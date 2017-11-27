Гросс рассказал, что его заставляло улыбаться и грустить этим летом, как его команда готова к сезону, может ли Дмитрий Малышко вернуться на международную арену, почему не любит соцсети и будет ли он болеть за российскую футбольную сборную на чемпионате мира-2018.

– Рикко, в прошлом году вы нам рассказали, что за все лето отдыхали только шесть дней. А на этот раз как получилось?

– И в этом не больше! Мы же готовились к олимпийскому сезону. Тут особо с каникулами не размахнешься.

– Какой день минувшего межсезонья вы вспоминаете с улыбкой?

– Улыбка не сходила с моего лица, когда я видел, как тренируется наша команда. Я смотрел, как они отдают себя работе, как стараются, как концентрируются. Это было действительно круто и доставляло удовольствие.

– Но все же был день, который вы запомнили особенно?

– Да, пожалуй, это дни чемпионата России в Чайковском. Ребята показали на нем хорошие результаты, было понятно, что летом мы отлично поработали и можем с хорошим настроением встречать новый сезон.

– А плохие дни случались?

– Может, они и были, но я стараюсь не держать в голове негатив. Сразу забываю обо всем плохом.

– Всех в первую очередь волнует, насколько готов к сезону наш лидер и главная звезда Антон Шипулин.

– Как вы знаете, он и Леха Волков проводили межсезонную подготовку отдельно от основной команды. При этом мы находились в тесном контакте с его группой, так что у меня всегда были полные сведения о происходящем. Кроме того, в межсезонье мы, конечно, несколько раз пересекались – в Ханты-Мансийске, на чемпионате России в Чайковском. Сейчас вся команда едина на Кубке мира.

– Максим Цветков бежал в смешанной эстафете вместе с Шипулиным. Как дела у него?

– Вы все давно могли убедиться, что у Максима очень хорошая стрелковая подготовка. Думаю, что он сильно прибавил в скоростных качествах по сравнению с прошлым и позапрошлым сезоном. Мы проделали огромную работу, это не может пройти бесследно.

– В какой форме остальные?

– Антон Бабиков сейчас очень хорош на стрелковых рубежах. Если будет так продолжать дальше, то он будет очень силен. Женя Гараничев перед началом сезона немного приболел и свой последний сбор проводил в Тюмени. Все это время мы были на связи, в полном контакте. На данный момент с этим спортсменом все в порядке, не вижу никаких проблем, чтобы стартовать в Кубке мира.

Я уверен, что и Матвей Елисеев сейчас значительно сильнее, чем в прошлом сезоне. Он много работал над скорострельностью, входит в числе тех спортсменов, кто тратит меньше двадцати секунд на стрельбу стоя. В прошлом году у Матвея были проблемы, связанные с травмой колена. Сейчас он восстановился, провел хорошую подготовку, мы очень на него надеемся. Ну и Саня Логинов. Можно сказать, что это новый для меня спортсмен, в прошлом сезоне он не так много времени провел в первой команде. Но учитывая, что он был очень успешен на Кубке IBU и чемпионате Европы, а также выиграл бронзу чемпионата мира в смешанной эстафете, было решено, что Логинов будет работать в основной сборной. Он очень трудолюбивый спортсмен. На летнем чемпионате России у него была травма, но Саша много работал, чтобы вернуть форму. У него тоже неплохие перспективы. На данный момент все лучшие ребята собраны в команде.

– Для Дмитрия Малышко путь в сборную закрыт?

– Он не закрыт ни для кого, однако Диме будет очень трудно. Конкуренция в команде очень высокая. Для попадания в сборную нужно показать результаты, все зависит от самого спортсмена. Малышко очень опытный, не забывайте, что он олимпийский чемпион. Если он сможет вернуть форму, проявить себя на Кубке России, то, конечно, тогда мы сможем говорить о его возвращении на международные соревнования.

– Какова ваша тренерская мечта, если говорить о предстоящем сезоне?

– Я хочу, чтобы все мои спортсмены были успешны. Каждый из них проделал огромный объем работы, теперь нужно добиваться результатов. Я надеюсь, что вместе мы сделаем это. В прошлом году мы были лучшими в эстафете. Конечно, все сильные сборные охотятся за этим успехом, а мы попробуем его никому не отдать.

– Вы следили за подготовкой соперников? Как готовы к сезону наши главные конкуренты?

– Да, конечно, мы следим за тем, как готовятся наши конкуренты, так же как и они следят за тем, что делаем мы. Порой мы видимся, разговариваем. Все настроены самым серьезным образом на этот сезон.

– Кто-то сможет догнать Фуркада в общем зачете Кубка мира или это по-прежнему невероятно?

– Почему невероятно? Россиянам уже удавалось обыгрывать его в отдельно взятых гонках. Есть такие спортсмены, как Антон Шипулин, Симон Шемпп, братья Бе, Свендсен – они создадут достойную конкуренцию для Мартена в общем зачете.

– Если бы вы писали книгу про Фуркада, как бы ее назвали?

– Сильнейший человек.

– Можно его назвать самым сильным и талантливым биатлонистом за всю историю?

– Он один из самых сильных – это точно. Может быть, не очень корректно сравнивать его достижения с теми, кто бегал раньше, потому что они находятся в немного разных условиях, но, безусловно, Фуркад – это уникум.

– А российская сборная заслуживает того, чтобы написать про нее книгу?

– Конечно! Для меня работа здесь – это отличный опыт. Очень приятно находиться в этом коллективе. Спортсмены, тренеры, остальной штат сборной – я рад, что в моей карьере есть эта команда.

– Как наши парни продвигаются в английском? Считается, что русские спортсмены обычно говорят по-английски хуже всех или не говорят вовсе.

– Да у нас все говорят на английском. Кто-то хуже, кто-то лучше, но все могут изъясняться довольно хорошо. Поймите, после тяжелой гонки спортсмену иногда лучше услышать вопрос от переводчика и дать ответ на своем языке. Так будет точнее и комментарий получится гораздо более развернутым. У кого лучший английский? Думаю, что Матвей Елисеев и Юрий Шопин на данный момент говорят лучше всего.

– А по-немецки кто-то из ребят говорит?

– Да, они часто мне говорят «Гутен таг»!

– Почему вы неактивны в соцсетях? Ваши аккаунты были бы страшно популярны.

– Я завел аккаунт в «Фейсбуке», но уж слишком много времени нужно, чтобы заниматься им активно. Свободного времени практически нет, поэтому предпочту потратить его на что-нибудь другое.

– Зато есть у спортсменов – все они там достаточно активны. Можно посмотреть и видео с тренировок, и увидеть, как ребята отдыхают. Цензуры в этом направлении с вашей стороны нет? Они могут выложить все, что захотят?

– Все, что захотят, и в свое личное время. Если им это нравится – почему нет? Главное, чтобы не мешало тренировочному и соревновательному процессу. Ребята много работают, если их это разгружает и позволяет отдохнуть, то я не против.

– Сами-то смотрите, например, видео, которые выкладывает Максим Цветков?

– Время, где взять на это время?

– А на что хватает времени, кроме биатлона? Про футбол не забываете?

– Нет, вот недавно смотрел товарищеский матч Россия – Испания. Мне было очень интересно!

– Вместе с командой смотрели?

– Нет, но потом мы обсуждали эту игру все вместе.

– Приедете к нам на чемпионат мира по футболу?

– Пока я точно не знаю, но все возможно. Было бы очень здорово.

– Мы надеемся, что вы будете поддерживать на этом турнире две команды – Германию и Россию.

– Конечно, так и будет!