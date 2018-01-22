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ЧЕХАРДА С СОСТАВАМИ ИДЕТ НА СПАД

Про эстафеты, на которые России есть большой смысл сделать основную олимпийскую ставку, «Советский спорт» подробно писал на прошлой неделе. И последние действия руководства сборной и СБР отчасти подтверждают такой выбор. В частности, в предварительный женский состав на Пхенчхан включена Ульяна Кайшева, провалившая обе личные гонки в КМ-2017/18 (75-е и 89-е места), но зато здорово (со стрельбой «на ноль») прошедшая первый этап эстафеты в Рупольдинге.

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«Я соскучился по медалям». Бронза Шипулина и другие события этапа в Антхольце

С тем же, эстафетным прицелом, подозреваю, вошла в состав и Ирина Услугина, которая вроде бы и бежит средне, и стреляет средне, но эти два «средне» будут понадежнее, чем полный провал в какой-то из составляющих биатлонного «двоеборья». Вроде «черепашьего» хода Виктории Сливко или беспорядочной пальбы Светланы Мироновой. Россиянки могут рассчитывать на медали только при хорошей работе на огневых рубежах, а там «засад» и среди лидеров хватает. Прежде всего на «стойке», которую не шибко жалует даже Екатерина Юрлова.

В общем, олимпийско-эстафетные квартеты уже сейчас вырисовываются вполне отчетливо: женщины – Кайшева, Услугина, Акимова, Юрлова (плюс Виролайнен, как вариант рискованной замены на каком-то из этапов, кроме последнего), мужчины – Волков, Цветков, Бабиков, Шипулин.

Кстати, не будем забывать и о смешанной олимпийской эстафете. В нынешней ситуации, когда личные результаты почти всех россиян оставляют желать лучшего, эта дисциплина может (или даже должна!) стать для нас в Пхенчхане вполне актуальной – особенно если правильно подобрать партнеров для Юрловой и Шипулина.

А теперь, как я ни откладывал, приходится переходить к личным гонкам. Где все, как вы, полагаю, уже догадываетесь, очень печально.

«ЗАТРАВКИ НА БЕЗРЫБЬЕ»

Тут вопрос формулируется просто: а есть ли у нас хоть что-то кроме Шипулина? Увы, статистика сезона дает на это однозначно-отрицательный ответ. Сам Шипулин – и то весьма сомнителен.

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В Пхенчхане на биатлонные медали можно рассчитывать только в эстафетах

У женщин даже Юрлова ни разу не забегала в число пяти сильнейших. Посмотрите на таблицу с результатами КМ-2017/18: ее стандартный результат – вторая десятка. Также советую обратить внимание на то, как устойчиво растут (то есть, падают) «зоны» занятых мест у подавляющего большинства наших биатлонистов по мере удаления от пьедестала. У Цветкова - «0-1-2-3-4», у Логинова (пусть он на Олимпиаду, скорее всего, и не попадет из-за старого, уже «отсиженного» допинга) – «1-2-3-4-5», у Елисеева – «0-0-3-4-5», у Акимовой – «0-1-2-4-7». И так далее.

Кроме Юрловой и Шипулина хоть какой-то «пик в середине» по той же статистике занятых мест имеет лишь Антон Бабиков. Хотя у него налицо проблемы с текущей формой: в воскресном масс-старте пришел 24-м из 30 с пятым «с конца» временем «ногами». При такой слабой скорости хоть попадай, хоть не попадай…

Еще слегка заинтересовал лучшим в нашей команде лыжным «ходом» в субботней гонке преследования Максим Цветков. Хотя именно что «слегка»: надо еще посмотреть – будет ли продолжение.

В общем, это все довольно жалкие поиски «затравок на безрыбье». Если же говорить серьезно, то кроме эстафет и Шипулина у нас ничего нет. Пусто-пусто. Сколько ни выдумывай и сколько ни болтай.

Ну, а если так, – то что же Шипулин?

