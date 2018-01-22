В воскресенье в Италии завершился последний предолимпийский этап Кубка мира. Самое время проанализировать наши перспективы перед Пхенчханом.

ЧЕХАРДА С СОСТАВАМИ ИДЕТ НА СПАД

Про эстафеты, на которые России есть большой смысл сделать основную олимпийскую ставку, «Советский спорт» подробно писал на прошлой неделе. И последние действия руководства сборной и СБР отчасти подтверждают такой выбор. В частности, в предварительный женский состав на Пхенчхан включена Ульяна Кайшева, провалившая обе личные гонки в КМ-2017/18 (75-е и 89-е места), но зато здорово (со стрельбой «на ноль») прошедшая первый этап эстафеты в Рупольдинге.

С тем же, эстафетным прицелом, подозреваю, вошла в состав и Ирина Услугина, которая вроде бы и бежит средне, и стреляет средне, но эти два «средне» будут понадежнее, чем полный провал в какой-то из составляющих биатлонного «двоеборья». Вроде «черепашьего» хода Виктории Сливко или беспорядочной пальбы Светланы Мироновой. Россиянки могут рассчитывать на медали только при хорошей работе на огневых рубежах, а там «засад» и среди лидеров хватает. Прежде всего на «стойке», которую не шибко жалует даже Екатерина Юрлова.

В общем, олимпийско-эстафетные квартеты уже сейчас вырисовываются вполне отчетливо: женщины – Кайшева, Услугина, Акимова, Юрлова (плюс Виролайнен, как вариант рискованной замены на каком-то из этапов, кроме последнего), мужчины – Волков, Цветков, Бабиков, Шипулин.

Кстати, не будем забывать и о смешанной олимпийской эстафете. В нынешней ситуации, когда личные результаты почти всех россиян оставляют желать лучшего, эта дисциплина может (или даже должна!) стать для нас в Пхенчхане вполне актуальной – особенно если правильно подобрать партнеров для Юрловой и Шипулина.

А теперь, как я ни откладывал, приходится переходить к личным гонкам. Где все, как вы, полагаю, уже догадываетесь, очень печально.

«ЗАТРАВКИ НА БЕЗРЫБЬЕ»

Тут вопрос формулируется просто: а есть ли у нас хоть что-то кроме Шипулина? Увы, статистика сезона дает на это однозначно-отрицательный ответ. Сам Шипулин – и то весьма сомнителен.

У женщин даже Юрлова ни разу не забегала в число пяти сильнейших. Посмотрите на таблицу с результатами КМ-2017/18: ее стандартный результат – вторая десятка. Также советую обратить внимание на то, как устойчиво растут (то есть, падают) «зоны» занятых мест у подавляющего большинства наших биатлонистов по мере удаления от пьедестала. У Цветкова - «0-1-2-3-4», у Логинова (пусть он на Олимпиаду, скорее всего, и не попадет из-за старого, уже «отсиженного» допинга) – «1-2-3-4-5», у Елисеева – «0-0-3-4-5», у Акимовой – «0-1-2-4-7». И так далее.

Кроме Юрловой и Шипулина хоть какой-то «пик в середине» по той же статистике занятых мест имеет лишь Антон Бабиков. Хотя у него налицо проблемы с текущей формой: в воскресном масс-старте пришел 24-м из 30 с пятым «с конца» временем «ногами». При такой слабой скорости хоть попадай, хоть не попадай…

Еще слегка заинтересовал лучшим в нашей команде лыжным «ходом» в субботней гонке преследования Максим Цветков. Хотя именно что «слегка»: надо еще посмотреть – будет ли продолжение.

В общем, это все довольно жалкие поиски «затравок на безрыбье». Если же говорить серьезно, то кроме эстафет и Шипулина у нас ничего нет. Пусто-пусто. Сколько ни выдумывай и сколько ни болтай.

Ну, а если так, – то что же Шипулин?

