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В Хохфильцене на Кубок мира вернулась Лаура Дальмайер, обладательница хрустального глобуса прошлого сезона. Многие предвкушали ее дуль с другой немкой Дениз Херманн, которая феерила на первом этапе, выиграв две подряд гонки. Но ничего подобного в Австрии не произошло. В спринте Дальмайер устроилась на 16-м месте, а в преследовании подтянулась на 10-е. Херманн и вовсе пропала из поля зрения, потому что в таких ужасных стрелять она еще не научилась. Нестреляный, в общем, воробей.

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Ой-йо! Йоханнес! Он снова растоптал Фуркада. А как стрелял Цветков!

Поэтому эти два дня мы наблюдали за совсем другим противостоянием. С блеском прошла этап сестра Антона Шипулина Анастасия Кузьмина. Параллельно она вступилась за брата в духе: лучшее, что можно для него сейчас сделать, – отстать от него. Отстать от Антона нужно, потому что пока он серьезно отстает на лыжне от первых номеров мирового биатлона. В отличие от самой Насти, которая сегодня уверенно победила. До последнего круга она шла вплотную с Дарьей Домрачевой – обе, к слову, молодые мамы. Но Домрачева отстала, промахнувшись на рубеже. А Кузьмина вслед за спринтерским серебром взяла золото. Победившая в спринте Домрачева не удержала и второе место. Его просто по-тигриному вырвала Кайса Макарайнен: она непривычно хорошо стреляла и привычно хорошо бежала. Когда это смикшировалось, то получилось второе место.

А что же получилось у сборной России? Во-первых, явного лидера у команды по-прежнему нет. В связи с этим тренерам будет сложно определить, кто будет финишировать здесь в эстафете. Но, по всей видимости, это либо Екатерина Юрлова, либо Татьяна Акимова. Пока они самые стабильные фигуры нашей команды. Юрлова накануне была 11-й, стала 20-й. Акимова с 17-го места подтянулась на 7-е. Первые  три рубежа прошла без помарки, на последнем чуть-чуть сдалась, но отделалась лишь одним кругом. Хоть какая-то да надежда! Мы же не забываем ее прошлогодние подвиги в Нове-место. Это был как раз третий этап, и там Акимова выиграла спринт, а преследование завершила третьей. Кажется, это было главным чудом прошлого сезона. 

Здорово штормило на этом этапе Светлану Миронову. Если в спринте он ворвалась в топ-10, обыграв ту же Дальмайер и еще массу народу из приличного общества, то сегодня ее отбросило на 55-е место. Просто на первой и на второй лежке она сделала по три промаха. Надеемся, это не показатель ее готовности на рубеже. Все-таки погода сегодня не располагала к выдающимся результатам на стрельбище. Ветер и снег, которые начались еще с утра, никуда не делись и частично руководили всем процессом в Хохфильцене.

Хохфильцен (Австрия)
Кубок мира
2-й этап
Женщины
Гонка преследования 10 км

 

 

Старт

Стрельба

Ход

Финиш

1

Анастасия Кузьмина (Словакия)

2 (+22,0)

1 (1+0+0+0)

7 (+38,3)

34.31,2

2

Кайса Макарайнен (Финляндия)

6 (+50,0)

2 (1+0+0+1)

1 (28.12,4)

+10,2

3

Дарья Домрачева (Белоруссия)

1 (-22,0)

1 (0+0+1+0)

31 (+1.14,3)

+11,8

4

Доротея Вирер (Италия)

3 (+31,0)

2 (1+0+0+1)

23 (+1.03,5)

+51,6

5

Марте Олдсбю (Норвегия)

13 (+1.04,0)

1 (1+0+0+0)

36 (+1.17,4)

+58,2

7

Татьяна Акимова (Россия)

18 (+1.14,0)

1 (0+0+0+1)

24 (+1.03,6)

+1.13,4

10

Лаура Дальмайер (Германия)

16 (+1.10,0)

1 (1+0+0+0)

39 (+1.20,2)

+1.32,4

14

Мари Дорен-Абер (Франция)

34 (+1.56,0)

2 (0+0+0+2)

5 (+36,3)

+1.53,1

20

Екатерина Юрлова (Россия)

11 (+1.02,0)

4 (1+0+3+0)

18 (+56,7)

+2.04,6

42

Ольга Подчуфарова (Россия)

32 (+1.52,0)

2 (0+1+0+1)

54 (+2.45,6)

+3.54,8

55

Светлана Миронова (Россия)

9 (+57,0)

8 (3+3+1+1)

51 (+2.06,9)

+5.46,7

Сборная России после огневых рубежей

 

С1 (л)

С2 (л)

С3 (с)

С4 (с)

Акимова

9 (+1.00,0)

6 (+57,4)

6 (+52,4)

8 (+1.14,4)

Юрлова

12(+1.12,3)

8 (+1.00,9)

27 (+2.18,3)

21 (+2.03,6)

Подчуфарова

24 (+1.45,9)

34 (+2.28,3)

34 (+2.35,5)

36 (+3.25,9)

Миронова

43 (+2.33,7)

56 (+4.06,3)

55 (+4.45,0)

55 (+5.25,2)
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