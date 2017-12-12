Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий в интервью «Советскому спорту» прокомментировала решение российской биатлонистки Ольги Подчуфаровой приостановить выступления за сборную.

– Ольга понимает свое состояние лучше, чем те, кто находятся по эту сторону экрана. Я думаю, что ее не устраивает нынешнее самочувствие, поэтому ей нужно время, чтобы окончательно разобраться со своим здоровьем.

– То есть вся проблема именно в здоровье, а не в том, что она плохо переносит тренировочные нагрузки?

– Мне трудно даже предположить. Я такое состояние никогда не испытывала. Это нужно спрашивать у тренеров и докторов команды, почему ее допустили до соревнований, хотя все показатели свидетельствовали о том, что она перегружена.

– По юниорам она показывала очень хорошие результаты. Куда все делось?

– Вы не сравнивайте разные уровни. Юниорские забеги – это одно, а взрослый биатлон – это совсем другое! Точно так же, как Кубок мира и Кубок IBU. Можно сколько угодно выигрывать на кубке Европы, а на Кубке мира не показывать таких результатов. Можно, конечно, собраться и хорошо выступить, но не всегда это получается.

– В чем состоит это глобальное отличие?

– Во всем, вы просто сами хоть раз съездите и посмотрите. Во-первых, количество зрителей, во-вторых, уровень конкуренции, в-третьих, совсем другая нагрузка психологического плана. В первой команде совсем другая атмосфера, это тоже имеет значение. Плюс, конечно, желание и мотивация проявить себя на Кубке мира у спортсмена всегда зашкаливают, иногда это мешает. Безусловно, мотивация на любых соревнованиях должна быть высокая, но на Кубке мира это ощущается особенным образом.

– Как вы думаете, Подчуфаровой удастся вернуться в сборную в лучшем состоянии?

– Я очень надеюсь, что ее проблемы не фатальные. Мне хочется, чтобы Ольга занималась любимым делом, которое будет приносить ей удовольствие, а не мучиться.