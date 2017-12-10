На втором этапе Кубка мира в Хохфильцене первая в этом сезоне мужская эстафета принесла сборной России лишь восьмое место.

По ходу гонки доходило и до 15-го.

Проще всего назвать это «очередным провалом». Ведь мужская эстафета – наша коронная дисциплина. Здесь Россия является действующим чемпионом не только мира, но и (тьфу-тьфу) Олимпийских игр. Но на самом деле речь скорее стоит вести о несчастном случае. Первая половина гонки проходила при ураганном ветре, который был столь силен, что создавал иллюзию метели. Тучи снега, поднятые с земли, носились туда-сюда по стрельбищу, хотя с неба не падало практически ничего.

Из 26 стартовавших команд восемь были сняты с дистанции, как отставшие на круг. А весьма маститая сборная Чехии финишировала 18-й с отставанием под семь минут, пятью штрафными кругами и 20-ю (!) дополнительными патронами из 24-х возможных. Легендарный Уле-Айнар Бьорндален с первого огневого рубежа уходил десятым, а со второго – уже вровень с лидирующими… бельгийцами. И так далее, и тому подобное.

Это была стопроцентная лотерея, в которой нашим не повезло. Состав эстафетной четверки был вполне логичным, но уже на первой «стойке» Максим Цветков, шедший в «головной» группе, схлопотал от австрийского ветродуя три штрафных круга. А на втором этапе Матвею Елисееву, стоя на коврике стрельбища, несколько минут пришлось искать последний патрон и запихивать его в винтовку. В результате – минус четыре минуты и 15-е место. Нокаут.

Когда с российскими шансами на медали все стало окончательно ясно, австрийский ветер издевательски поутих. Это дало возможность двум Антонам – Бабикову и Шипулину – поднять нашу команду в десятку. Оба показали неплохой лыжный «ход», хотя Шипулин, уходивший на последний круг в десяти секундах от шестого места, выбрать это отставание не сумел. То есть, скорость уже не такая жуткая, как на прошлой неделе в Эстерсунде, но все-таки еще не по-настоящему «шипулинская».

Что касается призеров, то норвежцы вытащили счастливый золотой билет в отсутствии Эмиля-Хегле Свендсена и обоих братьев Бе. С другой стороны, серебро с бронзой в итоге тоже достались отнюдь не бельгийцам: Германия, Франция, все как положено.

Не хватает только России. У которой в Кубке мира-2016/17 до сих пор нет ни одной медали. И все же сегодняшнюю «пургу» я в закономерности записывать не стал бы.

Кубок мира

2-й этап. Хохфильцен (Австрия)

Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

Стрельба Финиш 1 Норвегия 0+9 (0+2 0+3 0+3 0+1) 1:21.21,8 2 Германия 0+17 (0+3 0+3 0+5 0+6) +1.54,9 3 Франция 3+13 (2+3 0+4 0+3 1+3) +2.34,0 4 Швеция 3+12 (0+2 2+5 0+2 1+3) +2.54,8 5 Италия 2+12 (0+3 1+3 1+5 0+1) +3.19,1 8 Россия 3+13 (3+3 0+6 0+2 0+2) +3.35,8

Сборная России по этапам

С1 (л) Место С2 (с) Место Ход Финиш 1 Максим Цветков 0+0 5 (+6,0) 3+3 14 (+1.30,7) 11 (+27,0) 14 (+1.53,9) 2 Матвей Елисеев 0+3 12 (+2.29,1) 0+3 15 (+3.42,8) 8 (+55,4) 15 (+4.05,1) 3 Антон Бабиков 0+0 13 (+3.39,1) 0+2 10 (+3.47,5) 3 (+9,8) 9 (+3.50,4) 4 Антон Шипулин 0+1 8 (+4.05,9) 0+1 9 (+4.07,8) 2 (+4,9) 8 (+3.35,8)



