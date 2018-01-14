Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков в интервью «Советскому спорту» подвел итоги этапа Кубка мира по биатлону, который завершился в Рупольдинге.

ШИПУЛИН ШЕВЕЛИЛСЯ ХОРОШО

- Как оцените результаты масс-стартов в Рупольдинге у женщин и мужчин?

- Антон Шипулин, несмотря на то, что стал 15-м с четырьмя штрафными кругами, шевелился хорошо. Что еще сказать? Обидно, что у нас всего по два человека в масс-старты теперь попадает. Раньше от России, что у женщин, что у мужчин было по четыре-пять участников. Нынешние результаты, безусловно, удручают.

- Говорят, что наши биатлонисты находятся по нагрузками. Когда их следует снизить, чтобы спортсмены подошли к Олимпиаде в оптимальном состоянии?

- Я сомневаюсь, что они до сих пор находятся под нагрузкой. Мне кажется, что наши биатлонисты на подготовительном этапе выполняли не ту работу. Или слишком мало скоростной работы сделали. Движения у ребят и девушек затянутые, исходя из чего, можно предположить, что не было должного развития скоростных качеств в тренировочном процессе.

Сейчас все это пытаются добрать через старты, что, конечно, неправильно. Надо стараться с первых гонок показывать высокие результаты, чтобы у спортсменов была уверенность и в масс-старт попадало не два человека, а четыре-пять минимум.

- Получается, проблема в неверно составленных тренировочных планах?

- Определенно были допущены какие-то методические ошибки. Есть ощущение, что у Рикко Гросса нет должного взаимопонимания с другими представителями тренерского штаба, нет единого мнения, что приводит к таким результатам.

- До Олимпиады достаточно времени, чтобы исправить все недочеты или можно уже не рассчитывать, что наши биатлонисты побегут быстрее?

- Я думаю, что Антон Шипулин уже на ходу. К нему приходит уверенность и быстрая стрельба. Алексей Волков тоже готов бежать первый этап в эстафете. Да, ему будет тяжело в индивидуальной гонке, но в эстафетную четверку он должен входить. Остается еще два места, на которые претендуют Максим Цветков и Антон Бабиков. Их отправляли на высокогорную подготовку, но в Рупольдинге в эстафете они не показали высоких скоростей. Видно, что что-то не так, ведь это талантливые парни и морфологически сложены правильно для биатлониста. Им не хватает скорости, видимо, где-то подзажали ребят неправильной работой. Чтобы сказать точнее, нужно видеть тренировочные планы.

НАС УЖЕ ОБЫГРЫВАЮТ ТРИ СЕСТРЫ ГАСПАРИН

- Можете дать какой-то совет тренерскому штабу?

- Когда я был членом Правления Союза биатлонистов России (СБР), мы собирались каждый месяц, все анализировали, но потом меня и Анфису Резцову от этого отодвинули. Что мы тут можем посоветовать? При составлении тренировочных планов нужно интересоваться мнением тех, кто не так давно закончил соревноваться.

- Наши девушки в эстафете стали лишь седьмыми. Что можете сказать о женской команде?

- Я смотрел эстафетную гонку у девушек, проблем много. Наши спортсменки выглядели дерганными, психологически неустойчивыми – после промаха сразу начинали куда-то бежать, потом возвращались, использовали запасные патроны. Видно, что у них нет достаточного опыта на международных стартах. Неудивительно, что это проявилось в Рупольдинге, где несколько десятков тысяч зрителей находится на трибунах.

Я с большим уважением отношусь к Сергею Коновалову, но мне кажется, что он слишком уравновешенный. Женщинам нужен более харизматичный тренер, как Николай Карполь, например, который зажигал бы их, постоянно подталкивал. Мне кажется, что тренерского адреналина нашей женской команде не хватает.

- Взаимопонимание у наших девушек и тренерского штаба на должном уровне?

- Не могу говорить - есть взаимопонимание или нет, но в эстафете нас уже обыгрывают три швейцарских сестры Гаспарин, которых тренирует отец, и команда Австрии, у которой еле-еле состав набирается – есть четыре человека и все. У нас в стране биатлоном занимаются тысячи людей, но мы проигрываем конкуренцию тем сборным, у которых нет таких ресурсов.

Я не хочу сказать, что это вина тренерского штаба. Нужно работать на начальных этапах, чтобы была инфрастуктура, лыжероллерные трассы, чтобы тренеры, воспитывающие молодых биатлонистов, готовили их методически грамотно, чтобы проводились обучающие семинары. С этого надо начинать. А то у нас народу много, а КПД – практически нулевой.

- Существует мнение, что сейчас наши биатлонисты очень сильно проигрывают в технике хода. Вы с этим согласны?

- Я бы не сказал, что технически мы сильно отстаем. Все-таки наши биатлонисты выигрывали гонки на Кубке мира – те же Акимова, Юрлова, Подчуфарова год-два назад показывали другие результаты. Может быть, к Олимпиаде тренеры решили что-то глобально поменять, сложно сказать.

НА БАЗЕ ЛОПУХОВА РЕБЯТА ВЫСТУПАЛИ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ

- Габриэла Коукалова объявила о том, что пропустил Олимпиаду. Вас не удивляет, что недавний лидер Кубка мира вот так внезапно отказывается от одного из главных стартов в карьере?

- Она ставила цель выступить на Олимпийских играх, но, видимо, физиологическое состояние не позволяет ей это сделать. Если она не может выступать, то это решение оправданно. Не всем же бегать, как Бьорндалену, хочется пожить и другой жизнью, особенно женщине. В отношении Коукаловой у меня нет каких-то мыслей о допинге или мутных историях. Мы же не знаем, что у нее со здоровьем, поэтому не надо на этой теме заострять внимание.

- Бьорндален может не попасть в состав сборной Норвегии на Олимпиаду. Что вы об этом думаете?

- Я очень уважаю Уле-Эйнара, его способности максимально концентрироваться на стартах и на подготовке, но вовремя уйти и дать дорогу молодым тоже важно. Бьорндален - выдающийся биатлонист, и если он не попадет на Олимпиаду, для болельщиков это будет серьезная потеря. За долгие годы мы все привыкли видеть его на главных стартах четырехлетия, тем более, что Пхенчхан-2018 может стать для него седьмыми Играми.

- Следующий этап Кубка мира пройдет в Антхольце. На что мы можем рассчитывать?

- Я думаю, что Шипулин должен выступить более уверенно, возможно, другие ребята подтянутся. Конечно, меня удручает сложившаяся ситуация. Непонятно, что происходит с Евгением Гараничевым, Дмитрий Малышко в начале сезона выигрывал гонки на Кубке IBU, но сейчас опять не показывает высоких результатов. А ведь Николай Лопухов в свое время заложил очень хорошую базу группе, в которой были эти ребята. Я видел планы этого выдающегося тренера, приезжал на сборы, все было очень грамотно. На его базе те же Гараничев и Малышко выступали несколько лет , но сейчас эти установки уже перестали действовать. Конечно, ребят раздражало большое количество тренировок, но шел постоянный творческий процесс, команда готовилась очень хорошо и была намного сильнее. По крайней мере чувствовалось, что это настоящая команда.