«ЛЕТОМ НОРВЕЖЦЫ СОРЕВНУЮТСЯ В МАУНТИНБАЙКЕ»

- 14 гонок без медалей. Это нормально?

- Мне кажется, что гораздо лучше, когда по сезону биатлонисты проходят несколько пиков. Были же сезоны, когда наша команда с первых этапов начинала прилично. Я думаю, все команды стремятся к этому. Форма держится две-три недели, поэтому спортсмены стараются, чтобы в сезоне было несколько пиков с паузами. Почему-то у наших ребят в этом сезоне это не получается.

Что касается успеха норвежцев, то я допускаю, что они и летом держат мышцы в соревновательном тонусе – участвуют в соревнованиях по маутинбайку и другим видам спорта. Мне кажется, что нашим немного не хватает таких контактных соревнований, чтобы чувствовать соперника.

- Говорят, что теперь надо ждать пик формы у наших биатлонистов ближе к январю.

- Да, скорее всего так и получится. Мы видим, что сейчас иностранцы в лучшей форме, поэтому к третьему этапу они начнут немного сдавать, а мы же к третьему только разбежимся. Вот только в новогоднюю паузу они делают небольшой перерыв, как тот же Бьорндален, чтобы перезарядить батарейки и потом снова едут на короткий сбор на высоту, откатываются, а потом спускаются. Мы же в новогодний период едем домой и дестабилизируем подготовку. Видеться родными нужно, но это отвлекает.

А в это время надо поработать, пару спокойно показаться на высокогорье, чтобы организм восстановился, а потом спуститься в тот же Оберхоф, где высота 700-800 метров, там себя прилично чувствовать, а дальше Антхольц, Рупольдинг и дальше опять нужна какая-то высокогорная подготовка, чтобы на пике подойти уже к Олимпийским играм.

Я считаю, что мы должны отходить от наших стереотипов в подготовке и начинать атаковать с первых этапов Кубка мира, ведь это придает уверенности спортсменам.

- Что происходит с формой лидеров: Антона Шипулина, Татьяны Акимовой?

- По Антону могу сказать: видно, что ему чего-то не хватает. По себе знаю, иногда бывает – бежишь одну гонку, другую, но не получается. А потом с возрастом стал замечать, как по ходу сезона через гонки организм переключался и переходил на совершенно другой уровень функциональных возможностей. Причем это проявляется довольно резко. Вроде еще вчера бежал, было тяжело, а сегодня чувствуешь себя гораздо лучше. Я думаю, что Антон в одной из ближайших гонок проявит себя. Его слабые результаты – это временное явление. Шипулину надо просто успокоиться и делать все так, как раньше.

«БЕССЕБЕРГ ХОРОШО ОТНОСИТСЯ К СБР»

- Наши девушки в каждой гонке очень слабо выглядят на лыжне – отставания от лидеров исчисляются в минутах. Что делать?

- В Хохфильцене все-таки картина была получше. Я думаю, что наши тренеры поменяют тактику и на следующий этап Кубка мира поедут те девушки, которые побеждали на Кубке IBU: Ульяна Кайшева, Кристина Резцова. Нужно обязательно дать им шанс, чтобы в случае успешных выступлений они могли почувствовать уверенность и набрать опыт к Олимпиаде.

- Самый реальный шанс на медали в Пхенхчане имеют мужчины в эстафете. Тот состав, который мы увидели в Хохфильцене, оптимален?

- Я думаю, не стоит забывать про Алексея Волкова, который всегда закрывает первый этап. Если он наберет хороший ход, то его надо пробовать, потому что за него говорит опыт – он олимпийский чемпион и не задрожит на дистанции. Но на Олимпиадах не всегда побеждают исключительно проверенные лидеры. Бывает даже так, что выигрывают те, кого можно назвать новичками. От них ничего не ждут, они не испытывают давления, в то время, как лидеры находятся под большой психологической нагрузкой. Поэтому наши молодые ребята: Антон Бабиков, Егор Цветков могут отлично вписаться в эстафетный состав.

Что касается неудачи нашей сборной в Хохфильцене, то объективной картины мы не получили, потому что погодные условия вмешались в ход гонки. Цветков попал в ужасный ветер. Елисеева подвела винтовка – застрял патрон. В снегопад такое часто случается с оружием иностранного производства, поскольку там очень сложный механизм подачи патрона. В остальном же, мы видим, что у Шипулина был неплохой ход, Бабиков показал хорошее время. Не все так плохо.

- Как вы относитесь к решению IBU понизить в статусе Союз биатлонистов России (СБР)?

- Мы знаем, что Андреас Бессеберг очень хорошо относится к нашей федерации, но нужно было что-то сделать. Выбрали вот такой вариант. При этом очень здорово, что сохранили этап Кубка мира в Тюмени и обошлись без каких-то дисквалификаций наших ребят. Бессеберг принял оптимальное решение – и Международному олимпийскому комитету (МОК) угодил и для нас ситуацию не усугубил. За это ему нужно сказать: «Спасибо!»