У ШИПУЛИНА НЕТ КОРОННОЙ ГОНКИ

Третий биатлонист мира. При всем уважении к словенцу Якову Факу, который до сих пор удерживает бронзовую позицию в общем зачете КМ («+7» от россиянина) благодаря грамотной кубково-очковой математике. С другой стороны, до Мартена Фуркада с Йоханнесом Бе, отчаянно дерущихся за мировой трон, нашему Антону (как и всем остальным) тоже далековато.

Кроме того, у Шипулина нет по-настоящему коронной гонки. Спринт? Только при идеальной форме и при безошибочной стрельбе, совпадение которых случается нечасто. Преследование? Да, именно в нем Антон взял две бронзы в этом сезоне, но, чтобы рассчитывать на нечто большее, чем бронза, нужна выигрышная стартовая позиция, то есть, хороший спринт (см. выше). Масс-старт? Очень сложно, «толпой» бегут все лучшие, включая Фуркада с Бе – поди-ка их обгони. «Индивидуалка»? Слишком длинная-марафонская, с минутой штрафа за каждый промах. Фуркад вот с годами навострился мазать в ней не больше одного, а у нашего – никак не получается.

Выходит, в личных гонках Пхенчхана Шипулин - это такой же «вариант на удачу», как и все прочие? Пожалуй, да. Просто доля удачи ему нужна поменьше. А в остальном – все то же самое. Настоящие шансы России – три эстафеты.

СБОРНАЯ РОССИИ В ЛИЧНЫХ ГОНКАХ КУБКА МИРА-2017/18

Мужчины

Всего гонок Места Точность стрельбы* Место в зачете КМ 1-5 6-10 11-20 21-30 от 31 Лежа Стоя Всего Шипулин 15 4 5 3 2 1 88% 86% 87% 4 Бабиков 13 1 1 5 4 2 86% 86% 86% 19 Логинов 15 1 2 3 4 5 82% 74% 78% 20 Цветков 10 0 1 2 3 4 91% 84% 88% 31 Елисеев 12 0 0 3 4 5 77% 84% 80% 32 Гараничев 11 0 0 2 3 6 87% 76% 82% 41 Волков 4 0 0 0 2 2 93% 95% 94% 61 Шопин 1 0 0 0 0 1 60% 70% 65% -

Женщины

Всего гонок Места Точность стрельбы* Место в зачете КМ 1-5 6-10 11-20 21-30 от 31 Лежа Стоя Всего Юрлова 14 0 3 9 2 1 94% 80% 87% 12 Акимова 14 0 1 2 4 7 93% 82% 88% 30 Виролайнен 8 0 0 1 2 5 90% 70% 80% 52 Миронова 6 0 1 0 0 5 67% 77% 72% 59 Сливко 6 0 0 0 1 5 95% 82% 88% 63 Подчуфарова 3 0 0 0 0 3 93% 87% 90% 79 Услугина 3 0 0 0 0 3 77% 90% 83% 87 Кайшева 2 0 0 0 0 2 80% 75% 77% - Старых 3 0 0 0 0 3 84% 84% 84% -

* с учетом стрельбы в эстафетах

ЗАЧЕТ КУБКА НАЦИЙ

Мужчины

1 Норвегия 4463 2 Франция 4243 3 Германия 4149 4 Россия 3772 5 Италия 3621 6 Австрия 3331

Женщины

1 Германия 4367 2 Франция 3976 3 Украина 3796 4 Италия 3710 5 Россия 3586 6 Норвегия 3518

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ НА ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

Мужчины: Евгений Гараничев, Александр Логинов, Алексей Волков, Дмитрий Малышко, Юрий Шопин, Петр Пащенко, Эдуард Латыпов.

Женщины: Светлана Миронова, Виктория Сливко, Ирина Старых, Анастасия Загоруйко, Кристина Резцова, Валерия Васнецова, Анастасия Морозова.

ЧЕ-2018 пройдет с 24 по 28 января в Риднау (Италия).

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ ЖЕНСКОЙ СБОРНОЙ РОССИИ НА ОЛИМПИАДУ-2018

Екатерина Юрлова, Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Ирина Услугина, Ульяна Кайшева.