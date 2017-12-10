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По ходу гонки доходило и до 15-го.

Проще всего назвать это «очередным провалом». Ведь мужская эстафета – наша коронная дисциплина. Здесь Россия является действующим чемпионом не только мира, но и (тьфу-тьфу) Олимпийских игр. Но на самом деле речь скорее стоит вести о несчастном случае. Первая половина гонки проходила при ураганном ветре, который был столь силен, что создавал иллюзию метели. Тучи снега, поднятые с земли, носились туда-сюда по стрельбищу, хотя с неба не падало практически ничего.

Из 26 стартовавших команд восемь были сняты с дистанции, как отставшие на круг. А весьма маститая сборная Чехии финишировала 18-й с отставанием под семь минут, пятью штрафными кругами и 20-ю (!) дополнительными патронами из 24-х возможных. Легендарный Уле-Айнар Бьорндален с первого огневого рубежа уходил десятым, а со второго – уже вровень с лидирующими… бельгийцами. И так далее, и тому подобное.

Это была стопроцентная лотерея, в которой нашим не повезло. Состав эстафетной четверки был вполне логичным, но уже на первой «стойке» Максим Цветков, шедший в «головной» группе, схлопотал от австрийского ветродуя три штрафных круга. А на втором этапе Матвею Елисееву, стоя на коврике стрельбища, несколько минут пришлось искать последний патрон и запихивать его в винтовку. В результате – минус четыре минуты и 15-е место. Нокаут.

Когда с российскими шансами на медали все стало окончательно ясно, австрийский ветер издевательски поутих. Это дало возможность двум Антонам – Бабикову и Шипулину – поднять нашу команду в десятку. Оба показали неплохой лыжный «ход», хотя Шипулин, уходивший на последний круг в десяти секундах от шестого места, выбрать это отставание не сумел. То есть, скорость уже не такая жуткая, как на прошлой неделе в Эстерсунде, но все-таки еще не по-настоящему «шипулинская».

Что касается призеров, то норвежцы вытащили счастливый золотой билет в отсутствии Эмиля-Хегле Свендсена и обоих братьев Бе. С другой стороны, серебро с бронзой в итоге тоже достались отнюдь не бельгийцам: Германия, Франция, все как положено.

Не хватает только России. У которой в Кубке мира-2016/17 до сих пор нет ни одной медали. И все же сегодняшнюю «пургу» я в закономерности записывать не стал бы.

Кубок мира
2-й этап. Хохфильцен (Австрия)
Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

 

 

Стрельба

Финиш

1

Норвегия

0+9 (0+2 0+3 0+3 0+1)

1:21.21,8

2

Германия

0+17 (0+3 0+3 0+5 0+6)

+1.54,9

3

Франция

3+13 (2+3 0+4 0+3 1+3)

+2.34,0

4

Швеция

3+12 (0+2 2+5 0+2 1+3)

+2.54,8

5

Италия

2+12 (0+3 1+3 1+5 0+1)

+3.19,1

8

Россия

3+13 (3+3 0+6 0+2 0+2)

+3.35,8

Сборная России по этапам

 

 

С1 (л)

Место

С2 (с)

Место

Ход

Финиш

1

Максим Цветков

0+0

5 (+6,0)

3+3

14 (+1.30,7)

11 (+27,0)

14 (+1.53,9)

2

Матвей Елисеев

0+3

12 (+2.29,1)

0+3

15 (+3.42,8)

8 (+55,4)

15 (+4.05,1)

3

Антон Бабиков

0+0

13 (+3.39,1)

0+2

10 (+3.47,5)

3 (+9,8)

9 (+3.50,4)

4

Антон Шипулин

0+1

8 (+4.05,9)

0+1

9 (+4.07,8)

2 (+4,9)

8 (+3.35,8)


 

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