Статистика самых выдающихся достижений легендарного норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена, сегодня объявившего о завершении своей карьеры.

ОЛИМПИЙСКИЕ МЕДАЛИ В БИАТЛОНЕ

Золото Серебро Бронза Всего 1 Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) 8 4 1 13 2 Мартен Фуркад (Франция) 5 2 0 7 3-4 3-4 Рико Гросс (Германия) Эмиль-Хегле Свендсен (Норвегия) 4 4 3 3 1 1 8 8 5 Свен Фишер (Германия) 4 2 2 8

МЕДАЛИ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА В БИАТЛОНЕ

Золото Серебро Бронза Всего 1 Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) 20 14 11 45 2 Эмиль-Хегле Свендсен (Норвегия) 12 6 3 21 3 Магдалена Нойнер (Германия) 12 4 1 17 4 Мартен Фуркад (Франция) 11 10 4 25 5 Франк Люк (ГДР/Германия) 11 5 4 20 6 Александр Тихонов (СССР) 11 4 2 17 7 Елена Головина (СССР) 10 1 1 12

МЕДАЛИ КУБКА МИРА ПО БИАТЛОНУ

Золото Серебро Бронза Всего 1 Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) 108 58 33 199 2 Мартен Фуркад (Франция) 69 36 26 131 3 Уши Дизль (Германия) 50 37 27 114 4 Свен Фишер (Германия) 48 32 41 121 5 Эмиль-Хегле Свендсен (Норвегия) 47 24 31 102

МЕДАЛИ ЗИМНИХ ОЛИМПИАД

Золото Серебро Бронза Всего 1 Марит Бьорген (Норвегия) лыжи 8 4 3 15 2 Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) биатлон 8 4 1 13 3 Бьорн Дэли (Норвегия) лыжи 8 4 0 12 4 Любовь Егорова (СССР) лыжи 6 3 0 9 5 Виктор Ан (Россия/Корея) шорт-трек 6 0 2 8

МЕДАЛИ ЗИМНИХ И ЛЕТНИХ ОЛИМПИАД

Золото Серебро Бронза Всего 1 Майкл Фелпс (США) плавание 23 3 2 28 2 Лариса Латынина (СССР) спортивная гимнастика 9 5 4 18 3 Пааво Нурми (Финляндия) легкая атлетика 9 3 0 12 4 Марк Спитц (США) плавание 9 1 1 11 5 Карл Льюис (США) легкая атлетика 9 1 0 10 6 Марит Бьорген (Норвегия) лыжи 8 4 3 15 7 Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) биатлон 8 4 1 13

ПОБЕДЫ В КУБКЕ МИРА ВО ВСЕХ ЗИМНИХ ВИДАХ СПОРТА

1 Марит Бьорген (Норвегия) лыжи 143 2 Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) биатлон/лыжи 109 3 Ингемар Стенмарк (Швеция) горные лыжи 86

8 ПОБЕД БЬОРНДАЛЕНА НА ОЛИМПИАДАХ

Дата Место Дистанция Стрельба От 2-го места 18.02.1998 Нагано (Япония) Спринт 10 км 0 (0+0) +1.01,6 Фроде Андресен (Норвегия) 11.02.2002 Солт-Лейк-Сити (США) Индивид. гонка 20 км 2 (0+1+1+0) +36,1 Франк Люк (Германия) 13.02.2002 Солт-Лейк-Сити (США) Спринт 10 км 0 (0+0) +28,9 Свен Фишер (Германия) 16.02.2002 Солт-Лейк-Сити (США) Преследование 12,5 км 2 (1+0+0+1) +43,0 Рафаэль Пуаре (Франция) 20.02.2002 Солт-Лейк-Сити (США) Эстафета 4х7,5 км 0+3 (0+2 0+1) +45,3 Германия 26.02.2010 Ванкувер Эстафета 4х7,5 км 0+2 (0+2 0+0) +38,6 Австрия 8.02.2014 Сочи Спринт 10 км 1 (0+1) +1,3 Доминик Ландертингер (Австрия) 19.02.2014 Сочи Смешанная эстафета 0+0 (0+0 0+0) +32,6 Чехия

20 ПОБЕД БЬОРНДАЛЕНА НА ЧЕМПИОНАТАХ МИРА