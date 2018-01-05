«Советский спорт» — о спринтерской гонке у мужчин, которая прошла на этапе Кубка мира в Оберхофе.

КАЖДАЯ ПОГОДА – БЛАГОДАТЬ

Погода в Оберхофе сейчас прямо скажем московская. Небольшой плюс, периодически накрапывающий дождик, низкая облачность, порывистый ветер. Не самая биатлонная пора. Впрочем, к этому давно пора привыкнуть. Оберхофский этап Кубка мира едва ли не каждый год запоминается в первую очередь погодными особенностями.

Такие условия приводят к тому, что значительную роль в определении победителя гонки играет элемент случайности, ведь никогда не знаешь – попадет фаворит в порыв на стрельбище или проскочит, пойдет дождь или не пойдет и т.д. Большая ответственность в данной ситуации ложится на сервисменов, которые должны на интуиции подготовить лыжи так, чтобы они катили на протяжении всей дистанции, с первых ее метров.

У нас вроде бы никогда с этим проблем не было, все-таки смекалка русского человека не знает границ, но нынешний сезон настораживает. Никто из спортсменов сборной обслуживающий персонал вроде бы не критикует, и в то же время, зачастую мы видим, как российским биатлонистам на дистанции приходится бороться не только с соперниками, но и с собственными инвентарем.

Это и напрягало перед стартом мужского спринта в Оберхофе. Было очевидно, что при температуре «+3» и дожде рассчитывать на плотную трассу не приходится. А тут еще и туман, который, казалось бы, даже не собирался рассеиваться перед началом гонки. В общем, полный набор отягчающих обстоятельств.

ДВА ПРОМАХА ШИПУЛИНА

Но не только для россиян. Мартен Фуркад и братья Бе бежали в точно таких же условиях. Ну или почти. Все-таки, стартовые номера россиянам достались в некотором отдалении от первой группы. Александр Логинов стартовал 27-м, Антон Шипулин – 32-м, Антон Бабиков – 35-м, и они были самыми ранними из наших. Максим Цветком, Матвей Елисеев и в особенности Алексей Волков ушли на дистанцию гораздо позже.

Мы по традиции надеялись на Шипулина, как на лидера. Тем более, что родная сестра Антона – Анастасия Кузьмина, уверенно выигравшая накануне женский спринт, пророчила брату отличную гонку сегодня.

Но еще до старта Шипулина зрители могли понаблюдать за «схваткой двух Якодзум»: Йоханнеса Бе и Фуркада. На всех контрольных отметках француза вели по времени младшего из братьев-норвежцев. Мартен слегка отставал, зато на лежке выступил гораздо увереннее оппонента, закрыв все мишени, в то время как Бе ошибся дважды.

Но то частности. Гораздо важнее было другое – перед гонкой туман на стрельбище рассеялся, а ветер затих. Биатлонистам почти ничего не мешало. Стреляй чисто и борись за хорошие места.

Однако Александр Логинов не внял этой установке – пришел на лежку и промахнулся. Тем временем, Бе-младший безошибочно прошел второй огневой рубеж, дав понять, что поцепляется за хорошую позицию перед пасьютом.

Шипулин со старта не стал включать форсаж, а предпочел сосредоточиться на стрельбе, отставая от Фуркада по скорости по 7-10 секунд. Этот гадикап сохранился и после лежки, которую Антон преодолел без промахов. Впрочем, уже после второго рубежа Шипулин, как и все российские поклонники биатлона, был жутко разочарован – два промаха – прощайте, надежды на топ-10.

ИЩИТЕ ЛОГИНОВА В ПРОТОКОЛЕ

Фуркад, в свою очередь, закрыл все мишени. Гонка только началась, а победитель, казалось бы, уже известен. Но тут в камерах телетрансляции всплыл могучий силуэт Эмиля Хегле Свендсена, про которого мы уже успели позабыть. Последний раз на трассах Кубка мира этого норвежца мы видели еще в Эстерсунде в начале декабря.

К тому, что Свендсен очень избирательно относится к гоночной нагрузке в течение сезона, мы уже привыкли. Один-два этапа Кубка мира норвежец пропускает почти каждый год. В нынешнем – олимпийском сезоне Эмиль видимо решил минимизировать нагрузки. Это, конечно, все шутки. Сам Свендсен объясняет свое перманентное отсутствие на лыжне проблемами со здоровьем. 32 года все-таки…

Но в Оберхофе он появился буквально ниоткуда и чуть было не отобрал победу у Фуркада. Отстрелял он чисто, но вот ходом был похуже француза, который, к слову, тоже находится не в лучших кондициях. На финише Свендсена от Фуркада отделили восемь секунд.

Ходом всех уничтожили братья Бе. Если бы на трассе были расставлены радары, Йоханнесу бы точно пришло несколько штрафов за превышение. Молодой норвежец был неприлично быстр сегодня. У брата, который стал вторым по чистой скорости, он выиграл почти 27 секунд и почти 29 у Фуркада. При этом Мартену не пришлось мотать дополнительные 300 метров штрафа.

В итоге, Йоханнес, убегавший со стойки бороться за приличное место перед пасьютом, стал третьим! Свендсен – второй, Тарьей Бе – пятый. У россиян – все плохо. Да, Елисеев справился со стрельбой, но что толку, если даже с нулями он 17-й? Но, если хотите, порадуйтесь девятому ходу Логинова, который промахнулся трижды, но отстал от Бе-младшего всего на 46 секунд. Однако чтобы найти его в протоколе, нужно помучить колесико мышки – на финише Александр показал 23-й результат.

Оберхоф (Германия)

Кубок мира

4-й этап

Мужчины

Спринт 10 км

Стрельба Ход Финиш 1 Мартен Фуркад (Франция) 0 (0+0) 3 (+27,9) 25.03,3 2 Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) 0 (0+0) 4 (+32,2) +8,1 3 Йоханнес Бе (Норвегия) 2 (2+0) 1 (22.47,0) +10,2 4 Тим Бурк (США) 0 (0+0) 12 (+50,3) +20,1 5 Тарьей Бе (Норвегия) 1 (0+1) 2 (+26,4) +26,9 7 Яков Фак (Словения) 0 (0+0) 28 (+1.16,9) +47,9 14 Тимофей Лапшин (Корея) 1 (0+1) 37 (+1.31,8) +1.11,3 21 Матвей Елисеев (Россия) 0 (0+0) 58 (+1.54,8) +1.27,5 23 Александр Логинов (Россия) 3 (2+1) 9 (+46,4) +1.30,6 28 Антон Шипулин (Россия) 2 (0+2) 30 (+1.20,7) +1.42,5 29 Антон Бабиков (Россия) 1 (0+1) 46 (+1.43,4) +1.44,8 34 Симон Шемпп (Германия) 3 (2+1) 15 (+57,6) +1.49,7 44 Максим Цветков (Россия) 1 (0+1) 68 (+2.07,2) +2.04,2 52 Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) 2 (2+0) 57 (+1.54,6) +2.15,5 55 Алексей Волков (Россия) 1 (1+0) 83 (+2.25,3) +2.19,4

Сборная России после огневых рубежей

С1 (л) С2 (с) Елисеев 18 (+21,6) 10 (+44,0) Логинов 35 (+31,9) 36 (+1.24,2) Шипулин 6 (+10,0) 22 (+1.11,4) Бабиков 11 (+15,6) 26 (+1.13,7) Цветков 30 (+30,0) 27 (+1.14,1) Волков 72 (+1.02,4) 49 (+1.37,2)

Общий зачет