- Ожидали, что норвежец объявит о завершении карьеры?

- Не верил, думал, еще побегает.

- Бьорндален в биатлоне – это Пеле, Марадона, Месси?

- Ну, Пеле все-таки Тихонов, а Бьорндален – это Марадона. Легенда, сколько сил было у человека. Сейчас направит свою энергию в какое-то другое русло.

- В какое?

- Не знаю. Но уверен, что сейчас ему поступят предложения.

- Стать главой Союза биатлонистов Норвегии?

- Вполне вероятно. Возможно, он и закончил карьеру, потому что получил хорошее предложение. Спортсмен его уровня мог бы еще побегать, тем более, он человек обеспеченный. Может соревноваться ради своего удовольствия, ему о насущном хлебе думать не надо.

- Но скоро выборы президента Международного союза биатлонистов. Если он решит выдвинуть свою кандидатуру, его поддержит, назовем ее так, биатлонная общественность?

- Не факт. IBU – это корпорация, здесь одного имени недостаточно. Там на заметных постах много людей, у которых нет имени в биатлоне.

- Вы же из одного поколения. Какая история про Бьорндалена запомнилась больше всего?

- Ну это известная история, как он срезал кусок дистанции на чемпионате мира в Пхенчхане в 2009 году, благодаря этому обыграл Максима Чудова. Вначале специальное жюри лишило его золотой медали, но затем апелляционная комиссия медаль вернула. Бъорндален после этого с Максимом не раз общался, но медаль ему так и не вернул, видимо считая, что она была завоевана честно.

- Он довольно закрытий человек?

- Да, мы особо не общались и тем более, не дружили. Поэтому о чертах его характера мне сказать нечего.

- У Бъорндалена столько медалей, кубков, все это в одной комнате вряд ли возможно поместить.

- Да, для таких целей ему надо выделить отдельный гостевой домик, - смеется Дмитрий. – Назвать его домик-музей.

Напомним, 44-летний Уле-Эйнаром Бьорндаленом заявил о завершении карьеры на специальной пресс-конференции.

В нынешнем сезоне легенда норвежского и мирового биатлона не смог отобраться на Олимпийские игры в Пхенчхане из-за слабых результатов на этапах Кубка мира.

На счету Бьорндалена 13 медалей Олимпиады – восемь золотых, четыре серебряных и одна бронзовая. Кроме того, норвежец 20 раз побеждал на чемпионатах мира и шесть раз выигрывал общий зачет Кубка мира.

Бьорндален является рекордсменом зимних Олимпиад по числу золотых медалей.