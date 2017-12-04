1. Впервые за 7 лет сборная России на первом этапе Кубка мира осталась без медалей

- Означает ли это, что в олимпийский год жертвуем первыми этапами? Я очень хочу в это верить. Правда, здесь есть один важный момент: можно не завоевать медали, но при этом быть в десятке, а можно на тридцатых-сороковых местах остаться. А мы в десятку в Эстерсунде забежали всего два раза - Шипулин в гонке преследования и Бабиков в индивидуальной гонке. Но ходом Бабиков все равно много проиграл, хотя стрелял чисто. Логинов был близок к десятке. Но давайте говорить объективно: в призы мог попасть только Шипулин.

2. Наши биатлонисты не в лучшей физической форме

Тренеры объясняют это тем, что до последнего времени команда находилась под серьезными нагрузками. Если говорить про мое время, то объем предсезонных нагрузок был не меньше. Но с собой сравнивать не буду: особенности моего организма таковы, что в декабре я всегда чувствовал себя отлично, вне зависимости от нагрузок.

У каждого спортсмена свои биологические пики. И это пересекается с первым вопросом. Можно только улучшить свою форму на каком-то отрезке сезона, но ее нельзя передвинуть по времени.

Это относится ко всем, за исключением Мартена Фуркада. Он - феномен, которому удается на протяжении всего сезона держать форму. У всех остальных без спадов не обходится.

А что касается наших, скажу так: очень хочется верить, что пик у российских биатлонистов придется на вторую половину января и февраль.

3.Логинов может стать вторым номером сборной

Почему он стартовал в индивидуальной гонке одним из последних? Мне трудно сказать, почему тренерский штаб принял такое решение. Может, решили проверить его на твердость характера? Логинов показал в индивидуальной гонке неплохое время на разбитой лыжне. Если тренеры видят, что он хорошо готов функционально, то не логично ставить такого спортсмена в последнюю группу. Лучше дать шанс человеку, который отстреляет без промахов и будет в призах, чем тому, кто стреляет на ноль, но при этом в десятку не попадает.

Или возьмем ту же Миронову, которая сидит и целый час ждет своего старта. А потом ходом обгоняет многих впереди стартовавших. И что при этом она делает два-три промаха, удивляться не стоит. Молодая спортсменка просто перегорает.

Болельщики задаются вопросом, почему Шипулин пока не ровно выступает. К Антону отношусь с большим пиететом. Он большой профессионал, многого добился в своей карьере. Не сомневаюсь, что Антон со своими тренерами все скрупулезно анализирует. Уверен, он точно выйдет на пик формы в январе-феврале.

По остальным. У Гараничева четыре промаха на 20 км и три - в спринте. В мое время даже четыре промаха не являлись такой уж катастрофой, это всего лишь по одному штрафному кругу на каждом рубеже. Но современный биатлон - это высокие скорости и идеальная стрельба, поэтому сейчас три-четыре промаха - и ты уже отброшен далеко. Однако Евгений никогда и не отличался точной стрельбой. Но он пока еще не в форме, как и остальные наши ребята. Как только начнут прибавлять в физике, стрельба подтянется. Это взаимосвязано. Когда наши девчонки не могут объяснить, что с ними происходило на стрельбе, то я за них отвечу – ничего необычного. Если спортсмен устал, его физические кондиции пока не на самом высоком уровне, то нервные импульсы плохо передаются. Сигнал, что нужно нажать на курок, идет с некоторым опозданием и следует промах. Поэтому они и не могут объяснить плохую стрельбу, а это всего лишь физиология. Как только функционально начнут добавлять, стрельба улучшится.

4.Женская сборная: пока нет повода для оптимизма

Кто в женской сборной способен в этом сезоне побороться за подиум? Давайте рассуждать объективно. В спринте у наших девушек шансов нет совсем. В пасьюте, при условии ошибок соперниц, шансы есть. Но при этом сами должны не ошибаться на стрельбе. Но, если наши тренеры говорят, что команда только отходит от нагрузок, то за неделю наши точно не успеют отойти. Поэтому в Хохфильцене не стоит ждать большого прорыва, а вот в Анси, на третьем этапе, можем рассчитывать на медали. Это относится как к женской сборной, так и к мужской.

5. Братья Бе составили конкуренцию Фуркаду

Фуркад и братья Бе выиграли по гонке в Эстерсунде. Возникает логичный вопрос: насколько братья могут составить конкуренцию французу? Старший, Тарьей, вряд ли сильно попортит нервы Фуркаду, а вот младший, Йоханнес, верю, сбросит короля Фуркада с пьедестала.

Перед сезоном ходили разговоры о том, что Фуркад не здоров, что у него мононуклео́з. На это могу сказать одно: всем бы так болеть. Больной человек затем выходит и выигрывает минуту ходом у всех здоровых.