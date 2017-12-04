Напомним, что решение будет принято во вторник на Исполкоме МОК. По данным «Советского спорта», нашу команду все же допустят, но под нейтральным статусом. Мы собрали мнения иностранных биатлонистов и тренеров по этому поводу.

Чешка Габриэла Коукалова на своей странице в Facebook обвинила Россию в нечестности: «Вы несомненно уже знаете о том, что сборная Чехии спустя четыре года после Игр в Сочи получит олимпийскую медаль. С одной стороны, я рада, что справедливость наконец-то восторжествовала. При этом мне очень жаль Еву Пушкарчикову, а также мою подругу Йитку Ландову, которая в прошлом году по состоянию здоровья завершила карьеру. Они отдали спорту всю жизнь, но не смогли насладиться заслуженным успехом. Выступаю за то, чтобы допинговые нарушения считались серьезным преступлением. Нельзя позволить российским спортсменам выступить на Играх в Пхенчхане. Честность и справедливость важнее победы, добытой любой ценой. К сожалению, в России этого еще не поняли. Я однозначно за то, чтобы приравнять допинг к серьезному преступлению и запретить россиянам стартовать на Олимпиаде, как это было на летних Играх в Рио».

Белорусская биатлонистка Надежда Скардино не согласилась со словами Коукаловой, а также сравнила сложившуюся ситуацию с криминальным детективом: «Я думаю, что Габриэла не может кого-то судить, потому что не знает, как и что было на самом деле. Никто из нас этого не знает. Она – спортсменка, она должна бегать, если она сильная, никто не мешает ей выигрывать, но лезть в политику просто не наше дело.

Мне очень сложно оценивать всю эту ситуацию. Словно кто-то написал очень хороший и интересный сценарий, в котором невозможно предугадать концовку. Но в целом это очень грустное кино, плохое. И хотелось бы, чтобы оно поскорее закончилось.

Я, безусловно, за чистый спорт, но мне очень жалко российских спортсменов, особенно тех, кто сейчас тренируется и готовится к Олимпиаде. Для многих эти Олимпийские игры – первые в карьере, и мне не понятно, почему эти спортсмены должны отвечать за что-то, не имеющее к ним никакого отношения. Они ведь точно ни в чем не виноваты».

Французский биатлонист Мартен Фуркад, с которым когда-то у российских биатлонистов были напряженные отношения, не посчитал правильным наказывать всю команду: «Если докажут, что в России была система допинга и все российские спортсмены на Олимпиаде в Сочи из-за этого получили преимущество, то тогда Россию нельзя допускать на Олимпиаду в Пхенчхане. Но если речь идет только о некоторых спортсменах, то и наказывать нужно их, а не всю команду», – цитирует Фуркада «Спорт-Экспресс».

Ева Тофалви, румынская биатлонистка, завершившая спортивную карьеру в 2017 году, предположила, что другие сборные тоже принимают запрещенные препараты: «Почему Россия не может принять участие в Олимпиаде? Мне кажется, если бы WADA копал бы глубже, то обнаружил, что не только русские могут принимать сомнительные вещества. Я не могу иначе объяснить, как другие спортсмены без допинга бегают быстрее русских».

Немец Михаэль Грайс, трехкратный олимпийский чемпион, вспоминает, что в его время таких громких допинговых скандалов не было: «Прежде всего, спортсмен должен быть честным. Употребление допинга противоречит этому утверждению. Но в последнее время, особенно после сочинской олимпиады, происходят странные вещи, о который говорится в докладе Макларена.

Мне сложно сказать, кто несет ответственность за это.. В мое время разговоры о допинге велись очень редко.

Важно, что русские спортсмены, тренеры и государство в целом поддерживают антидопинговую политику. Я считаю, что каждый «чистый» спортсмен должен принять участие в Олимпийских играх».

Король биатлона Уле-Айнар Бьорндален сказал, что после такого скандала сам боится сдавать допинг-пробы: «Хотелось бы увидеть доказательства того, за что были наказаны спортсмены из России. И я надеюсь, что не царапины на пробирках будут этой причиной. В таком случае мне самому страшно сдавать допинг-тесты».

Президент Федерации биатлона Украины и вице-президент НОК Украины Владимир Брынзак вспомнил ситуацию, когда ему самому пришлось бороться за свою спортсменку, обвиненную в употреблении допинга: «Случаи бывают разные. Если федерация уверена в невиновности своих спортсменов, значит, нужно бороться до конца за честь спортсмена и страны, как мы когда-то боролись за Ольгу Абрамову. И мы тогда добились своего. Если же федерация не борется за права своих спортсменов, значит, она не уверена… Я так это понимаю. Но в любом случае «Вор должен сидеть в тюрьме».

Глава Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг также находится на стороне чистых спортсменов: «Одна из главных наших задач — защита чистых спортсменов вне зависимости от национальности. Их наказание я считаю неправильным. Это то же самое, что наказать меня за то, что кто-то угнал мою машину и на ней сбил человека.

Будет очень жаль, если все чистые спортсмены не смогут принять участие в Олимпиаде. Решение за МОК. Мы хорошо проверяли россиян, которые претендуют на участие в Играх», — цитирует Бессеберга VG.