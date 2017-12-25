В понедельник, 25 декабря, они отправятся на сборы в Рупольдинг, и вернутся в Россию только после ОИ-2018. Перед вылетом в Германию, биатлонист Матвей Елисеев в Москве дал интервью пресс-центру большого ЦСКА специально для «Советского спорта».

Самый высокий биатлонист сборной России прапорщик Матвей Елисеев (рост 187 см) свой короткий отпуск провел в 37 км к северо-западу от центра столицы, в родном Зеленограде. Заехал и в Москву, чтобы отдать в отдел кадров ЦСКА диплом об окончании магистратуры.

ДИПЛОМ МАГИСТРА И ПОЛЕЗНАЯ БУЛОЧКА

– Матвей, с дипломом магистра ближе до офицерского звания?

– На звание лейтенанта можно претендовать и без магистратуры за плечами, просто имея высшее образование. Оно у меня было – я закончил бакалавриат.

– Когда вы стали магистром?

– Этим летом. Не было возможности доехать до института, забрать диплом.

– Сами писали диплом?

– Сам писал, сам защищался. Название дипломной работы – «Янтарная кислота в сухих смесях для хлебобулочных производств».

– Стало быть, испечь булочку – для вас не проблема?

– Не просто булочку, а полезную булочку с янтарной кислотой. Она (кислота) играет важную роль в организме – это один из основных компонентов вырабатывания энергии. Есть такой «цикл трикарбоновых кислот», или «цикл Кребса». Но в эти дебри, я думаю, нам сейчас лезть не обязательно.

ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА И ДОПИНГ-КОНТРОЛЬ

– Янтарная кислота не имеет отношения к допингу?

– Нет. Она в организме человека сама вырабатывается. Но ее недостаток может сказываться на нашей нормальной жизнедеятельности. Кислоту эту добывают путем обработки янтаря. Поэтому она очень дорогая. Впрочем, ее можно и химическим путем синтезировать.

– Разбираетесь в фармацевтике?

– Немного. После окончания обучения в магистратуре я более внимательно смотрю на химический состав и продуктов, и витаминных комплексов.

– Вас, магистра, теперь не проведешь. Если скажут: «Ешь таблетку, и будет тебе счастье», вы ответите: «сначала покажите состав препарата, чтобы я убедился, он не входит в перечень запрещенных в спорте».

– Конечно. Сейчас это дело просто проверить через сайт РУСАДА: забиваешь название препарата, и интернет тебе выдает, можно его принимать или нельзя, в какой период, в каком виде спорта. Это удобно. Ведь сейчас препаратов настолько много, что все запрещенные не запомнишь.

– Прошло три этапа Кубка мира. Как часто у вас за это время брали допинг-пробы?

– Два раза. Один раз взяли кровь, перед соревнованиями в Эстерсунде, а во второй – когда к нашим мужской и женской командам приезжали международные допинг-офицеры.

«ВЕДЬ ВСЕ РАВНО ВЫСТУПАЕМ ЗА РОССИЮ»

– Когда МОК отстранил сборную России от ОИ-2018 в Пхенчхане-2018, где вы в тот момент находились?

– Мы с ребятами из команды доехали до магазина в Хохфильцене.

– Для вас новость стала шоком?

– Честно говоря, предполагал такие санкции. Главное, что нас допустили.

– В российских СМИ проводились опросы. Большинство россиян было за то, что без флага и гимна страны спортсменам нельзя ехать в Южную Корею.

– Для спортсмена это неприемлемо. Человек готовится всю свою сознательную жизнь к Играм, лет с пяти-семи лет. Идет к ним. Это первое. Второе: имени же меня никто не лишает. Все знают мою фамилию, где я родился, за какую страну выступаю. Конечно, эти атрибуты – национальные флаг, герб и гимн, – очень важная составляющая в жизни граждан государства. Но мы ведь все равно выступаем за Россию!

– Когда МОК объявил о санкциях в отношении сборной России, как это сказалось на настроении наших биатлонистов?

– Трудно сказать. Иностранцы стали на нас по-другому смотреть. Каждая новость про допинг меняет их отношение к нам. Если кто-то из российских биатлонистов был расстроен, то не показывал вида. Как бы тебя не били, нужно терпеть, продолжать тренироваться и карабкаться вверх. Несмотря на негативный фон.

НЕГАТИВНЫЙ ФОН И НАСТРОЕНИЕ В КОМАНДЕ

– В чем выражается этот «негативный фон»? Мартен Фуркад не жал вам руку?

– На этапе в Хохфильцене было собрание IBU, на котором Международный Союз биатлонистов объявил, что подтверждает решение МОК об отстранении сборной России от ОИ-2018. Это было открытое собрание. Американские спортсмены активно задавали вопросы: «Если РУСАДА не имеет аккредитации, непонятно, куда пойдут наши допинг-тесты во время этапа Кубка мира в Тюмени?».

– На трех этапах Кубка мира из россиян только Антон Шипулин выиграл «бронзу». Не самое удачное выступление российских биатлонистов. Это реакция на негатив вокруг сборной России после решения МОК?

– Негативный фон в любом случае влияет. Как не абстрагируйся от новостей, они довлеют. Еще на неудачи мог повлиять тот факт, что мы очень много тренировались в предсезонке, и не самые свежие подошли к стартовым этапам Кубка мира. На мой взгляд, не хватило пары дней отдыха после летнего чемпионата России. Цена двух-трех дней очень велика.

