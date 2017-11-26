В первый день первого этапа Кубка мира российские биатлонисты в двух смешанных эстафетах заняли восьмое и шестое места.

Применительно к подобным женско-мужским дисциплинам, нынче весьма модным в мировом спорте и активно продвигаемым как федерациями по разным видам, так и самим МОК, наш биатлон, увы, пока может похвастать только одной половиной из двух. Которая без второй (то есть, первой) лишает смысла все мероприятие в целом.

Ольга Подчуфарова и Екатерина Юрлова только «ногами» привезли партнерам-мужчинам к началу третьего этапа отставание в две минуты. Хотя стреляли хорошо, и за счет этой стрельбы от двух минут осталась одна с хвостиком. Что, согласитесь, тоже весьма немало.

Вообще, по стрельбе российская команда сегодня была «впереди планеты всей». Остается один вопрос: мы во что играем – в стрельбу или в биатлон? Это вообще-то разные виды спорта.

Максим Цветков с Антоном Шипулиным отыграли то, что могли. Первый «ходом» отстал уже только на полминуты, второй – не отстал совсем, но был вынужден, согласно текущей ситуации, палить на огневых рубежах, как из пулемета. Попал не очень, но хоть обошелся без штрафных кругов. И на последней прямой с фирменной (и весьма приятной нашему глазу) мощью разобрался с Симоном Дестье. Два-три толчка палками в полную силу – и все, француза уже не видно.

Проблема в том, что боролись они на финише за скромное шестое место. И если для сборной Франции, не впервые сделавшей «ход конем», отрядив «специальную Дрим Тим» из Мартена Фуркада и Мари Дорен-Абер» в спринтерскую, одиночную «смешанку», это были, что называется, плановые потери, то российские тренеры первый номер программы шведского этапа фактически проигнорировали, выставив туда пару глубоких запасных Елисеев-Сливко.

Правда, Фуркад с Абер там тоже не блеснули. Его Величество Мартен на четырех рубежах совершил семь промахов, да и по скорости проснулся слишком поздно - на последнем круге, достав лишь до «деревянной» медали. Видимо, слухи о его болезнях были все-таки не беспочвенными.

Хотя «одиночная» и раньше считалась экзотикой, а уж в олимпийский сезон – тем более. В Пхенчхане-то ее точно не будет. Зато классическая «смешанка» - обязательно. И пока не очень понятно, кто у нас там будет закрывать женские этапы. Хотя, как бы странно это ни прозвучало, определенный резерв тут у России есть. В лице восстанавливающейся после травмы Ирины Старых и почему-то пропустившей первый день Кубка мира-2017/18 (посмотрим, как у нее пойдет дальше) Татьяны Акимовой.

Кстати, в роли первого мужчины-догоняющего «перед Шипулиным» Цветков, при всем уважении к его надежности, – тоже отнюдь не незаменим. Интересно, сколько бы оставил от юрловского отставания в аналогичной гонке Александр Логинов?..

Так или иначе, сезон стартовал. В среду и четверг этап в Эстерсунде продолжится индивидуальными, марафонскими гонками, а с пятницы уже пойдет главная, типовая программа. Спринт плюс преследование. Там нашим мужчинам смешиваться на трассе с женщинами уже не придется.

Кубок мира

1-й этап. Эстерсунд (Швеция)

Смешанная эстафета 2х6+2х7,5 км

Стрельба Финиш 1 Норвегия 0+13 (0+2 0+3 0+5 0+3) 1:11.31,7 2 Италия 1+6 (0+0 0+2 0+0 1+4) +5,3 3 Германия 0+10 (0+2 0+2 0+4 0+2) +6,4 4 Словакия 0+9 (0+3 0+0 0+2 0+4) +7,7 5 Швеция 1+5 (0+2 0+0 1+3 0+0) +34,5 6 Россия 0+7 (0+1 0+1 0+1 0+4) +47,9 7 Франция 1+7 (0+1 0+2 1+3 0+1) +48,0

Сборная России по этапам

С1 (л) Место С2 (с) Место Ход Финиш 1 Ольга Подчуфарова 0+0 5 (+4,1) 0+1 8 (+19,6) 19 (+56,3) 16 (+34,9) 2 Екатерина Юрлова 0+0 13 (+41,1) 0+1 10 (+1.08,9) 12 (+1.01,1) 11 (+1.08,9) 3 Максим Цветков 0+0 9 (+1.01,0) 0+1 7 (+1.13,2) 7 (+31,2) 7 (+1.23,9) 4 Антон Шипулин 0+1 6 (+1.05,7) 0+3 7 (+49,3) 3 (+4,4) 6 (+47,9)

Одиночная смешанная эстафета

Стрельба Финиш 1 2 3 4 5 6 8 9 Австрия Германия Казахстан Франция Швеция Украина Россия Норвегия 0+2 (0+1 0+0 0+1 0+0) 0+9 (0+1 0+3 0+3 0+2) 0+5 (0+1 0+4 0+0 0+0) 0+10 (0+2 0+3 0+1 0+4) 0+9 (0+4 0+1 0+0 0+4) 0+10 (0+2 0+3 0+0 0+5) 0+8 (0+2 0+2 0+1 0+3) 4+11 (1+5 0+0 3+4 0+2) 36.17,0 +16,5 +32,7 +33,7 +34,3 +34,9 +1.07,8 +1.17,9

Сборная России по этапам