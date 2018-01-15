И речь не о проблемах россиян. О них уже столько сказано, что при желании можно было успеть написать и защитить диссертацию на тему: «Почему наши биатлонисты не бегут». Пора отпустить ситуацию и признать – кроме как на Антона Шипулина и фарт в мужской эстафете в Пхенхчане нам рассчитывать не на что.

Пришло время расстроиться по другому поводу. В этом сезоне мы наблюдаем закат легенды. Карьера Короля биатлона – могучего Уле-Эйнара Бьорндалена зашла в тупик. Да, ему почти 44, и все в этом мире рано или поздно приходит к логическому завершению. Но как же, черт возьми, тяжело расставаться с историей гения.

К Бьорндалену невозможно относиться индифферентно. Когда он был на пике, его победы раздражали. Глядя на его победные финиши в начале и середине 2000-х, хотелось злобно шутить про ингаляторы и прочие атрибуты астматиков. Время шло, Король продолжал побеждать и в 36, и в 40, а его триумфальное шествие, оставлявшее золотые следы в истории мирового биатлона, приобретало исключительно позитивный оттенок. Вместе с этим приходило понимание, что всем нам повезло быть снежной крошкой на ботинках великого норвежца.

Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, 135 побед на этапах Кубка мира. Эти цифры тяжело осмыслить и адекватно интерпретировать. Они сами по себе какие-то неземные. Но при этом, за ними стоит вполне осязаемый труд конкретного человека.

Вот в чем вся нереальность Бьорндалена. Своими выступлениями и успехами даже в возрасте за 40 он сдвигал границы сознания и посылал каждому из нас вполне осязаемые сигналы: «Эй, парень на диване, смотри на меня! Все в этом мире возможно, если много трудиться!».

Норвежец все доказывал на трассе. Уле-Эйнар не зависал в телеке, не давал программных интервью и не выводил на доске формулу успеха, выступая перед студентами ведущих мировых ВУЗов. Он четко следил за своим имиджем и при всей своей звездности строго охранял личное пространство. Его никто и никогда не выворачивал наизнанку, как бы это кому ни хотелось. Просто фантастика!

Бьорндален вдохновлял лишь одним своим присутствием в биатлонной обойме. И даже сейчас, когда норвежец с трудом заезжает в топ-20, никто не говорит о том, что ему нужно было уйти раньше. Еще в прошлом сезоне Уле-Эйнар регулярно заезжал в десятку на этапах Кубка мира и брал бронзу в преследовании на мировом первенстве.

Но сейчас обрубило. Резко. Возможно, перегрузился летом – забыл про возраст и не рассчитал с объемами работы. Было очевидно: все, к чему он стремится – седьмая Олимпиада в карьере и медаль.

Однако биатлонные боссы в Норвегии решили по-своему. Не выполнил критерии отбора – до свидания и плевать, что ты Бьорндален. Это слишком правильно и цинично. Ни Ларс Хегле Биркеланд, ни Эрленд Бьонтегорд, да, черт возьми, никто в этом мире не способен сделать то, что может сотворить Уле-Эйнар одним своим присутствием в Пхенчхане. Бьорндален – это биатлонная магия, это воодушевляющий пример для всех, это легенда, к которой пока еще можно прикоснуться.

Но теперь всех, кто будет на трибунах олимпийских трасс Пхенчхана, этой возможности лишили. И это главная трагедия мирового биатлона.