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ОЛИМПИЙСКИЕ МЕДАЛИ В БИАТЛОНЕ

 

Золото

Серебро

Бронза

Всего

1

Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия)

8

4

1

13

2

Мартен Фуркад (Франция)

5

2

0

7

3-4

3-4

Рико Гросс (Германия)

Эмиль-Хегле Свендсен (Норвегия)

4

4

3

3

1

1

8

8

5

Свен Фишер (Германия)

4

2

2

8

МЕДАЛИ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА В БИАТЛОНЕ

 

Золото

Серебро

Бронза

Всего

1

Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия)

20

14

11

45

2

Эмиль-Хегле Свендсен (Норвегия)

12

6

3

21

3

Магдалена Нойнер (Германия)

12

4

1

17

4

Мартен Фуркад (Франция)

11

10

4

25

5

Франк Люк (ГДР/Германия)

11

5

4

20

6

Александр Тихонов (СССР)

11

4

2

17

7

Елена Головина (СССР)

10

1

1

12

МЕДАЛИ КУБКА МИРА ПО БИАТЛОНУ

 

Золото

Серебро

Бронза

Всего

1

Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия)

108

58

33

199

2

Мартен Фуркад (Франция)

69

36

26

131

3

Уши Дизль (Германия)

50

37

27

114

4

Свен Фишер (Германия)

48

32

41

121

5

Эмиль-Хегле Свендсен (Норвегия)

47

24

31

102

МЕДАЛИ ЗИМНИХ ОЛИМПИАД

 

Золото

Серебро

Бронза

Всего

1

Марит Бьорген (Норвегия)

лыжи

8

4

3

15

2

Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия)

биатлон

8

4

1

13

3

Бьорн Дэли (Норвегия)

лыжи

8

4

0

12

4

Любовь Егорова (СССР)

лыжи

6

3

0

9

5

Виктор Ан (Россия/Корея)

шорт-трек

6

0

2

8

МЕДАЛИ ЗИМНИХ И ЛЕТНИХ ОЛИМПИАД

 

Золото

Серебро

Бронза

Всего

1

Майкл Фелпс (США)

плавание

23

3

2

28

2

Лариса Латынина (СССР)

спортивная гимнастика

9

5

4

18

3

Пааво Нурми (Финляндия)

легкая атлетика

9

3

0

12

4

Марк Спитц (США)

плавание

9

1

1

11

5

Карл Льюис (США)

легкая атлетика

9

1

0

10

6

Марит Бьорген (Норвегия)

лыжи

8

4

3

15

7

Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия)

биатлон

8

4

1

13

ПОБЕДЫ В КУБКЕ МИРА ВО ВСЕХ ЗИМНИХ ВИДАХ СПОРТА

1

Марит Бьорген (Норвегия)

лыжи

143

2

Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия)

биатлон/лыжи

109

3

Ингемар Стенмарк (Швеция)

горные лыжи

86

8 ПОБЕД БЬОРНДАЛЕНА НА ОЛИМПИАДАХ

Дата

Место

Дистанция

Стрельба

От 2-го места

18.02.1998

Нагано (Япония)

Спринт 10 км

0 (0+0)

+1.01,6 Фроде Андресен (Норвегия)

11.02.2002

Солт-Лейк-Сити (США)

Индивид. гонка 20 км

2 (0+1+1+0)

+36,1 Франк Люк (Германия)

13.02.2002

Солт-Лейк-Сити (США)

Спринт 10 км

0 (0+0)

+28,9 Свен Фишер (Германия)

16.02.2002

Солт-Лейк-Сити (США)

Преследование 12,5 км

2 (1+0+0+1)

+43,0 Рафаэль Пуаре (Франция)

20.02.2002

Солт-Лейк-Сити (США)

Эстафета 4х7,5 км

0+3 (0+2 0+1)

+45,3 Германия

26.02.2010

Ванкувер

Эстафета 4х7,5 км

0+2 (0+2 0+0)

+38,6 Австрия

8.02.2014

Сочи

Спринт 10 км

1 (0+1)

+1,3 Доминик Ландертингер (Австрия)

19.02.2014

Сочи

Смешанная эстафета

0+0 (0+0 0+0)

+32,6 Чехия

20 ПОБЕД БЬОРНДАЛЕНА НА ЧЕМПИОНАТАХ МИРА

Дата

Место

Дистанция

Стрельба

От 2-го места

30.01.1998

Хохфильцен (Австрия)

Командная гонка

2 (0+0+1+1)

+43,7 Германия

15.03.2003

Ханты-Мансийск

Спринт 10 км

0 (0+0)

+50,7 Рико Гросс (Германия)

23.03.2003

Ханты-Мансийск

Масс-старт 15 км

0 (0+0+0+0)

+49,1 Свен Фишер (Германия)

5.03.2005

Хохфильцен (Австрия)

Спринт 10 км

1 (1+0)

+10,5 Свен Фишер (Германия)

6.03.2005

Хохфильцен (Австрия)

Преследование 12,5 км

3 (0+1+1+1)

+39,2 Сергей Чепиков (Россия)

12.03.2005

Хохфильцен (Австрия)

Эстафета 4х7,5 км

0+0 (0+0 0+0)

+26,0 Россия

13.03.2005

Хохфильцен (Австрия)

Масс-старт 15 км

3 (1+0+2+0)

+11,9 Свен Фишер (Германия)

3.02.2007

Антерсельва (Италия)

Спринт 10 к

1 (0+1)

+4,8 Михал Шлезингр (Чехия)

4.02.2007

Антерсельва (Италия)

Преследование 12,5 км

2 (1+0+1+0)

+1.09,8 Максим Чудов (Россия)

10.02.2008

Эстерсунд (Швеция)

Преследование 12,5 км

2 (0+1+1+0)

+10,1 Максим Чудов (Россия)

14.02.2009

Пхенчхан (Корея)

Спринт 10 км

2 (1+1)

+1,2 Ларс Бергер (Норвегия)

15.02.2009

Пхенчхан (Корея)

Преследование 12,5 км

4 (0+2+0+2)

+41,7 Максим Чудов (Россия)

17.02.2009

Пхенчхан (Корея)

Индивид. гонка 20 км

3 (0+0+2+1)

+14,1 Кристоф Штефан (Германия)

22.02.2009

Пхенчхан (Корея)

Эстафета 4х7,5 км

0+3 (0+2 0+1)

+12,6 Австрия

3.03.2011

Ханты-Мансийск

Смешанная эстафета

0+3 (0+2 0+1)

+22,9 Германия

11.03.2011

Ханты-Мансийск

Эстафета 4х7,5 км

0+0 (0+0 0+0)

+13,4 Россия

1.03.2012

Рупольдинг (Германия)

Смешанная эстафета

1+5 (0+2 1+3)

+20,2 Словения

9.03.2012

Рупольдинг (Германия)

Эстафета 4х7,5 км

1+3 (0+0 1+3)

+29,7 Франция

16.03.2013

Нове-Место (Чехия)

Эстафета 4х7,5 км

0+3 (0+1 0+2)

+1.12,8 Франция

12.03.2016

Холменколлен (Норвегия)

Эстафета 4х7,5 км

0+2 (0+0 0+2)

+11,5 Германия
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