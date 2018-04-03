Книга рекордов Бьорндалена. Полная статистика побед легендарного биатлониста
Статистика самых выдающихся достижений легендарного норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена, сегодня объявившего о завершении своей карьеры.
ОЛИМПИЙСКИЕ МЕДАЛИ В БИАТЛОНЕ
|
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|
Всего
|
1
|
Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия)
|
8
|
4
|
1
|
13
|
2
|
Мартен Фуркад (Франция)
|
5
|
2
|
0
|
7
|
3-4
3-4
|
Рико Гросс (Германия)
Эмиль-Хегле Свендсен (Норвегия)
|
4
4
|
3
3
|
1
1
|
8
8
|
5
|
Свен Фишер (Германия)
|
4
|
2
|
2
|
8
МЕДАЛИ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА В БИАТЛОНЕ
|
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|
Всего
|
1
|
Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия)
|
20
|
14
|
11
|
45
|
2
|
Эмиль-Хегле Свендсен (Норвегия)
|
12
|
6
|
3
|
21
|
3
|
Магдалена Нойнер (Германия)
|
12
|
4
|
1
|
17
|
4
|
Мартен Фуркад (Франция)
|
11
|
10
|
4
|
25
|
5
|
Франк Люк (ГДР/Германия)
|
11
|
5
|
4
|
20
|
6
|
Александр Тихонов (СССР)
|
11
|
4
|
2
|
17
|
7
|
Елена Головина (СССР)
|
10
|
1
|
1
|
12
МЕДАЛИ КУБКА МИРА ПО БИАТЛОНУ
|
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|
Всего
|
1
|
Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия)
|
108
|
58
|
33
|
199
|
2
|
Мартен Фуркад (Франция)
|
69
|
36
|
26
|
131
|
3
|
Уши Дизль (Германия)
|
50
|
37
|
27
|
114
|
4
|
Свен Фишер (Германия)
|
48
|
32
|
41
|
121
|
5
|
Эмиль-Хегле Свендсен (Норвегия)
|
47
|
24
|
31
|
102
МЕДАЛИ ЗИМНИХ ОЛИМПИАД
|
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|
Всего
|
1
|
Марит Бьорген (Норвегия)
|
лыжи
|
8
|
4
|
3
|
15
|
2
|
Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия)
|
биатлон
|
8
|
4
|
1
|
13
|
3
|
Бьорн Дэли (Норвегия)
|
лыжи
|
8
|
4
|
0
|
12
|
4
|
Любовь Егорова (СССР)
|
лыжи
|
6
|
3
|
0
|
9
|
5
|
Виктор Ан (Россия/Корея)
|
шорт-трек
|
6
|
0
|
2
|
8
МЕДАЛИ ЗИМНИХ И ЛЕТНИХ ОЛИМПИАД
|
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|
Всего
|
1
|
Майкл Фелпс (США)
|
плавание
|
23
|
3
|
2
|
28
|
2
|
Лариса Латынина (СССР)
|
спортивная гимнастика
|
9
|
5
|
4
|
18
|
3
|
Пааво Нурми (Финляндия)
|
легкая атлетика
|
9
|
3
|
0
|
12
|
4
|
Марк Спитц (США)
|
плавание
|
9
|
1
|
1
|
11
|
5
|
Карл Льюис (США)
|
легкая атлетика
|
9
|
1
|
0
|
10
|
6
|
Марит Бьорген (Норвегия)
|
лыжи
|
8
|
4
|
3
|
15
|
7
|
Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия)
|
биатлон
|
8
|
4
|
1
|
13
ПОБЕДЫ В КУБКЕ МИРА ВО ВСЕХ ЗИМНИХ ВИДАХ СПОРТА
|
1
|
Марит Бьорген (Норвегия)
|
лыжи
|
143
|
2
|
Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия)
|
биатлон/лыжи
|
109
|
3
|
Ингемар Стенмарк (Швеция)
|
