В этом зимнем сезоне один из двух похожих друг на друга видов спорта стал для России самым успешным, а другой – самым провальным.

РЕЗУЛЬТАТЫ-2017/18

Сначаладавайтепоймем: насколько велика разница в достижениях минувшей зимы у наших лыжников и биатлонистов.

Олимпийские игры в Пхенчхане

Лыжи Биатлон Золото Серебро Бронза Всего медалей 0 3 5 8 0 0 0 0 Всего гонок в программе Игр 12 11 Места России среди стран: по золоту по числу медалей 5 2 - -

Кубок мира

Лыжи Биатлон Золото Серебро Бронза Всего медалей 3 8 10 21 2 0 5 7 Всего гонок в КМ-2017/18 56 56 Места России среди стран: по золоту по числу медалей в мужском Кубке наций в женском Кубке наций в Кубке наций по сумме 4 3 2 5 3 9 7 4 4 4 Общий зачет мужского КМ: высшее место число наших в топ-10 число наших в топ-30 5 (Большунов) 1 7 3 (Шипулин) 1 4 Общий зачет женского КМ: высшее место число наших в топ-10 число наших в топ-30 13 (Непряева) 0 3 13 (Юрлова) 0 1

Восемь наград, завоеванные на лыжных трассах, составили почти половину российского медального багажа в Пхенчхане (все остальные виды спорта, вместе взятые, добыли девять призовых мест) и стали полной неожиданностью для всех. Перед Играми такого успеха и близко не предсказывали даже самые отпетые оптимисты, а «Советский спорт» прогнозировал, чтоРоссия ограничится одной медалью. Однако вместо 1:0 в пользу лыж (относительно биатлона) получились разгромные 8:0.

С другой стороны, в Кубке мира преимущество лыжников было намного меньше, а по некоторым показателям его не было совсем. Например, в общем зачете лидеры женских сборных Наталья Непряева и Екатерина Юрлова «в унисон» финишировали 13-ми, а биатлонист Антон Шипулин стал третьим и даже превзошел четырехкратного призера Олимпиады-2018 Александра Большунова. Правда, второй эшелон у лыжников намного мощнее: по представительству в тридцадкахлидеров КМ-2017/18 они превзошли «стреляющих коллег» вдвое – 10:5.

ДИСКВАЛИФИКАЦИИ И ПОТЕРИ В СОСТАВАХ

Следующий вопрос: насколько правомерны подобные сравнения? Например, потому, что и в Пхенчхане, и вообще по ходу сезона наши сборные теряли ведущих спортсменов из-за допинг-атаксо стороны МОК и ВАДА.

Лыжи Биатлон Не допущены только на Олимпиаду (не получили приглашений от МОК) Устюгов, Ретивых Шипулин, Цветков, Логинов, Гараничев, Волков, Юрлова, Виролайнен Из-за дисквалификации пропустили и Олимпиаду, и (частично или целиком) Кубок мира-2017/18 Легков, Вылегжанин, Бессмертных, Белов, Петухов, Крюков, Матвеева, Шаповалова - Пропустили больше одного этапа КМ подряд по причинам, не связанным с дисквалификациями - Подчуфарова (проблемы со здоровьем),Акимова (усталость), Логинов (проблемы с визой) Состав, выступавший на Олимпиаде 12 человек: Большунов, Спицов, Ларьков, Червоткин, Панжинский, Мельниченко, Виценко, Непряева, Белорукова, Седова, Нечаевская, Жамбалова 4 человека: Бабиков, Елисеев, Акимова, Кайшева

Как видите, в целом лыжной олимпийской сборной был нанесен ничуть не меньший урон, чем биатлонной. А по ходу Кубка мира последняя если и страдала, то из-за своих, внутренних неурядиц – вроде поломанного сезона Татьяны Акимовой, поломанной карьеры Ольги Подчуфаровой и паспортной чехарды у Александра Логинова. Лыжников же «отстреливали» только зарубежные допинг-комиссии (сначала Ричарда Макларена, потом Дениса Освальда), причем делали они методично и давно, с 2016 года.

