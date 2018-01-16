«НЕ РАЗДЕЛЯЮ ЭЙФОРИИ ОТ БРОНЗЫ В ЭСТАФЕТЕ»

– Если коротко про этап в Рупольдинге, очень тревожно за результаты наших биатлонистов на Олимпиаде. Осталось совсем мало времени, а состояние спортсменов оставляет желать лучшего. А тут еще и стрельба разладилась, это меня больше всего волнует. Ходом что-то еще можно подправить, а вот нестабильная стрельба – это больше всего настораживает.

– Но есть третье место в эстафете у мужчин…

– Не разделяю этой эйфории. На последнем рубеже итальянец «закрутился» на штрафном круге, а немцы вообще намазали невиданно много – аж целых 10 дополнительных патронов использовали. Мы использовали четыре и при этом с трудом заползли на пьедестал. И это меня сильно расстраивает и тревожит.

– Остался еще этап в Антерсельве…

– Но пока у меня нет никаких радужных ожиданий. А расстраивает больше всего то, что тасуют одну и ту же колоду спортсменов. А эти спортсмены вызывают большие вопросы – как в таком состоянии ехать на Олимпиаду? У женщин хотя бы пригласили Услугину и Кайшеву, хотя это надо было делать раньше. А у мужчин одни и те же лица.

– И кто у мужчин вызывает вопросы?

– Кроме Шипулина, все. Нет ни одного, к кому нет вопросов.

– И кого мы можем выдернуть из второго эшелона, кто усилил бы первую команду?

– Не буду называть фамилии, тренеры эти фамилии знают. В личных гонках нашим мужчинам вряд ли что-то светит. За исключением Шипулина, при условии, если он подойдет к Олимпиаде в хорошей форме. Единственное – можно рассчитывать на мужскую эстафету. А эстафетная команда у нас на сегодня под большим вопросом. Бабиков на финишном круге проигрывает ногами почти 40 секунд. Цветков тоже нестабилен. Остаются Волков и Шипулин. Если что-то случится с Волковым, кого поставим на первый этап? У нас сразу развалится эстафета.

Для меня большая загадка, почему не давали пробежать другим спортсменам. Было бы у нас хотя бы два человека, которые могли бы рассчитывать на медали в личных гонках. Но ведь у нас только один Шипулин. Почему не дали другим ребятам шанса, не понимаю? Опыт у них есть. На Кубке IBU они себя проявили, ребятам просто нужен опыт Кубка мира. У женщин хотя бы Услугину и Кайшеву привлекли. Они какой-то опыт получили.

«ЧЕМ БЛИЖЕ ГЛАВНЫЙ СТАРТ, ТЕМ БОЛЬШЕ НЕРВОЗНОСТЬ»

– Почему другим не дали шанса?

– Мне непонятно. Заранее объявили, что сборную на Олимпиаду будут формировать из тех, кто прошел централизованные сборы. Можно с этим согласиться. Но ведь Шипулин и Волков готовились отдельно от команды.

– Эстафеты хотя бы какой-то оптимизм вселили. Если б женщины не использовали семь дополнительных патронов, мог ли быть на пьедестале? Хотя Услугина и Виролайнен на последних кругах скисли.

– Потому что Услугина не имеет соревновательной практики на таком уровне. Хорошо было бы поставить ее в эстафету в Оберхове. То же самое касается Кайшевой. В личных гонках у нас шансов почти нет. А вот в эстафете и у мужчин, и у женщин шансы есть. Хотя у женщин поменьше, чем у мужчин. Важно пройти мясорубку именно на Кубке мира, но никому у мужчин этих шансов не дают.

– Сергей Чепиков считает, что наши девушки в Рупольдинге поплыли из-за того, что на трибунах было 25 тысяч болельщиков.

– Я об этом и говорю. Услугиной и Кайшевой только один шанс дали пробежать в эстафете. А команду надо набегивать, эстафета отдельный вид программы, которая непохожа на индивидуальные гонки.

– Все специалисты считают, что надо целенаправленно готовиться к олимпийской эстафете. Но эстафет больше не будет.

– Нужно хотя бы еще в Пхенчхан везти по одному человеку именно для эстафетной команды. Есть спортсмены-этафетчики, которые ничего не испортят, вот их и надо брать. И нужно использовать на Олимпиаде индивидуальные гонки для подготовки к эстафетам.

– Вы были в Рупольдинге. Какая обстановка в сборной России?

– Обстановка не самая лучшая. Все нервничают – тренеры, спортсмены. Всем хочется выглядеть на более высоком уровне накануне Олимпиады, но этого пока не получается. Чем ближе главный старт, тем больше нервозность.