горные лыжи
|
86
8 ПОБЕД БЬОРНДАЛЕНА НА ОЛИМПИАДАХ
|
Дата
|
Место
|
Дистанция
|
Стрельба
|
От 2-го места
|
18.02.1998
|
Нагано (Япония)
|
Спринт 10 км
|
0 (0+0)
|
+1.01,6 Фроде Андресен (Норвегия)
|
11.02.2002
|
Солт-Лейк-Сити (США)
|
Индивид. гонка 20 км
|
2 (0+1+1+0)
|
+36,1 Франк Люк (Германия)
|
13.02.2002
|
Солт-Лейк-Сити (США)
|
Спринт 10 км
|
0 (0+0)
|
+28,9 Свен Фишер (Германия)
|
16.02.2002
|
Солт-Лейк-Сити (США)
|
Преследование 12,5 км
|
2 (1+0+0+1)
|
+43,0 Рафаэль Пуаре (Франция)
|
20.02.2002
|
Солт-Лейк-Сити (США)
|
Эстафета 4х7,5 км
|
0+3 (0+2 0+1)
|
+45,3 Германия
|
26.02.2010
|
Ванкувер
|
Эстафета 4х7,5 км
|
0+2 (0+2 0+0)
|
+38,6 Австрия
|
8.02.2014
|
Сочи
|
Спринт 10 км
|
1 (0+1)
|
+1,3 Доминик Ландертингер (Австрия)
|
19.02.2014
|
Сочи
|
Смешанная эстафета
|
0+0 (0+0 0+0)
|
+32,6 Чехия
20 ПОБЕД БЬОРНДАЛЕНА НА ЧЕМПИОНАТАХ МИРА
|
Дата
|
Место
|
Дистанция
|
Стрельба
|
От 2-го места
|
30.01.1998
|
Хохфильцен (Австрия)
|
Командная гонка
|
2 (0+0+1+1)
|
+43,7 Германия
|
15.03.2003
|
Ханты-Мансийск
|
Спринт 10 км
|
0 (0+0)
|
+50,7 Рико Гросс (Германия)
|
23.03.2003
|
Ханты-Мансийск
|
Масс-старт 15 км
|
0 (0+0+0+0)
|
+49,1 Свен Фишер (Германия)
|
5.03.2005
|
Хохфильцен (Австрия)
|
Спринт 10 км
|
1 (1+0)
|
+10,5 Свен Фишер (Германия)
|
6.03.2005
|
Хохфильцен (Австрия)
|
Преследование 12,5 км
|
3 (0+1+1+1)
|
+39,2 Сергей Чепиков (Россия)
|
12.03.2005
|
Хохфильцен (Австрия)
|
Эстафета 4х7,5 км
|
0+0 (0+0 0+0)
|
+26,0 Россия
|
13.03.2005
|
Хохфильцен (Австрия)
|
Масс-старт 15 км
|
3 (1+0+2+0)
|
+11,9 Свен Фишер (Германия)
|
3.02.2007
|
Антерсельва (Италия)
|
Спринт 10 к
|
1 (0+1)
|
+4,8 Михал Шлезингр (Чехия)
|
4.02.2007
|
Антерсельва (Италия)
|
Преследование 12,5 км
|
2 (1+0+1+0)
|
+1.09,8 Максим Чудов (Россия)
|
10.02.2008
|
Эстерсунд (Швеция)
|
Преследование 12,5 км
|
2 (0+1+1+0)
|
+10,1 Максим Чудов (Россия)
|
14.02.2009
|
Пхенчхан (Корея)
|
Спринт 10 км
|
2 (1+1)
|
+1,2 Ларс Бергер (Норвегия)
|
15.02.2009
|
Пхенчхан (Корея)
|
Преследование 12,5 км
|
4 (0+2+0+2)
|
+41,7 Максим Чудов (Россия)
|
17.02.2009
|
Пхенчхан (Корея)
|
Индивид. гонка 20 км
|
3 (0+0+2+1)
|
+14,1 Кристоф Штефан (Германия)
|
22.02.2009
|
Пхенчхан (Корея)
|
Эстафета 4х7,5 км
|
0+3 (0+2 0+1)
|
+12,6 Австрия
|
3.03.2011
|
Ханты-Мансийск
|
Смешанная эстафета
|
0+3 (0+2 0+1)
|
+22,9 Германия
|
11.03.2011
|
Ханты-Мансийск
|
Эстафета 4х7,5 км
|
0+0 (0+0 0+0)
|
+13,4 Россия
|
1.03.2012
|
Рупольдинг (Германия)
|
Смешанная эстафета
|
1+5 (0+2 1+3)
|
+20,2 Словения
|
9.03.2012
|
Рупольдинг (Германия)
|
Эстафета 4х7,5 км
|
1+3 (0+0 1+3)
|
+29,7 Франция
|
16.03.2013
|
Нове-Место (Чехия)
|
Эстафета 4х7,5 км
|
0+3 (0+1 0+2)
|
+1.12,8 Франция
|
12.03.2016
|
Холменколлен (Норвегия)
|
Эстафета 4х7,5 км
|
0+2 (0+0 0+2)
|
+11,5 Германия