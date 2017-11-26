К четвертому этапу отставание сборной России составляло 1 минуту 23 секунды. Шипулину удалось отыграть 36 секунд и отнять у французов место на цветочной церемонии. Победили в этой гонке норвежцы.

1-й этап. Ольга Подчуфарова: 16-е место, отставание 35 секунд, 0+0, 0+1

Ольга Подчуфарова все-таки вернулась. Проблемы со здоровьем мучили ее два года, и, кажется, все самое неприятное уже позади. О том, что конкретно происходило со спортсменкой, тренеры предпочитали не распространяться. «Не обо всех проблемах со здоровьем можно рассуждать во всеуслышанье, вот и мы не будем», – заметил как-то по этому поводу Александр Касперович, бывший главный тренер сборной, нынче старший наставник по резерву.

В межсезонье Ольга все-таки нашла докторов, которые ей помогли. И вот она на старте. Первый вопрос – как она побежит? Чудес все же не бывает: на всем протяжении дистанции она теряла секунду за секундой. По стрельбе, напротив, – зачет. На лежке отстрелялась в своих лучших традициях, на стойке пятый выстрел подвел, секунд десять потеряла. Ушла на последний круг с дефицитом в 20 секунд по отношению к лидеру – им стала Лиза Витоцци из Италии. К передаче эстафеты наш минус дорос до 35 секунд, и это был только 16-й результат.

Цитата: «Это была самая тяжелая эстафета за последние три года, сколько я в них участвую. Последний выстрел на стойке не получился, хотя до этого стрельба шла хорошо. Миллиметра не хватило».

2-й этап. Екатерина Юрлова: 11-е место, отставание 1 минута, 8 секунд, 0+0, 0+1

Это была первая гонка Екатерины Юрловой на Кубке мира после возвращения из декретного отпуска. Напомним, что 13 ноября 2016 года она родила дочку Киру и с тех пор в первой сборной 32-летней спортсменки не было.

Как и Подчуфарова, Юрлова потратила всего один доппатрон – такими результатами на стрельбе в этой гонке могли похвастать только лидеры. Но к ним наша команда на тот момент не относилась. На последний круг россиянка уходила уже с минутным отставанием. Сначала держалась в десятке, но потом выпала и из нее.

3-й этап. Максим Цветков: 7-е место, 1 минута 23 секунды, 0+0, 0+1

Привозить Шипулину минуту перед последним этапом, это, конечно, наша давняя традиция. И наверняка отставание прекрасной половины после женской половины гонки прогнозировалось. Поэтому перед Цветковым стояла ясная задача – как можно больше сократить эту минуту с лишним. Первая стрельба Максима была безукоризненной, вторая с одним дополнительным патроном, а минута с копейками никуда не делась. Да и «копеек» стало побольше – 23.

Что уж о золоте мечтать в такой ситуации. Смотрим, сколько до бронзы. Ровно минута.

Цитата: «Ноги вязало, по трассе было идти тяжело. Со стрельбой справился, это было важно, чтоб не терять секунды дополнительно».

4-й этап. Антон Шипулин: 6-е место, 47 секунд, 0+1, 0+1

Лидировавшие до этого этапа итальянцы совсем раскрошились: Хофер ушел на штрафной круг, вперед вырвались норвежцы – у них на этом этапе бежал Эмиль-Хегле Свендсен. На стойке нервишки своим болельщикам потрепал уже Свендсен: ему пришлось использовать все три доппатрона, но все же норвежец выдержал этот шторм на корабле. И ушел на финишный круг первым. За ним словак Казар и Хофер.

Увы, в этих разборках не пришлось участвовать Антону Шипулину. Будь он поближе изначально, мог бы еще включиться, но почти полторы минуты форы соперникам – это, конечно, ни в какие ворота и ни в какую мишень.

Единственное, чем напоследок порадовал Антон, – яркой финишной разборкой с французом Дестье. Наверняка, этот финиш уже из гостиничного номера смотрел Мартен Фуркад (он несколькими часами ранее бежал супермикст) и Антон таким образом передал привет своему заклятому другу – вырвал место на цветочной церемонии для нашей команды.

Кубок мира

1-й этап. Эстерсунд (Швеция)

Одиночная смешанная эстафета

Стрельба Финиш 1 Норвегия 0+13 (0+2 0+3 0+5 0+3) 1:11.31,7 2 Италия 1+6 (0+0 0+2 0+0 1+4) +5,3 3 Германия 0+10 (0+2 0+2 0+4 0+2) +6,4 4 Словакия 0+9 (0+3 0+0 0+2 0+4) +7,7 5 Швеция 1+5 (0+2 0+0 1+3 0+0) +34,5 6 Россия 0+7 (0+1 0+1 0+1 0+4) +47,9 7 Франция 1+7 (0+1 0+2 1+3 0+1) +48,0

Сборная России по этапам