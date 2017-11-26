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Применительно к подобным женско-мужским дисциплинам, нынче весьма модным в мировом спорте и активно продвигаемым как федерациями по разным видам, так и самим МОК, наш биатлон, увы, пока может похвастать только одной половиной из двух. Которая без второй (то есть, первой) лишает смысла все мероприятие в целом.

Ольга Подчуфарова и Екатерина Юрлова только «ногами» привезли партнерам-мужчинам к началу третьего этапа отставание в две минуты. Хотя стреляли хорошо, и за счет этой стрельбы от двух минут осталась одна с хвостиком. Что, согласитесь, тоже весьма немало.

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Еще одна погоня Шипулина. Но спасать Россию было уже поздно

Вообще, по стрельбе российская команда сегодня была «впереди планеты всей». Остается один вопрос: мы во что играем – в стрельбу или в биатлон? Это вообще-то разные виды спорта.

Максим Цветков с Антоном Шипулиным отыграли то, что могли. Первый «ходом» отстал уже только на полминуты, второй – не отстал совсем, но был вынужден, согласно текущей ситуации, палить на огневых рубежах, как из пулемета. Попал не очень, но хоть обошелся без штрафных кругов. И на последней прямой с фирменной (и весьма приятной нашему глазу) мощью разобрался с Симоном Дестье. Два-три толчка палками в полную силу – и все, француза уже не видно.

Проблема в том, что боролись они на финише за скромное шестое место. И если для сборной Франции, не впервые сделавшей «ход конем», отрядив «специальную Дрим Тим» из Мартена Фуркада и Мари Дорен-Абер» в спринтерскую, одиночную «смешанку», это были, что называется, плановые потери, то российские тренеры первый номер программы шведского этапа фактически проигнорировали, выставив туда пару глубоких запасных Елисеев-Сливко.

Правда, Фуркад с Абер там тоже не блеснули. Его Величество Мартен на четырех рубежах совершил семь промахов, да и по скорости проснулся слишком поздно - на последнем круге, достав лишь до «деревянной» медали. Видимо, слухи о его болезнях были все-таки не беспочвенными.

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Отстали на минуту. Российский дуэт финишировал восьмым в супермиксте

Хотя «одиночная» и раньше считалась экзотикой, а уж в олимпийский сезон – тем более. В Пхенчхане-то ее точно не будет. Зато классическая «смешанка» - обязательно. И пока не очень понятно, кто у нас там будет закрывать женские этапы. Хотя, как бы странно это ни прозвучало, определенный резерв тут у России есть. В лице восстанавливающейся после травмы Ирины Старых и почему-то пропустившей первый день Кубка мира-2017/18 (посмотрим, как у нее пойдет дальше) Татьяны Акимовой.

Кстати, в роли первого мужчины-догоняющего «перед Шипулиным» Цветков, при всем уважении к его надежности, – тоже отнюдь не незаменим. Интересно, сколько бы оставил от юрловского отставания в аналогичной гонке Александр Логинов?..

Так или иначе, сезон стартовал. В среду и четверг этап в Эстерсунде продолжится индивидуальными, марафонскими гонками, а с пятницы уже пойдет главная, типовая программа. Спринт плюс преследование. Там нашим мужчинам смешиваться на трассе с женщинами уже не придется.

Кубок мира

1-й этап. Эстерсунд (Швеция)

Смешанная эстафета 2х6+2х7,5 км

 

 

Стрельба

Финиш

1

Норвегия

0+13 (0+2 0+3 0+5 0+3)

1:11.31,7

2

Италия

1+6 (0+0 0+2 0+0 1+4)

+5,3

3

Германия

0+10 (0+2 0+2 0+4 0+2)

+6,4

4

Словакия

0+9 (0+3 0+0 0+2 0+4)

+7,7

5

Швеция

1+5 (0+2 0+0 1+3 0+0)

+34,5

6

Россия

0+7 (0+1 0+1 0+1 0+4)

+47,9

7

Франция

1+7 (0+1 0+2 1+3 0+1)

+48,0

Сборная России по этапам

 

 

С1 (л)

Место

С2 (с)

Место

Ход

Финиш

1

Ольга Подчуфарова

0+0

5 (+4,1)

0+1

8 (+19,6)

19 (+56,3)

16 (+34,9)

2

Екатерина Юрлова

0+0

13 (+41,1)

0+1

10 (+1.08,9)

12 (+1.01,1)

11 (+1.08,9)

3

Максим Цветков

0+0

9 (+1.01,0)

0+1

7 (+1.13,2)

7 (+31,2)

7 (+1.23,9)

4

Антон Шипулин

0+1

6 (+1.05,7)

0+3

7 (+49,3)

3 (+4,4)

6 (+47,9)

Одиночная смешанная эстафета

 

 

Стрельба

Финиш

1

2

3

4

5

6

8

9

Австрия

Германия

Казахстан

Франция

Швеция

Украина

Россия

Норвегия

0+2 (0+1 0+0 0+1 0+0)

0+9 (0+1 0+3 0+3 0+2)

0+5 (0+1 0+4 0+0 0+0)

0+10 (0+2 0+3 0+1 0+4)

0+9 (0+4 0+1 0+0 0+4)

0+10 (0+2 0+3 0+0 0+5)

0+8 (0+2 0+2 0+1 0+3)

4+11 (1+5 0+0 3+4 0+2)

36.17,0

+16,5

+32,7

+33,7

+34,3

+34,9

+1.07,8

+1.17,9

Сборная России по этапам

 

 

С1 (л)

Место

С2 (с)

Место

Ход

Финиш

1

Виктория Сливко

0+0

4 (+6,9)

0+2

10 (+23,4)

13 (+19,3)

10 (+23,4)

2

Матвей Елисеев

0+2

13 (+49,1)

0+0

10 (+47,0)

6 (+10,8)

10 (+47,0)

3

Виктория Сливко

0+1

9 (+42,1)

0+0

8 (+44,8)

13 (+31,0)

8 (+44,8)

4

Матвей Елисеев

0+2

8 (+1.11,3)

0+1

8 (+1.16,5)

6 (+27,6)

8 (+1.07,8)
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