Конечно, это дало лыжному руководству и больше возможностей подготовиться. Они подозревали, что в Пхенчхан запросто могут не допустить Легкова, Вылегжанина и других ветеранов, а в последний момент лишились фактически одного Устюгова. Что тоже немало - и все же это не «массовое обрезание», устроенное МОК биатлонной команде за какие-то несколько дней до Игр.

Однако результат, так или иначе, – на табло. Что лыжники, что биатлонисты потеряли перед Олимпиадой почти всех привычных лидеров. Но первые сумели, во-первых, привезти в Корею полноценную команду и, во-вторых, блестяще с этой молодой командой там выступить. А вторые не смогли ничего. Мол, раз ужу России «на флажке» отняли нормальную сборную, то и с насвзятки гладки.

ПРОШЛЫЕ СЕЗОНЫ И ПОБЕДНЫЕ ТРАДИЦИИ

А может мы просто зря ждем от биатлона того же, что от лыж, и он просто на порядок слабее? Что ж, давайте, поглядим на результаты предыдущих лет. Скажем, предыдущей, домашней Олимпиады.

Олимпийские игры в Сочи-2014

Лыжи Биатлон Золото Серебро Бронза Всего медалей 1 3 1 5 1 0 или 2 1 2 или 4 Всего гонок в программе Игр 12 11

Тут еще остаются в «подвешенном» состоянии два биатлонных серебра – в женской эстафете и Ольги Вилухиной в спринте. Спортивный арбитражный суд в Лозанне, этой зимой вернувший сочинские медали 28 «жертвам Освальда» из 39, еще не рассматривал дела Вилухиной, Ольги Зайцевой и Яны Романовой. Но в целом результаты четырехлетней давности в обоих видах спорта все равно выглядят вполне сравнимыми – никаких 8:0 тут нет.

Чемпионаты мира-2017

Лыжи Биатлон Золото Серебро Бронза Всего медалей 2 4 0 6 1 0 1 2 Всего гонок в программе ЧМ 12 11 Места России среди стран: по золоту по числу медалей 2 2 5 5

В олимпийский сезон первенств планеты не бывает, как у лыжников, так и у биатлонистов. А вот в прошлом году разница между российскими успехами на двух соответствующих ЧМ была очень заметной. Хотя там все решил прорыв Сергея Устюгова (пять медалей, включая оба наших золота), которого в Пхенчхан, напомню, не допустили. И, к примеру, в 2015-м обе наши сборные показали на чемпионатах мира одинаковый результат: по две медали и по одному титулу.

За всю историю Олимпиад (СССР/Россия/наши нейтральные команды)

Лыжи Биатлон С какого года постоянно в программе Игр 1924 1960 Золото Всего медалей 42 118 21 49 Места среди стран: по золоту по числу медалей 2 2 2 2 Процент наших медалей за всю историю: золото все медали 24,7% 23,2% 24,4% 19,1%

С давними победными традициями, ведущими отсчет еще с советских времен, наблюдается полный порядок – и полный же паритет. Как в лыжах, таки в биатлоне, каждое четвертое олимпийское золото в среднем было нашим. Выигрывать и там, и сям мы умели очень хорошо.

ПОПУЛЯРНОСТЬ, КОНКУРЕНЦИЯ, ПРИЗОВЫЕ

Смысл этой «главки» таков: попробуем оценить, насколько успешным-благополучным (материально) человеком становится российская звезда в лыжах/биатлоне и, соответственно, как трудно к этим вершинам пробиться?Речь не о разовых «суперпризовых» за победы на ЧМ и Олимпиадах от нашего щедрого в подобных случаях государства, а о регулярных заработках.

Призовые выплаты в Кубке мира в евро

Лыжи Биатлон Победа в личной гонке 8500 13 000 Победа в эстафете (на каждого в команде) 2050 5000 1-е место в общем зачете 23 417 28 000

Общий призовой фонд у биатлона тоже побольше (3,3 миллиона евро за сезон против примерно 2,8), но разница невелика. Причем еще в предыдущем сезоне лыжникам за личные победы в КМ тоже платили по 13 тысяч, однако с осени 2017-гоправила изменились – чтобы «охватить» призовыми больше участников, вплоть до 20-го места.

