Никто из тренеров и врачей, сопровождавшие российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи, не получит аккредитацию на Игры в Пхенчхане.

МОК добрался и до него. Норвежский портал Sportblaset объясняет, почему бывшего тренера женской сборной России по биатлону не будет в Пхенхчане.

БЕЗ АККРЕДИТАЦИИ

Никто из тренеров и врачей, сопровождавшие российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи, не получит аккредитацию на Игры в Пхенчхане. Это означает, что тренер сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер не сможет присутствовать на Олимпийских играх-2018.

- Все указывает на то, что ему не разрешат приехать, - сообщил глава Союза биатлонистов Швеции Олле Далин порталу Sportbladet.

Вольфганг Пихлер был главным тренером женской сборной России по биатлону в 2011-2014 годах. Несколько его бывших подопечных - Ольга Зайцева и Яна Романова были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх решением независимой комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) из-за нарушения антидопинговых правил. Это и стало причиной отказа в аккредитации.

СОЮЗ БИАТЛОНИСТОВ ШВЕЦИИ БЫЛ К ЭТОМУ ГОТОВ

- У нас нет конкретных данных о том, кого допустят, но, скорее всего, Вольфганг не получит аккредитацию на Олимпийские Игры. Конечно, мы будем ждать официального решения, но все указывает на то, что ему не разрешают приехать – пояснил Sportbladet Олле Далин.

- Вы говорили с Вольфганом после релиза МОК?

- Я сразу же позвонил ему, когда узнал о пресс-релизе, и мы заранее знали, что это может произойти. Мы были готовы к этому, и теперь думаем, как поступать дальше.

- Есть ли возможность его кем-то заменить?

- Да, поскольку место Пихлера вакантно, мы сможем заявить другого специалиста. Вольфганг очень важен для команды на стрельбище и на трассе, поэтому замена нам просто необходима.

- Можете ли вы обжаловать это решение?

- Нет. CAS не будет рассматривать апелляцию, поскольку речь не идет о дисквалификация за допинг. МОК просто отказывает в выдаче аккредитации.

Sportbladet еще две недели назад сообщал, что Вольфганг Пихлер может быть не допущен на Олимпийские игры. Тогда немец заявил о непричастности к скандалу.

- Я буду бороться за свои права, я полностью чист. Это скандал! – сказал тренер.

Глава олимпийского комитета Швеции Питер Рейнебо жалеет, что такое решение было принято, но принимает его.

- Это печально для команды и для него, но в то же время мы понимаем линию решений МОК и принимаем ее. Позитивно, что МОК занял принципиальную позицию, мы должны ее разделять – заявил Рейнебо.