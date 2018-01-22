Кроме эстафет и Шипулина у нас ничего нет. Перспективы россиян перед ОИ-2018
В воскресенье в Италии завершился последний предолимпийский этап Кубка мира. Самое время проанализировать наши перспективы перед Пхенчханом.
ЧЕХАРДА С СОСТАВАМИ ИДЕТ НА СПАД
Про эстафеты, на которые России есть большой смысл сделать основную олимпийскую ставку, «Советский спорт» подробно писал на прошлой неделе. И последние действия руководства сборной и СБР отчасти подтверждают такой выбор. В частности, в предварительный женский состав на Пхенчхан включена Ульяна Кайшева, провалившая обе личные гонки в КМ-2017/18 (75-е и 89-е места), но зато здорово (со стрельбой «на ноль») прошедшая первый этап эстафеты в Рупольдинге.
С тем же, эстафетным прицелом, подозреваю, вошла в состав и Ирина Услугина, которая вроде бы и бежит средне, и стреляет средне, но эти два «средне» будут понадежнее, чем полный провал в какой-то из составляющих биатлонного «двоеборья». Вроде «черепашьего» хода Виктории Сливко или беспорядочной пальбы Светланы Мироновой. Россиянки могут рассчитывать на медали только при хорошей работе на огневых рубежах, а там «засад» и среди лидеров хватает. Прежде всего на «стойке», которую не шибко жалует даже Екатерина Юрлова.
В общем, олимпийско-эстафетные квартеты уже сейчас вырисовываются вполне отчетливо: женщины – Кайшева, Услугина, Акимова, Юрлова (плюс Виролайнен, как вариант рискованной замены на каком-то из этапов, кроме последнего), мужчины – Волков, Цветков, Бабиков, Шипулин.
Кстати, не будем забывать и о смешанной олимпийской эстафете. В нынешней ситуации, когда личные результаты почти всех россиян оставляют желать лучшего, эта дисциплина может (или даже должна!) стать для нас в Пхенчхане вполне актуальной – особенно если правильно подобрать партнеров для Юрловой и Шипулина.
А теперь, как я ни откладывал, приходится переходить к личным гонкам. Где все, как вы, полагаю, уже догадываетесь, очень печально.
«ЗАТРАВКИ НА БЕЗРЫБЬЕ»
Тут вопрос формулируется просто: а есть ли у нас хоть что-то кроме Шипулина? Увы, статистика сезона дает на это однозначно-отрицательный ответ. Сам Шипулин – и то весьма сомнителен.
У женщин даже Юрлова ни разу не забегала в число пяти сильнейших. Посмотрите на таблицу с результатами КМ-2017/18: ее стандартный результат – вторая десятка. Также советую обратить внимание на то, как устойчиво растут (то есть, падают) «зоны» занятых мест у подавляющего большинства наших биатлонистов по мере удаления от пьедестала. У Цветкова - «0-1-2-3-4», у Логинова (пусть он на Олимпиаду, скорее всего, и не попадет из-за старого, уже «отсиженного» допинга) – «1-2-3-4-5», у Елисеева – «0-0-3-4-5», у Акимовой – «0-1-2-4-7». И так далее.
Кроме Юрловой и Шипулина хоть какой-то «пик в середине» по той же статистике занятых мест имеет лишь Антон Бабиков. Хотя у него налицо проблемы с текущей формой: в воскресном масс-старте пришел 24-м из 30 с пятым «с конца» временем «ногами». При такой слабой скорости хоть попадай, хоть не попадай…
Еще слегка заинтересовал лучшим в нашей команде лыжным «ходом» в субботней гонке преследования Максим Цветков. Хотя именно что «слегка»: надо еще посмотреть – будет ли продолжение.
В общем, это все довольно жалкие поиски «затравок на безрыбье». Если же говорить серьезно, то кроме эстафет и Шипулина у нас ничего нет. Пусто-пусто. Сколько ни выдумывай и сколько ни болтай.
Ну, а если так, – то что же Шипулин?
У ШИПУЛИНА НЕТ КОРОННОЙ ГОНКИ
Третий биатлонист мира. При всем уважении к словенцу Якову Факу, который до сих пор удерживает бронзовую позицию в общем зачете КМ («+7» от россиянина) благодаря грамотной кубково-очковой математике. С другой стороны, до Мартена Фуркада с Йоханнесом Бе, отчаянно дерущихся за мировой трон, нашему Антону (как и всем остальным) тоже далековато.
