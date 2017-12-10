Нашу эстафету в Австрии сдуло ветром
На втором этапе Кубка мира в Хохфильцене первая в этом сезоне мужская эстафета принесла сборной России лишь восьмое место.
По ходу гонки доходило и до 15-го.
Проще всего назвать это «очередным провалом». Ведь мужская эстафета – наша коронная дисциплина. Здесь Россия является действующим чемпионом не только мира, но и (тьфу-тьфу) Олимпийских игр. Но на самом деле речь скорее стоит вести о несчастном случае. Первая половина гонки проходила при ураганном ветре, который был столь силен, что создавал иллюзию метели. Тучи снега, поднятые с земли, носились туда-сюда по стрельбищу, хотя с неба не падало практически ничего.
Из 26 стартовавших команд восемь были сняты с дистанции, как отставшие на круг. А весьма маститая сборная Чехии финишировала 18-й с отставанием под семь минут, пятью штрафными кругами и 20-ю (!) дополнительными патронами из 24-х возможных. Легендарный Уле-Айнар Бьорндален с первого огневого рубежа уходил десятым, а со второго – уже вровень с лидирующими… бельгийцами. И так далее, и тому подобное.
Это была стопроцентная лотерея, в которой нашим не повезло. Состав эстафетной четверки был вполне логичным, но уже на первой «стойке» Максим Цветков, шедший в «головной» группе, схлопотал от австрийского ветродуя три штрафных круга. А на втором этапе Матвею Елисееву, стоя на коврике стрельбища, несколько минут пришлось искать последний патрон и запихивать его в винтовку. В результате – минус четыре минуты и 15-е место. Нокаут.
Когда с российскими шансами на медали все стало окончательно ясно, австрийский ветер издевательски поутих. Это дало возможность двум Антонам – Бабикову и Шипулину – поднять нашу команду в десятку. Оба показали неплохой лыжный «ход», хотя Шипулин, уходивший на последний круг в десяти секундах от шестого места, выбрать это отставание не сумел. То есть, скорость уже не такая жуткая, как на прошлой неделе в Эстерсунде, но все-таки еще не по-настоящему «шипулинская».
Что касается призеров, то норвежцы вытащили счастливый золотой билет в отсутствии Эмиля-Хегле Свендсена и обоих братьев Бе. С другой стороны, серебро с бронзой в итоге тоже достались отнюдь не бельгийцам: Германия, Франция, все как положено.
Не хватает только России. У которой в Кубке мира-2016/17 до сих пор нет ни одной медали. И все же сегодняшнюю «пургу» я в закономерности записывать не стал бы.
Кубок мира
2-й этап. Хохфильцен (Австрия)
Эстафета 4х7,5 км. Мужчины
|
|
|
Стрельба
|
Финиш
|
1
|
Норвегия
|
0+9 (0+2 0+3 0+3 0+1)
|
1:21.21,8
|
2
|
Германия
|
0+17 (0+3 0+3 0+5 0+6)
|
+1.54,9
|
3
|
Франция
|
3+13 (2+3 0+4 0+3 1+3)
|
+2.34,0
|
4
|
Швеция
|
3+12 (0+2 2+5 0+2 1+3)
|
+2.54,8
|
5
|
Италия
|
2+12 (0+3 1+3 1+5 0+1)
|
+3.19,1
|
8
|
Россия
|
3+13 (3+3 0+6 0+2 0+2)
|
+3.35,8
Сборная России по этапам
|
|
|
С1 (л)
|
Место
|
С2 (с)
|
Место
|
Ход
|
Финиш
|
1
|
Максим Цветков
|
0+0
|
5 (+6,0)
|
3+3
|
14 (+1.30,7)
|
11 (+27,0)
|
14 (+1.53,9)
|
2
|
Матвей Елисеев
|
0+3
|
12 (+2.29,1)
|
0+3
|
15 (+3.42,8)
|
8 (+55,4)
|
15 (+4.05,1)
|
3
|
Антон Бабиков
|
0+0
|
13 (+3.39,1)
|
0+2
|
10 (+3.47,5)
|
3 (+9,8)
|
9 (+3.50,4)
|
4
|
Антон Шипулин
|
0+1
|
8 (+4.05,9)
|
0+1
|
9 (+4.07,8)
|
2 (+4,9)
|
8 (+3.35,8)