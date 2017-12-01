Старший тренер женской сборной России Сергей Коновалов дал интервью «Советскому спорту», в котором рассказал о подготовке к сезону, лидерах второй сборной и почему уже два года не может выбраться на рыбалку.

«В НАШЕ ВРЕМЯ МИКСТ-ЗОН НЕ БЫЛО»

- Не хочется начинать с негатива, но в случае неудач на вас обрушится поток критики. Тяжело ее воспринимаете?

- Прошлый сезон для команды и для меня был сложным. Все наши выходы в микст-зону давались непросто. Я в меру своих возможностей защищал команду и тренерский штаб. Думаю, я смогу выдержать удар и в этом сезоне.

- Когда вы были действующим спортсменом, интернета не было. Как до вас доходила критика?

- В наше время не то, что интернета, даже микст-зон не было. Поэтому нам не приходилось отвечать на горячие вопросы сразу после гонки. В этом плане нам, конечно, было проще.

- Возникали ли какие-то проблемы при подготовке к сезону, которые не позволили выполнить подготовительную работу на сто процентов?

- Мы всегда ставим накануне подготовки максимальные задачи, но не всегда получается выполнить все на сто процентов. Иногда вмешиваются внешние факторы – болезни, семейные обстоятельства. Но в целом, все, что мы планировали, выдержать удалось.

- Стоит ли задача бороться за высокие места с первых этапов Кубка мира, или упор будет сделан на вторую половину сезона?

- Конечно, мы хотим в максимально лучшей форме подойти в Олимпиаде, но, думаю, девчонки способны выступать успешно на протяжении всего сезона.

- Нет опасения, что спортсменки потратят много эмоций и энергии, чтобы пробиться в олимпийскую сборную, а на саму Олимпиаду сил уже не останется?

- Критерии отбора утверждены руководством Союза биатлонистов России. В начале сезона не стоит лишний раз нервировать главную команду, девчонки должны целенаправленно готовиться к Олимпиаде. Но в то же время, сборная не закрытый клуб. Например, победители «Ижевской винтовки» имеют все шансы попасть в состав первой сборной.

- Ирина Старых в прошлом сезоне на некоторых этапах показывала хорошие результаты. Почему ее нет в составе и когда она сможет вернуться в сборную?

- Старых тогда ярко вернулась в большой спорт. На этапах Кубка IBU стала лидером команды. После этого Ирину пригласили в первую сборную. И здесь она не затерялась - боролась на равных с лидерами мирового биатлона. Но при подготовке к этому сезону у Старых возникли проблемы со здоровьем, из-за этого подготовка была скомкана. Ирине пришлось делать операцию, которая прошла успешно. В данный момент Старых работает на сборе, но на следующем этапе Кубка мира в Хохфильцене присоединится к команде.

- Почему Сливко была выбрана для одиночной смешанной эстафеты?

- Вика Сливко, несмотря на молодость, давно себя зарекомендовала, как опытный эстафетный боец. Вика во время предсезонки во всех эстафетах уверенно занимала призовые места. Поэтому было принято решение дать ей выступить в самой первой гонке.

- Сливко ведь чемпионка Европы на этой дистанции…

- В прошлом сезоне в Тюмени она выиграла золото чемпионата Европы в смешанной эстафете вместе Бабиковым.

- Кто сейчас номер один в женской команде?

- Не стану никого выделять, все готовы к сезону. Конечно, лидер в команде должен быть, но он определится по ходу сезона.

«У КРИСТИНЫ РЕЗЦОВОЙ МАМИНЫ ГЕНЫ»

- В первой части прошлого сезона очень хорошо выглядела Татьяна Акимова, но затем у нее случился спад. Проведена ли работа над ошибками?

- Таня великолепно отработала первую половину, но все же нельзя забывать, что в конце она стала бронзовым призером чемпионата мира. И вообще, провела вторую часть достаточно ровно. Поэтому о спаде я не стал бы говорить.

