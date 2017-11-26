ПЕРВАЯ ГОНКА. ПОКА НАШИ ЕЩЕ НЕ РАЗБЕЖАЛИСЬ

Первая гонка. Видимо, еще пока не разбежались. Эти смешанные эстафеты нужно использовать, чтобы уже во время индивидуальных гонок разбежаться и выглядеть хорошо. Правда, при этом другие команды показали, что они в боевой форме. Мне, честно говоря, боязно за них – сезон только начался. А сезон – олимпийский. Что касается наших, то и в первой, и во второй гонке было западение на последнем круге. Видимо, просто пока не разбежались.

Чтобы делать выводы, нужно быть внутри команды. Но, мне кажется, что только через старты можно набрать хорошую форму.

Насчет, что в первой гонке выступали Сливко и Елисеев, видимо, тренеры дали тем простратоваться, на кого они рассчитывают. Главное, что они со стрельбой справились в трудной ситуации, а дальше – посмотрим.

ВТОРАЯ ГОНКА: ПРОДЫШАЛИСЬ.

Получилось семь промахов на четверых, но это, в принципе, неплохой результат. Никакой катастрофы нет. Меня больше удивило состояние итальянцев. Норвежцы достаточно ровно прошли. Особенно женщины. Йоханнес Бе на первом же круге всех догнал, но потом подсдулся, видно, что ему не хватило скорости. То же самое можно сказать и про Свендсена.Это говорит о том, что они к сезону пока не очень готовы. Опять же, вернусь к итальянцам. Не знаю, как они такой результат показали. Дай бог, чтобы они весь сезон так выдержали, но очень все удивительно. Бывают разные формы подготовки – однопиковый, двухпиковый. Возможно, итальянцы планируют второй пик к Олимпиаде. И шведы удивили. Некоторые команды просто заставляют задуматься. Что же они так выстреливают в начале сезона? Что же будет дальше?

Но вернемся к нашим. Шипулину уже было сложно отыграть такой отрыв. На последней стойке он стал немого блефовать, но не получилось. А последний круг здорово прошел. Это порадовало.

Вывод. Я всегда говорю, что на первый и второй этапы надо смотреть спокойно. Потом уже надо смотреть, что можно подправить. Главное – стрельбу хорошую показывать, а ход можно подправить. Ничего – первая гонка, продышались. Дальше все должно быть нормально.