– Какое настроение в команде после трех этапов Кубка мира?

– Растерянности нет. Есть неудовлетворённость. Но мы верим в тренерский штаб, команда работает. Все будет как надо. Даже если спортсмены, которые не являются фаворитами, победят на этапе Кубка мира, то через полтора месяца, после Игр в Корее, о них никто не будет помнить. Олимпиада – это главный старт.

«У МЕНЯ БЫЛИ ДВЕ ОЧЕНЬ НЕХОРОШИЕ ГОНКИ»

– На этих трех этапах Кубка мира вы приняли участие во всех гонках, кроме индивидуальной гонки в Эстерсунде. Как оцените свои результаты?

– Конечно, недоволен. Прежде всего, собственным психологическим состоянием. Очень большие ожидания от самого себя, которые мешают. Не получается их оправдать, и начинаешь копаться в себе. У меня были две очень нехорошие гонки. Во время эстафеты ветер был ужасный. Когда я подходил к рубежу, были порывы. С ними я не справился. Потом в масс-старте я на первом огневом рубеже оставил все пять мишеней открытыми. Причину точную до сих пор не смог найти.

– Установили собственный «рекорд»?

– Такое уже было, но на заре профессиональной карьеры.

– О чем думали во время гонки, когда пять мишеней не смогли закрыть на рубеже?

– Как это было. Пришел на рубеж, один раз промахнулся. Ну, думаю, это еще не беда. Второй раз - мимо. Подумал: «Что-то не так». Сделал «перезаготовку». Выстрелил еще раз, и опять промахнулся. По прицеливанию у меня никаких вопросов не было. Надо же, и в пятый раз промазал. Побежал на штрафные круги. Пока их бегал, надеялся, что сейчас тренер выйдет ко мне и скажет: «Там не сработала установка. Давай, работай, сейчас у тебя вычтут время». Но этого не произошло.

– Может быть, дело в оружии?

– Точно нет. Кучность поражения у винтовки хорошая, патрон подобран.

– После этой неудачи с пятью незакрытыми мишенями, комплекс не возник – «блин, ну я и мазила!»?

– Конечно, я загонялся какое-то время. Потом домой приехал, с родными пообщался, с братом. И больше об этом не вспоминал.

– На сборах в Рупольдинге на что сделаете акцент в работе?

– У меня есть вопросы к тому, как мои ноги справляются с длительной высокой скоростью. Руки хорошо работают, ноги хуже.

– Стрельба?

– Навыков хватает. Надо психологию подтянуть.

БЛИНЫ У КОСТРА И ПРОГУЛКА НА 21 КМ

– Какие знаете способы встряхнуться и перестать себя корить?

– Меня расслабляет общение с природой. Это не секрет. Я в походы хожу. У старшего брата Артема были два свободных дня, вчера и позавчера. Позавчера мы ходили в лес на костерок. Мама тесто завела - посидели, пожарили блины на костре. У брата есть печка на дровах. Выглядит как небольшой цилиндр. Печка с зарядкой для телефона и вентилятором, чтобы тяга была у костра. А вчера мы с братом устроили прогулку-тренировку. Больше четырех часов пешком бродили по лесу по бездорожью. Прошли больше 21 км.

– Устали?

– Очень.

– Дорогу назад искали по звездам?

– По GPS в телефоне (ха-ха). Мы не выбирали конкретный маршрут. «Ну что, брат, давай назад пойдем другой дорогой? – А, давай!». В общем, зарядился положительными эмоциями по полной программе. Впереди новогодний сбор в Рупольдинге. Оттуда команда едет на этап в Оберхоф. Потом возвращаемся в Рупольдинг, где пройдет новый этап Кубка мира. Домой теперь вернемся уже после Игр в Корее – возможно, ближе к этапу Кубка мира в Тюмени (22-25 марта).

НОВЫЙ ГОД В РУПОЛЬДИНГЕ

– Как будете отмечать Новый год? Берете с собой в Рупольдинг хлопушки, конфетти, «Советское шампанское», шпроты?

– Несколько лет отмечаю Новый год на сборах. Шпроты и хлопушки не повезу в Рупольдинг. Захвачу лишь праздничную рубашку и брюки. Главное на новогоднем празднике – это когда тебя окружают самые близкие люди. Мои родные останутся дома, поэтому какого-то особенного праздника 31 декабря я не жду. Соберемся всей командой за праздничным столом. Все будет хорошо, весело. Хотя, конечно, хочется с родными людьми. Общение по скайпу – это не то общение.

– Идеальный для вас праздник в Новый год?

– В детстве мы ходили всей семьей на лыжах в лес. Мне очень нравилось. Брали с собой свечи. Маленькие елочки покрывались 15-сантиметровым слоем снега. Втыкали в снег свечку – получался фонарик. Очень красиво, особенно для детей. Потом начинали «бабахать» хлопушки, зажигали фейерверк. Чтобы соседям наши фейерверки не мешали спать, мы всей семьей и уходили в лес.

– Какое желание загадаете в Новогоднюю ночь?

– Думаю, не буду желание загадывать.

– Как это? Олимпийские игры же на носу.

– Не. Я не буду. Считаю, что неправильно загадывать желание. До поставленных целей надо самому добираться.