Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону Сергей Чепиков, который сейчас находится в Антхольце, – рассказал «Советскому спорту» по телефону о сегодняшнем дне 6-го этапа Кубка мира.

– Некие нотки оптимизма сегодняшняя мужская гонка дала?

– Дала. Сегодня было видно по движению, и по ходу по дистанции, что Антон (Шипулин. – Прим. ред.) выигрывал у Мартена Фуркада, правда, Йоханнесу Бе проигрывал, но не так много. А на финишных кругах было видно, что все трое призеров держали дистанцию и чрезмерно не выкладывались.

Мы рады, что у нас сегодня бронза. Остальные наши ребята выступили, к сожалению, не очень удачно. У всех были промахи, да и по ходу они еще не в нужных кондициях.

– Шипулин сказал после гонки в интервью, подтверждая ваши слова, что последний круг вся первая тройка шла прогулочным шагом, и он тоже, потому что видел, что сзади никого близко нет. И еще добавил, что эти двое ребят, которые были впереди, не оставили ему ни единого шанса.

– С Фуркадом можно было сегодня бороться. Но и Фуркад, и Бе стреляли безошибочно. А Антон на первой стрельбе один раз промахал, из-за этого осложнил себе задачу побороться с Фуркадом за второе место. За первое, будем честны, с Бе-младшим сегодня бороться было тяжело. Он стрелял очень уверенно, надежно, близко к центру мишени выстрелы ложились даже при стрельбе стоя. У Фуркада дважды на последнем рубеже были габариты.

– Что скажете про наших женщин?

– Близко сегодня посмотрел на них. Заметно, что они тяжеловаты по движению. Нет такого широкого проката, что их отличает от лидеров. Они отталкиваются и тут же переходят на другую опорную лыжу. Нет у них такого легкого проката. Поэтому тут даже что-то комментировать тяжело. Наши девушки проигрывали ходом по 15-20 секунд на круге. Из-за этого последняя стойка Юрловой тяжело далась.

– Это о чем говорит– не набрали форму, перегружены?

– Трудно сказать, видно, что тяжело двигаются.

– На финише Домрачева наступила Виррер на палку и не стала ее обгонять.

– Да, это благородный поступок со стороны Дарьи. Она была виновата, и не стала пользоваться этим эпизодом, не стала обгонять соперницу, которая потеряла палку по ее вине.

Антхольц, Италия

Кубок мира

Шестой этап

Мужчины

Гонка преследования. 12,5 км

1 (1-й в спринте). Йоханнес Бё (Норвегия) – 31.14,4 (0 штрафных кругов)

2 (2). Мартен Фуркад (Франция) – отставание 1.00,5 (1)

3 (4). Антон Шипулин (Россия) – + 1.18,4 (1)

...14 (8). Антон Бабиков (Россия) – + 2.46,7 (2)

...20 (31). Максим Цветков (Россия) – + 2.57,7 (3)

...32 (42). Александр Логинов (Россия) – + 3.48,2 (4)

33 (48). Матвей Елисеев (Россия) – + 3.51,4 (3)

...39 (53). Евгений Гараничев (Россия) – + 4.10,4 (3)