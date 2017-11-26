Пока смешанные эстафеты у нас не смешиваются
В первый день первого этапа Кубка мира российские биатлонисты в двух смешанных эстафетах заняли восьмое и шестое места.
Применительно к подобным женско-мужским дисциплинам, нынче весьма модным в мировом спорте и активно продвигаемым как федерациями по разным видам, так и самим МОК, наш биатлон, увы, пока может похвастать только одной половиной из двух. Которая без второй (то есть, первой) лишает смысла все мероприятие в целом.
Ольга Подчуфарова и Екатерина Юрлова только «ногами» привезли партнерам-мужчинам к началу третьего этапа отставание в две минуты. Хотя стреляли хорошо, и за счет этой стрельбы от двух минут осталась одна с хвостиком. Что, согласитесь, тоже весьма немало.
Вообще, по стрельбе российская команда сегодня была «впереди планеты всей». Остается один вопрос: мы во что играем – в стрельбу или в биатлон? Это вообще-то разные виды спорта.
Максим Цветков с Антоном Шипулиным отыграли то, что могли. Первый «ходом» отстал уже только на полминуты, второй – не отстал совсем, но был вынужден, согласно текущей ситуации, палить на огневых рубежах, как из пулемета. Попал не очень, но хоть обошелся без штрафных кругов. И на последней прямой с фирменной (и весьма приятной нашему глазу) мощью разобрался с Симоном Дестье. Два-три толчка палками в полную силу – и все, француза уже не видно.
Проблема в том, что боролись они на финише за скромное шестое место. И если для сборной Франции, не впервые сделавшей «ход конем», отрядив «специальную Дрим Тим» из Мартена Фуркада и Мари Дорен-Абер» в спринтерскую, одиночную «смешанку», это были, что называется, плановые потери, то российские тренеры первый номер программы шведского этапа фактически проигнорировали, выставив туда пару глубоких запасных Елисеев-Сливко.
Правда, Фуркад с Абер там тоже не блеснули. Его Величество Мартен на четырех рубежах совершил семь промахов, да и по скорости проснулся слишком поздно - на последнем круге, достав лишь до «деревянной» медали. Видимо, слухи о его болезнях были все-таки не беспочвенными.
Хотя «одиночная» и раньше считалась экзотикой, а уж в олимпийский сезон – тем более. В Пхенчхане-то ее точно не будет. Зато классическая «смешанка» - обязательно. И пока не очень понятно, кто у нас там будет закрывать женские этапы. Хотя, как бы странно это ни прозвучало, определенный резерв тут у России есть. В лице восстанавливающейся после травмы Ирины Старых и почему-то пропустившей первый день Кубка мира-2017/18 (посмотрим, как у нее пойдет дальше) Татьяны Акимовой.
Кстати, в роли первого мужчины-догоняющего «перед Шипулиным» Цветков, при всем уважении к его надежности, – тоже отнюдь не незаменим. Интересно, сколько бы оставил от юрловского отставания в аналогичной гонке Александр Логинов?..
Так или иначе, сезон стартовал. В среду и четверг этап в Эстерсунде продолжится индивидуальными, марафонскими гонками, а с пятницы уже пойдет главная, типовая программа. Спринт плюс преследование. Там нашим мужчинам смешиваться на трассе с женщинами уже не придется.
Кубок мира
1-й этап. Эстерсунд (Швеция)
Смешанная эстафета 2х6+2х7,5 км
|
|
|
Стрельба
|
Финиш
|
1
|
Норвегия
|
0+13 (0+2 0+3 0+5 0+3)
|
1:11.31,7
|
2
|
Италия
|
1+6 (0+0 0+2 0+0 1+4)
|
+5,3
|
3
|
Германия
|
0+10 (0+2 0+2 0+4 0+2)
|
+6,4
|
4
|
Словакия
|
0+9 (0+3 0+0 0+2 0+4)
|
+7,7
|
5
|
Швеция
|
1+5 (0+2 0+0 1+3 0+0)
|
+34,5
|
6
|
Россия
|
0+7 (0+1 0+1 0+1 0+4)
|
+47,9
|
7
|
Франция
|
1+7 (0+1 0+2 1+3 0+1)
|
+48,0
Сборная России по этапам
|
|
|
С1 (л)
|
Место
|
С2 (с)
|
Место
|
Ход
|
Финиш
|
1
|
Ольга Подчуфарова
|
0+0
|
5 (+4,1)
|
0+1
|
8 (+19,6)
|
19 (+56,3)
|
16 (+34,9)
|
2
|
Екатерина Юрлова
|
0+0
|
13 (+41,1)
|
0+1
|
10 (+1.08,9)
|
12 (+1.01,1)
|
11 (+1.08,9)
|
3
|
Максим Цветков
|
0+0
|
9 (+1.01,0)
|
0+1
|
7 (+1.13,2)
|
7 (+31,2)
|
7 (+1.23,9)
|
4
|
Антон Шипулин
|
0+1
|
6 (+1.05,7)
|
0+3
|
7 (+49,3)
|
3 (+4,4)
|
6 (+47,9)
Одиночная смешанная эстафета
|
|
|
Стрельба
|
Финиш
|
1
2
3
4
5
6
8
9
|
Австрия
Германия
Казахстан
Франция
Швеция
Украина
Россия
Норвегия
|
0+2 (0+1 0+0 0+1 0+0)
0+9 (0+1 0+3 0+3 0+2)
0+5 (0+1 0+4 0+0 0+0)
0+10 (0+2 0+3 0+1 0+4)
0+9 (0+4 0+1 0+0 0+4)
0+10 (0+2 0+3 0+0 0+5)
0+8 (0+2 0+2 0+1 0+3)
4+11 (1+5 0+0 3+4 0+2)
|
36.17,0
+16,5
+32,7
+33,7
+34,3
+34,9
+1.07,8
+1.17,9
Сборная России по этапам
|
|
|
С1 (л)
|
Место
|
С2 (с)
|
Место
|
Ход
|
Финиш
|
1
|
Виктория Сливко
|
0+0
|
4 (+6,9)
|
0+2
|
10 (+23,4)
|
13 (+19,3)
|
10 (+23,4)
|
2
|
Матвей Елисеев
|
0+2
|
13 (+49,1)
|
0+0
|
10 (+47,0)
|
6 (+10,8)
|
10 (+47,0)
|
3
|
Виктория Сливко
|
0+1
|
9 (+42,1)
|
0+0
|
8 (+44,8)
|
13 (+31,0)
|
8 (+44,8)
|
4
|
Матвей Елисеев
|
0+2
|
8 (+1.11,3)
|
0+1
|
8 (+1.16,5)
|
6 (+27,6)
|
8 (+1.07,8)