результатами на стрельбе в этой гонке могли похвастать только лидеры. Но к ним наша команда на тот момент не относилась. На последний круг россиянка уходила уже с минутным отставанием. Сначала держалась в десятке, но потом выпала и из нее.
3-й этап. Максим Цветков: 7-е место, 1 минута 23 секунды, 0+0, 0+1
Привозить Шипулину минуту перед последним этапом, это, конечно, наша давняя традиция. И наверняка отставание прекрасной половины после женской половины гонки прогнозировалось. Поэтому перед Цветковым стояла ясная задача – как можно больше сократить эту минуту с лишним. Первая стрельба Максима была безукоризненной, вторая с одним дополнительным патроном, а минута с копейками никуда не делась. Да и «копеек» стало побольше – 23.
Что уж о золоте мечтать в такой ситуации. Смотрим, сколько до бронзы. Ровно минута.
Цитата: «Ноги вязало, по трассе было идти тяжело. Со стрельбой справился, это было важно, чтоб не терять секунды дополнительно».
4-й этап. Антон Шипулин: 6-е место, 47 секунд, 0+1, 0+1
Лидировавшие до этого этапа итальянцы совсем раскрошились: Хофер ушел на штрафной круг, вперед вырвались норвежцы – у них на этом этапе бежал Эмиль-Хегле Свендсен. На стойке нервишки своим болельщикам потрепал уже Свендсен: ему пришлось использовать все три доппатрона, но все же норвежец выдержал этот шторм на корабле. И ушел на финишный круг первым. За ним словак Казар и Хофер.
Увы, в этих разборках не пришлось участвовать Антону Шипулину. Будь он поближе изначально, мог бы еще включиться, но почти полторы минуты форы соперникам – это, конечно, ни в какие ворота и ни в какую мишень.
Единственное, чем напоследок порадовал Антон, – яркой финишной разборкой с французом Дестье. Наверняка, этот финиш уже из гостиничного номера смотрел Мартен Фуркад (он несколькими часами ранее бежал супермикст) и Антон таким образом передал привет своему заклятому другу – вырвал место на цветочной церемонии для нашей команды.
Кубок мира
1-й этап. Эстерсунд (Швеция)
Одиночная смешанная эстафета
|
|
|
Стрельба
|
Финиш
|
1
|
Норвегия
|
0+13 (0+2 0+3 0+5 0+3)
|
1:11.31,7
|
2
|
Италия
|
1+6 (0+0 0+2 0+0 1+4)
|
+5,3
|
3
|
Германия
|
0+10 (0+2 0+2 0+4 0+2)
|
+6,4
|
4
|
Словакия
|
0+9 (0+3 0+0 0+2 0+4)
|
+7,7
|
5
|
Швеция
|
1+5 (0+2 0+0 1+3 0+0)
|
+34,5
|
6
|
Россия
|
0+7 (0+1 0+1 0+1 0+4)
|
+47,9
|
7
|
Франция
|
1+7 (0+1 0+2 1+3 0+1)
|
+48,0
Сборная России по этапам
|
|
|
С1 (л)
|
Место
|
С2 (с)
|
Место
|
Ход
|
Финиш
|
1
|
Ольга Подчуфарова
|
0+0
|
5 (+4,1)
|
0+1
|
8 (+19,6)
|
19 (+56,3)
|
16 (+34,9)
|
2
|
Екатерина Юрлова
|
0+0
|
13 (+41,1)
|
0+1
|
10 (+1.08,9)
|
12 (+1.01,1)
|
11 (+1.08,9)
|
3
|
Максим Цветков
|
0+0
|
9 (+1.01,0)
|
0+1
|
7 (+1.13,2)
|
7 (+31,2)
|
7 (+1.23,9)
|
4
|
Антон Шипулин
|
0+1
|
6 (+1.05,7)
|
0+3
|
7 (+49,3)
|
3 (+4,4)
|
6 (+47,9)