В Хохфильцене на Кубок мира вернулась Лаура Дальмайер, обладательница хрустального глобуса прошлого сезона. Многие предвкушали ее дуль с другой немкой Дениз Херманн, которая феерила на первом этапе, выиграв две подряд гонки. Но ничего подобного в Австрии не произошло. В спринте Дальмайер устроилась на 16-м месте, а в преследовании подтянулась на 10-е. Херманн и вовсе пропала из поля зрения, потому что в таких ужасных стрелять она еще не научилась. Нестреляный, в общем, воробей.

Поэтому эти два дня мы наблюдали за совсем другим противостоянием. С блеском прошла этап сестра Антона Шипулина Анастасия Кузьмина. Параллельно она вступилась за брата в духе: лучшее, что можно для него сейчас сделать, – отстать от него. Отстать от Антона нужно, потому что пока он серьезно отстает на лыжне от первых номеров мирового биатлона. В отличие от самой Насти, которая сегодня уверенно победила. До последнего круга она шла вплотную с Дарьей Домрачевой – обе, к слову, молодые мамы. Но Домрачева отстала, промахнувшись на рубеже. А Кузьмина вслед за спринтерским серебром взяла золото. Победившая в спринте Домрачева не удержала и второе место. Его просто по-тигриному вырвала Кайса Макарайнен: она непривычно хорошо стреляла и привычно хорошо бежала. Когда это смикшировалось, то получилось второе место.

А что же получилось у сборной России? Во-первых, явного лидера у команды по-прежнему нет. В связи с этим тренерам будет сложно определить, кто будет финишировать здесь в эстафете. Но, по всей видимости, это либо Екатерина Юрлова, либо Татьяна Акимова. Пока они самые стабильные фигуры нашей команды. Юрлова накануне была 11-й, стала 20-й. Акимова с 17-го места подтянулась на 7-е. Первые три рубежа прошла без помарки, на последнем чуть-чуть сдалась, но отделалась лишь одним кругом. Хоть какая-то да надежда! Мы же не забываем ее прошлогодние подвиги в Нове-место. Это был как раз третий этап, и там Акимова выиграла спринт, а преследование завершила третьей. Кажется, это было главным чудом прошлого сезона.

Здорово штормило на этом этапе Светлану Миронову. Если в спринте он ворвалась в топ-10, обыграв ту же Дальмайер и еще массу народу из приличного общества, то сегодня ее отбросило на 55-е место. Просто на первой и на второй лежке она сделала по три промаха. Надеемся, это не показатель ее готовности на рубеже. Все-таки погода сегодня не располагала к выдающимся результатам на стрельбище. Ветер и снег, которые начались еще с утра, никуда не делись и частично руководили всем процессом в Хохфильцене.

Хохфильцен (Австрия)

Кубок мира

2-й этап

Женщины

Гонка преследования 10 км

Старт Стрельба Ход Финиш 1 Анастасия Кузьмина (Словакия) 2 (+22,0) 1 (1+0+0+0) 7 (+38,3) 34.31,2 2 Кайса Макарайнен (Финляндия) 6 (+50,0) 2 (1+0+0+1) 1 (28.12,4) +10,2 3 Дарья Домрачева (Белоруссия) 1 (-22,0) 1 (0+0+1+0) 31 (+1.14,3) +11,8 4 Доротея Вирер (Италия) 3 (+31,0) 2 (1+0+0+1) 23 (+1.03,5) +51,6 5 Марте Олдсбю (Норвегия) 13 (+1.04,0) 1 (1+0+0+0) 36 (+1.17,4) +58,2 7 Татьяна Акимова (Россия) 18 (+1.14,0) 1 (0+0+0+1) 24 (+1.03,6) +1.13,4 10 Лаура Дальмайер (Германия) 16 (+1.10,0) 1 (1+0+0+0) 39 (+1.20,2) +1.32,4 14 Мари Дорен-Абер (Франция) 34 (+1.56,0) 2 (0+0+0+2) 5 (+36,3) +1.53,1 20 Екатерина Юрлова (Россия) 11 (+1.02,0) 4 (1+0+3+0) 18 (+56,7) +2.04,6 42 Ольга Подчуфарова (Россия) 32 (+1.52,0) 2 (0+1+0+1) 54 (+2.45,6) +3.54,8 55 Светлана Миронова (Россия) 9 (+57,0) 8 (3+3+1+1) 51 (+2.06,9) +5.46,7

Сборная России после огневых рубежей