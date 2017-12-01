На 1-м этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде прошла спринтерская гонка у женщин. Как и в индивидуалке лучшее место для россиянок — 27-е.

ЗАЙКУ ЖАЛКО!

День для нашего биатлона не задался еще задолго до гонки. Карающая длань главы независимой комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денниса Освальда дотянулась до Ольги Зайцевой. Она, так же как еще 24 российских спортсмена, была пожизненно отстранена от участия в Олимпийских играх в любом качестве, а еще лишена серебряной медали Сочи-2014 в эстафете.

Ольга – икона отечественного биатлона. Ее обожают все. Поверить в то, что она могла быть замешана в каких-то махинациях невозможно. И от этого еще больнее. Олимпийский чемпион, известный тренер Валерий Медведцев считает, что это удар по всему мировому биатлону и спорить с ним трудно:

- В каждом виде спорта должны быть фигуры, на которых хочется равняться. И Ольга была для многих именно такой спортсменкой. Не думаю, что в нашем виде спорта нашлись бы люди, которые относились к ней без уважения, - сказал Медведцев.

Разумеется, эта новость не могла не отразиться на наших девушках, которые готовились выйти на старт спринтерской в Эстерсунде. Для большинства из них Зайцева – кумирище.

ЛЕТИТ ХЕРМАНН

Впрочем, стартовали Екатерина Юрлова, Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен и Виктория Сливко неплохо. Да, их скорость на лыжне была далека от космической, зато на первом рубеже все они отработали без ошибок. Промах из россиянок допустила лишь Светлана Миронова.

Но со второго круга практически все наши девушки стали серьезно сдавать по скорости, а Жюстин Бреза вместе с Юлией Джимой дружно выбили по десять мишеней и оккупировали две верхних строчки итогового протокола, обойдя опытнейшую Кайсу Макарайнен, которая как обычно показала великолепную скорость, но допустила промах на стойке.

Впрочем, их радость была недолгой. Дениз Херманн из сборной Германии летела по трассе, как комета Галлея. В этом сезоне она уже побеждала в спринте на Кубке IBU, а в индивидуальной гонке на Кубке мира в Эстерсунде уничтожила всех на лыжне, но допустила четыре промаха.

Однако ее скорость не должна удивлять, все-таки, Херманн – бронзовый призер Сочи-2014 в лыжной эстафете. В биатлон она пришла еще в прошлом сезоне, но была бесконечно далека от подиумов из-за слабой стрельбы. Летом Дениз усиленно работала над этим элементом, что, как мы видим, дает свои плоды, особенно в спринте, где всего два огневых рубежа. В «лежке» она отстреляла на ноль, а в «стойке» допустила один промах, который не стал для нее проблемой. На финише она привезла Бреза еще 15 секунд сверху. Чистая победа. Бреза – вторая, Джима – третья.

ЮРЛОВА – ЗЕ БЕСТ

Хождение россиянок по мукам, которое началось в индивидуальной гонке, продолжилось. Достойную скорость на лыжне в этот вечер показала лишь Миронова, но наглухо завалила стрельбу. С тремя промахами (1+2) она финишировала 50-й. Виролайнен было очень тяжело, это было видно по тому, как росло ее отставание на контрольных отсечках, поэтому два неудачных выстрела в ее исполнении на втором рубеже никого не удивили. Как итог – 58-е место у Даши.

- Уходила с «лежки» с нулем, но то, что я быстро шла – это неправда. Проигрывала с первого круга много. Мне сегодня было намного тяжелее, чем в индивидуальной гонке. Было тяжело работать ногами. Наверное, это и отразилось на стрельбе стоя.

Ошибки в стрельбе из-за того, что я набежалась, было очень тяжело. Не смогла справиться с ногами, с тремором. Это была точно не та ошибка, что была в «индивидуалке». Сегодня просто какой-то сумбур, суета.

Вроде бы проанализировали предыдущую гонку, надеялись, что будет лучше. Не знаю, как у девчонок, но мне сегодня бежалось намного тяжелее, - сказала после финиша Виролайнен.

Чистую стрельбу из наших девушек удалось показать лишь Сливко, но итоговое 35-е место и полторы минуты отставания ходом от Херманн вряд ли могут кого-то вдохновить. Лучшей из россиянок в итоге стала Юрлова, финишировавшая 27-й с одним промахом на «стойке». После финиша она не захотела говорить о гонке, а просто передала привет дочери. Наверное, это лучшее, что сделали наши биатлонистки этим вечером.

Кубок мира

1-й этап. Эстерсунд (Швеция)

Спринт 7,5 км. Женщины

Стрельба Ход Финиш 1 Денизе Херманн (Германия) 1 (0+1) 1 (17.35,1) 19.54,8 2 Жюстин Бреза (Франция) 0 (0+0) 5 (+25,4) +15,2 3 Юлия Джима (Украина) 0 (0+0) 10 (+39,8) +19,6 4 Сюнневе Солемдаль (Норвегия) 0 (0+0) 15 (+48,5) +24,3 5 Лиза Витоцци (Италия) 0 (0+0) 16 (+52,6) +24,5 6 Кайса Макарайнен (Финляндия) 1 (0+1) 2 (+15,1) +26,0 15 Атастасия Кузьмина (Словакия) 2 (0+2) 8 (+32,9) +54,5 23 Мари Дорен-Абер (Франция) 1 (0+1) 13 (+46,6) +1.10,9 27 Екатерина Юрлова (Россия) 1 (0+1) 38 (+1.14,6) +1.16,0 35 Виктория Сливко (Россия) 0 (0+0) 63 (+1.35,9) +1.25,9 38 Татьяна Акимова (Россия) 1 (0+1) 43 (+1.19,9) +1.30,2 50 Светлана Миронова (Россия) 3 (1+2) 26 (+1.01,1) +1.57,4 58 Дарья Виролайнен (Россия) 2 (0+2) 54 (+1.28,9) +2.05,1

Сборная России после огневых рубежей