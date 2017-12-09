Мама дорогая! На пьедестале молодые родители, Акимова – в топ-10
Личные гонки на втором этапе Кубка мира завершились. Как и в Эстерсунде, сборная России ни разу не попала в них на пьедестал.
В Хохфильцене на Кубок мира вернулась Лаура Дальмайер, обладательница хрустального глобуса прошлого сезона. Многие предвкушали ее дуль с другой немкой Дениз Херманн, которая феерила на первом этапе, выиграв две подряд гонки. Но ничего подобного в Австрии не произошло. В спринте Дальмайер устроилась на 16-м месте, а в преследовании подтянулась на 10-е. Херманн и вовсе пропала из поля зрения, потому что в таких ужасных стрелять она еще не научилась. Нестреляный, в общем, воробей.
Поэтому эти два дня мы наблюдали за совсем другим противостоянием. С блеском прошла этап сестра Антона Шипулина Анастасия Кузьмина. Параллельно она вступилась за брата в духе: лучшее, что можно для него сейчас сделать, – отстать от него. Отстать от Антона нужно, потому что пока он серьезно отстает на лыжне от первых номеров мирового биатлона. В отличие от самой Насти, которая сегодня уверенно победила. До последнего круга она шла вплотную с Дарьей Домрачевой – обе, к слову, молодые мамы. Но Домрачева отстала, промахнувшись на рубеже. А Кузьмина вслед за спринтерским серебром взяла золото. Победившая в спринте Домрачева не удержала и второе место. Его просто по-тигриному вырвала Кайса Макарайнен: она непривычно хорошо стреляла и привычно хорошо бежала. Когда это смикшировалось, то получилось второе место.
А что же получилось у сборной России? Во-первых, явного лидера у команды по-прежнему нет. В связи с этим тренерам будет сложно определить, кто будет финишировать здесь в эстафете. Но, по всей видимости, это либо Екатерина Юрлова, либо Татьяна Акимова. Пока они самые стабильные фигуры нашей команды. Юрлова накануне была 11-й, стала 20-й. Акимова с 17-го места подтянулась на 7-е. Первые три рубежа прошла без помарки, на последнем чуть-чуть сдалась, но отделалась лишь одним кругом. Хоть какая-то да надежда! Мы же не забываем ее прошлогодние подвиги в Нове-место. Это был как раз третий этап, и там Акимова выиграла спринт, а преследование завершила третьей. Кажется, это было главным чудом прошлого сезона.
Здорово штормило на этом этапе Светлану Миронову. Если в спринте он ворвалась в топ-10, обыграв ту же Дальмайер и еще массу народу из приличного общества, то сегодня ее отбросило на 55-е место. Просто на первой и на второй лежке она сделала по три промаха. Надеемся, это не показатель ее готовности на рубеже. Все-таки погода сегодня не располагала к выдающимся результатам на стрельбище. Ветер и снег, которые начались еще с утра, никуда не делись и частично руководили всем процессом в Хохфильцене.
Хохфильцен (Австрия)
Кубок мира
2-й этап
Женщины
Гонка преследования 10 км
|
|
|
Старт
|
Стрельба
|
Ход
|
Финиш
|
1
|
Анастасия Кузьмина (Словакия)
|
2 (+22,0)
|
1 (1+0+0+0)
|
7 (+38,3)
|
34.31,2
|
2
|
Кайса Макарайнен (Финляндия)
|
6 (+50,0)
|
2 (1+0+0+1)
|
1 (28.12,4)
|
+10,2
|
3
|
Дарья Домрачева (Белоруссия)
|
1 (-22,0)
|
1 (0+0+1+0)
|
31 (+1.14,3)
|
+11,8
|
4
|
Доротея Вирер (Италия)
|
3 (+31,0)
|
2 (1+0+0+1)
|
23 (+1.03,5)
|
+51,6
|
5
|
Марте Олдсбю (Норвегия)
|
13 (+1.04,0)
|
1 (1+0+0+0)
|
36 (+1.17,4)
|
+58,2
|
7
|
Татьяна Акимова (Россия)
|
18 (+1.14,0)
|
1 (0+0+0+1)
|
24 (+1.03,6)
|
+1.13,4
|
10
|
Лаура Дальмайер (Германия)
|
16 (+1.10,0)
|
1 (1+0+0+0)
|
39 (+1.20,2)
|
+1.32,4
|
14
|
Мари Дорен-Абер (Франция)
|
34 (+1.56,0)
|
2 (0+0+0+2)
|
5 (+36,3)
|
+1.53,1
|
20
|
Екатерина Юрлова (Россия)
|
11 (+1.02,0)
|
4 (1+0+3+0)
|
18 (+56,7)
|
+2.04,6
|
42
|
Ольга Подчуфарова (Россия)
|
32 (+1.52,0)
|
2 (0+1+0+1)
|
54 (+2.45,6)
|
+3.54,8
|
55
|
Светлана Миронова (Россия)
|
9 (+57,0)
|
8 (3+3+1+1)
|
51 (+2.06,9)
|
+5.46,7
Сборная России после огневых рубежей
|
|
С1 (л)
|
С2 (л)
|
С3 (с)
|
С4 (с)
|
Акимова
|
9 (+1.00,0)
|
6 (+57,4)
|
6 (+52,4)
|
8 (+1.14,4)
|
Юрлова
|
12(+1.12,3)
|
8 (+1.00,9)
|
27 (+2.18,3)
|
21 (+2.03,6)
|
Подчуфарова
|
24 (+1.45,9)
|
34 (+2.28,3)
|
34 (+2.35,5)
|
36 (+3.25,9)
|
Миронова
|
43 (+2.33,7)
|
56 (+4.06,3)
|
55 (+4.45,0)
|
55 (+5.25,2)