Кроме того, у Шипулина нет по-настоящему коронной гонки. Спринт? Только при идеальной форме и при безошибочной стрельбе, совпадение которых случается нечасто. Преследование? Да, именно в нем Антон взял две бронзы в этом сезоне, но, чтобы рассчитывать на нечто большее, чем бронза, нужна выигрышная стартовая позиция, то есть, хороший спринт (см. выше). Масс-старт? Очень сложно, «толпой» бегут все лучшие, включая Фуркада с Бе – поди-ка их обгони. «Индивидуалка»? Слишком длинная-марафонская, с минутой штрафа за каждый промах. Фуркад вот с годами навострился мазать в ней не больше одного, а у нашего – никак не получается.
Выходит, в личных гонках Пхенчхана Шипулин - это такой же «вариант на удачу», как и все прочие? Пожалуй, да. Просто доля удачи ему нужна поменьше. А в остальном – все то же самое. Настоящие шансы России – три эстафеты.
СБОРНАЯ РОССИИ В ЛИЧНЫХ ГОНКАХ КУБКА МИРА-2017/18
Мужчины
|
|
Всего
гонок
|
Места
|
Точность стрельбы*
|
Место в
зачете КМ
|
1-5
|
6-10
|
11-20
|
21-30
|
от 31
|
Лежа
|
Стоя
|
Всего
|
Шипулин
|
15
|
4
|
5
|
3
|
2
|
1
|
88%
|
86%
|
87%
|
4
|
Бабиков
|
13
|
1
|
1
|
5
|
4
|
2
|
86%
|
86%
|
86%
|
19
|
Логинов
|
15
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
82%
|
74%
|
78%
|
20
|
Цветков
|
10
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
91%
|
84%
|
88%
|
31
|
Елисеев
|
12
|
0
|
0
|
3
|
4
|
5
|
77%
|
84%
|
80%
|
32
|
Гараничев
|
11
|
0
|
0
|
2
|
3
|
6
|
87%
|
76%
|
82%
|
41
|
Волков
|
4
|
0
|
0
|
0
|
2
|
2
|
93%
|
95%
|
94%
|
61
|
Шопин
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
60%
|
70%
|
65%
|
-
Женщины
|
|
Всего
гонок
|
Места
|
Точность стрельбы*
|
Место в
зачете КМ
|
1-5
|
6-10
|
11-20
|
21-30
|
от 31
|
Лежа
|
Стоя
|
Всего
|
Юрлова
|
14
|
0
|
3
|
9
|
2
|
1
|
94%
|
80%
|
87%
|
12
|
Акимова
|
14
|
0
|
1
|
2
|
4
|
7
|
93%
|
82%
|
88%
|
30
|
Виролайнен
|
8
|
0
|
0
|
1
|
2
|
5
|
90%
|
70%
|
80%
|
52
|
Миронова
|
6
|
0
|
1
|
0
|
0
|
5
|
67%
|
77%
|
72%
|
59
|
Сливко
|
6
|
0
|
0
|
0
|
1
|
5
|
95%
|
82%
|
88%
|
63
|
Подчуфарова
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
93%
|
87%
|
90%
|
79
|
Услугина
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
77%
|
90%
|
83%
|
87
|
Кайшева
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
80%
|
75%
|
77%
|
-
|
Старых
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
84%
|
84%
|
84%
|
-
* с учетом стрельбы в эстафетах
ЗАЧЕТ КУБКА НАЦИЙ
Мужчины
|
1
|
Норвегия
|
4463
|
2
|
Франция
|
4243
|
3
|
Германия
|
4149
|
4
|
Россия
|
3772
|
5
|
Италия
|
3621
|
6
|
Австрия
|
3331
Женщины
|
1
|
Германия
|
4367
|
2
|
Франция
|
3976
|
3
|
Украина
|
3796
|
4
|
Италия
|
3710
|
5
|
Россия
|
3586
|
6
|
Норвегия
|
3518
СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ НА ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
Мужчины: Евгений Гараничев, Александр Логинов, Алексей Волков, Дмитрий Малышко, Юрий Шопин, Петр Пащенко, Эдуард Латыпов.
Женщины: Светлана Миронова, Виктория Сливко, Ирина Старых, Анастасия Загоруйко, Кристина Резцова, Валерия Васнецова, Анастасия Морозова.
ЧЕ-2018 пройдет с 24 по 28 января в Риднау (Италия).
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ ЖЕНСКОЙ СБОРНОЙ РОССИИ НА ОЛИМПИАДУ-2018
Екатерина Юрлова, Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Ирина Услугина, Ульяна Кайшева.