У ШИПУЛИНА НЕТ КОРОННОЙ ГОНКИ

Третий биатлонист мира. При всем уважении к словенцу Якову Факу, который до сих пор удерживает бронзовую позицию в общем зачете КМ («+7» от россиянина) благодаря грамотной кубково-очковой математике. С другой стороны, до Мартена Фуркада с Йоханнесом Бе, отчаянно дерущихся за мировой трон, нашему Антону (как и всем остальным) тоже далековато.

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Дмитрий Васильев: В мужской сборной ко всем вопросы, кроме Шипулина

Кроме того, у Шипулина нет по-настоящему коронной гонки. Спринт? Только при идеальной форме и при безошибочной стрельбе, совпадение которых случается нечасто. Преследование? Да, именно в нем Антон взял две бронзы в этом сезоне, но, чтобы рассчитывать на нечто большее, чем бронза, нужна выигрышная стартовая позиция, то есть, хороший спринт (см. выше). Масс-старт? Очень сложно, «толпой» бегут все лучшие, включая Фуркада с Бе – поди-ка их обгони. «Индивидуалка»? Слишком длинная-марафонская, с минутой штрафа за каждый промах. Фуркад вот с годами навострился мазать в ней не больше одного, а у нашего – никак не получается.

Выходит, в личных гонках Пхенчхана Шипулин - это такой же «вариант на удачу», как и все прочие? Пожалуй, да. Просто доля удачи ему нужна поменьше. А в остальном – все то же самое. Настоящие шансы России – три эстафеты.

СБОРНАЯ РОССИИ В ЛИЧНЫХ ГОНКАХ КУБКА МИРА-2017/18

Мужчины

 

Всего

гонок

Места

Точность стрельбы*

Место в

зачете КМ

1-5

6-10

11-20

21-30

от 31

Лежа

Стоя

Всего

Шипулин

15

4

5

3

2

1

88%

86%

87%

4

Бабиков

13

1

1

5

4

2

86%

86%

86%

19

Логинов

15

1

2

3

4

5

82%

74%

78%

20

Цветков

10

0

1

2

3

4

91%

84%

88%

31

Елисеев

12

0

0

3

4

5

77%

84%

80%

32

Гараничев

11

0

0

2

3

6

87%

76%

82%

41

Волков

4

0

0

0

2

2

93%

95%

94%

61

Шопин

1

0

0

0

0

1

60%

70%

65%

-

Женщины

 

Всего

гонок

Места

Точность стрельбы*

Место в

зачете КМ

1-5

6-10

11-20

21-30

от 31

Лежа

Стоя

Всего

Юрлова

14

0

3

9

2

1

94%

80%

87%

12

Акимова

14

0

1

2

4

7

93%

82%

88%

30

Виролайнен

8

0

0

1

2

5

90%

70%

80%

52

Миронова

6

0

1

0

0

5

67%

77%

72%

59

Сливко

6

0

0

0

1

5

95%

82%

88%

63

Подчуфарова

3

0

0

0

0

3

93%

87%

90%

79

Услугина

3

0

0

0

0

3

77%

90%

83%

87

Кайшева

2

0

0

0

0

2

80%

75%

77%

-

Старых

3

0

0

0

0

3

84%

84%

84%

-

* с учетом стрельбы в эстафетах

ЗАЧЕТ КУБКА НАЦИЙ

Мужчины

1

Норвегия

4463

2

Франция

4243

3

Германия

4149

4

Россия

3772

5

Италия

3621

6

Австрия

3331

Женщины

1

Германия

4367

2

Франция

3976

3

Украина

3796

4

Италия

3710

5

Россия

3586

6

Норвегия

3518

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ НА ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

Мужчины: Евгений Гараничев, Александр Логинов, Алексей Волков, Дмитрий Малышко, Юрий Шопин, Петр Пащенко, Эдуард Латыпов.

Женщины: Светлана Миронова, Виктория Сливко, Ирина Старых, Анастасия Загоруйко, Кристина Резцова, Валерия Васнецова, Анастасия Морозова.

ЧЕ-2018 пройдет с 24 по 28 января в Риднау (Италия).

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ ЖЕНСКОЙ СБОРНОЙ РОССИИ НА ОЛИМПИАДУ-2018

Екатерина Юрлова, Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Ирина Услугина, Ульяна Кайшева.

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