- У Подчуфаровой были проблемы с физикой. Удалось ли их решить?

- Ольга вынуждена была досрочно завершить прошлый сезон из-за проблем со здоровьем. Сейчас эти проблемы решены в полной мере. Подчуфарова с июля тренируется вместе с командой, трудится с полной выкладкой.

- Катя Юрлова вернулась после родов. Как охарактеризуете ее состояние?

- Катя попала в команду не авансом, она очень хорошо провела концовку прошлого сезона. И надо напомнить, что в нынешней команде Катя единственная чемпионка мира. В этом году она тренировалась по индивидуальной программе, которую для нее составили личный тренер Анатолий Хованцев и ее отец. Но ключевые сборы Катя проходила с командой, и по ее текущему состоянию вопросов не возникало. От Юрловой, как от одной из самых опытных спортсменок, мы ожидаем хороших результатов.

- Кто из второй сборной имеет набольшие шансы влиться в первую?

- На первом этапе Кубка IBU порадовала Ульяна Кайшева. Она в условиях сильного тумана хорошо справилась со стрельбой, а также отлично провела гонку и заслуженно победила. Порадовала и Ольга Якушова, занявшая третье место.

Мы несколько сборов провели совместно со второй командой. Могу сказать, что все девчонки там заряжены на работу, предельно мотивированы. При наличии хороших результатов на Кубке IBU, любая может влиться в первую команду.

- Некоторые специалисты считают, что в этом сезоне может выстрелить Кристина Резцова. Она действительно прогрессирует?

- Кристина стала открытием летнего чемпионата страны. Думаю, здесь еще можно говорить и о генах: ведь мама Кристины – легендарная спортсменка, олимпийская чемпионка. Это тоже способствует тому, что Кристина так быстро раскрывается. Мы за ее выступлениями внимательно следим, думаю, у нас еще будет возможность поработать вместе.

«ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕЧАЕМ ВСЕЙ КОМАНДОЙ»

- Если б у вас была волшебная палочка, какую проблему решили бы одним ее взмахом?

- Исправил бы дистанционную скорость. Не секрет, что в последние годы именно в скорости мы уступали лидерам. Но, увы, волшебных палочек не существует, поэтому только упорным трудом мы можем добиться положительных сдвигов в этом направлении.

- Пока не ясно, допустят ли сборную России на Олимпиаду в Пхенчхане. Эта тема обсуждается в команде?

- Мы должны заниматься своим делом – хорошо тренироваться и выступать на соревнованиях. Решение таких вопросов не входит в нашу компетенцию. Руководители российского спорта этим вопросом занимаются, и делают все для того, чтобы спортсмены смогли выступить на Олимпиаде.

- Чем живет женская команда помимо биатлона. К примеру, вы практикуете тим-билдинг, устраиваете совместные вечера?

- У нас не так много свободного времени для проведения тим-билдинга. Но атмосфера в команде очень дружная. Мы всегда собираемся вместе, когда у кого-то день рождения, поздравляем именинника всей командой. Это сплачивает, и этот коллективный дух переносится на работу и очень нам помогает.

- Знаю, что для этих вечеринок изготавливаются специальные плакаты, а имениннику посвящаются стихи.

- Поздравительные плакаты – обязательные составляющие таких вечеров. Катя Юрлова пишет замечательные стихи. Хотя сейчас немного отошла от этого. В предыдущие годы девчонки готовили специальные видеопоздравления: они пародировали тренеров, и у них это здорово получалось.

- Рикко Гросс футбольный фанат с большим стажем. У вас какое хобби?

- Не могу назвать себя футбольным фанатом. Раньше любил смотреть хоккей. Давно увлекаюсь рыбалкой, но в последний раз выбирался половить рыбу два года назад. При нашей загрузке на хобби совсем не остается времени. Поэтому все свободное время стараюсь проводить с семьей.