– Во-первых, я поздравляю всех с началом спортивного сезона! – говорит Привалов. – Желаю успехов команде, особенно на Олимпийских играх. Пусть этапы Кубка мира будут проходящими. Собственно, и там должны быть хорошие результаты, но не надо расстраиваться, если вдруг на этапах выступим не очень хорошо. Тренер должен так составить подготовку команды, чтобы она, прежде всего, показала наилучший результат на главных стартах – Играх в Корее.

В биатлоне все может быть, и синглмикст это доказал (российский дуэт в составе Виктории Сливко и Матвея Елисеева финишировал восьмым. – Прим. авт.). Спортсмены-новички выступили нормально. Есть еще проблемы со стрельбой, но это из-за отсутствия опыта участия в больших соревнованиях. Елисеев, конечно, переживал, нервничал. Надо понимать, что стрельба зависит прежде всего от состояния нервной системы, психологического настроя, и когда такая ответственность на спортсмене, всегда сложно стрелять. Выступили нормально, в соответствии с первым этапом. Вообще все этапы Кубка мира служат подводкой к главным олимпийским стартам. Тот же Фуркад, как вы сами видели, не блестяще выступил. А будет индивидуальная гонка – будет совсем другой Фуркад.

В синглмиксте высокая конкуренция. Во-первых, от страны участвует всего два человека. Почти каждая команда может найти двух сильных спортсменов. А в классических эстафетах ситуация другая: не все страны могут выставить четыре одинаково сильных спортсменов.

– Сейчас тема допинга остра как никогда. Как нашим спортсменам держаться под натиском обвинений?

– Здесь все зависит от тренера. Надо убеждать спортсмена, что он будет участвовать в главных стартах. Есть же такая возможность? Есть. И ни в коем случае не закисать! Наоборот, надо злее работать, доказать, что все эти обвинения не имеют оснований. Дело в том, что такая обстановка во всем политическом мире. На нас везде давят, нас стремятся унизить. Но, мне кажется, у желающих это сделать ничего не получится, потому что это абсурд. Над ситуацией должно работать руководство. Все «верха» должны отстаивать позицию наших спортсменов. Когда я работал, никакого разговора о допинге вообще не было… Мы работали «чисто», пахали, выполняли объемную работу. От этого были наши высокие результаты.

– Что сейчас нам мешает добиваться таких результатов?

– Вопрос сложный. А сложность заключается в том, что идет поиск новой методики. Но без объемной работы скоростная выносливость не придет. Длительные тренировки идут за счет липидно-жирового обмена. Именно благодаря ему вырабатывается скоростная выносливость. Липидно-жировой обмен дает энергии в 20 раз больше, чем углеводный. Без этого нельзя. А сейчас стараются покороче, побыстрее…

– С этого сезона спортсмены, вошедшие в прошлом сезоне в тридцатку лучших общего зачета Кубка мира, будут иметь именные тренировочные бибы. Как вы прокомментируете это нововведение?

– Мне кажется, на спортсменов будет оказываться лишняя психологическая нагрузка. В биатлоне успешно выступает тот, кто накануне не имел высоких результатов. Как мы это называем «вынули кота из мешка». Если будут рекламировать каждого спортсмена, какой он великий и сильный, то получится культ личности. А спортсмену с его же культом личности бороться на стрельбе тяжело.