Обладатель Большого хрустального глобуса по лыжам ЙоханнесКлэбо в Кубке мира-2017/18 заработал 143 181 евро. Лидер мирового биатлона Мартен Фуркад в сезоне-2016/17 получил почти вдвое больше - 260 тысяч. Разница вроде заметная, но с другой стороны понятно: и Большунов, и Шипулин получают деньги примерно одного порядка.

Хотя этот источник доходов у них - конечно, не единственный. Есть еще выплаты от финансирующих спортсмена регионов, а для самых успешных открываются еще и рекламные возможности. Они во многом зависят от популярности вида спорта, которую можно оценить по телерейтингам, и здесь биатлон в России устойчиво входит в первую тройку вместе с футболом и хоккеем. Лыжники же обретаются во второй половине первой десятки. Позади фигуристов и где-то рядом с баскетболистами.Поэтому биатлон наше ТВ показывает «от и до», а лыжи - как придется. И среднестатистический «человек с улицы» знает Екатерину Юрлову гораздо лучше, чем Наталью Непряеву, хотя в последнем КМ результаты у них примерно одинаковые (см. выше), а на Олимпиаде вторая брала медали, в то время как первая не выступала там вообще.

Еще важный момент: биатлонисты – это практически всегда бывшие лыжники, в какой-то момент решившиеся взять в руки винтовку. А поскольку перспективных лыжников у нас в стране, как видите, хватает, то напрашивается вывод: искать среди них будущих звезд «богатенько-телевизионного» биатлона на российских просторах не очень-то получается. Хотя по идее пацанов, мечтающих стать «новыми шипулиными» должно быть гораздо больше, чем «будущих большуновых». Кстати, Большунову лишь 21 год, и его карьера только начинается, а Шипулину скоро 31, и он еще не решил, будет ли бегать дальше.

ЧТО В ФЕДЕРАЦИЯХ – НАШИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ

Лыжи Биатлон Президент международной федерации Жан-Франко Каспер (Швейцария) Андерс Бессеберг (Норвегия) Наши люди в руководстве международной федерации Андрей Бокарев (член совета FIS), Елена Вяльбе (исполком по лыжным гонкам) Виктор Майгуров (вице-президент IBU) Президент национальной Федерации по виду спорта Елена Вяльбе Александр Кравцов

Тоже значимый момент: политика есть политика, в том числе - в спорте. И здесь у биатлона вроде как даже есть преимущество: пост «мирового» вице-президента, принадлежащий Виктору Майгурову, – штука, как ни крути, серьезная. Но при этом с конца прошлого года Россия переведена IBU в статус «временного члена» и находится, можно сказать, на грани полной дисквалификации.

В лыжах ничего подобного нет. Хотя там нет и российских этапов Кубка мира – в отличие от недавно состоявшегося биатлонного финала КМ в Тюмени, который несколько зарубежных команд бойкотировали.

18 мая должны состояться выборы нового президента Союза биатлонистов России. Его прежний глава Александр Кравцов баллотироваться на новый срок не намерен, и на вакантную должность претендуют Майгуров, а также другой весьма известный экс-биатлонист Владимир Драчев. С тренерами сборной до выборов ничего не ясно. Обещают только конкурс для кандидатов на пост наставника национальной команды. Затея, конечно, любопытная, но я, как-то не представляю, чтобы подобную смесь экзамена с тендером устраивали, допустим, в какой-нибудь серьезной (не Россия) футбольной сборной или клубе. Получается, что наши биатлонные руководители просто не знают, какие тренеры хорошие, а какие плохие.

25 мая аналогичная выборная процедура пройдет в нашей лыжной федерации. Но я, признаться, даже не в курсе, будут ли там формальные конкуренты у Елены Вяльбе. После такого суперсезона победа ей точно обеспечена заранее. С руководством сборной у лыжников тоже все примерно понятно: перемены будут, но не кардинальные - например, решено упразднить отдельную спринтерскую группу под руководством Юрия Каминского, которого все равно (с закатом карьеры Крюкова и восхождением таких универсалов, как Устюгов и Большунов, роль «чистых» спринтеров в команде заметно снизилась) вежливо поблагодарили.

ВЫВОД ПРОСТОЙ: У ОДНИХ БЫЛ ХОЗЯИН, У ДРУГИХ - НЕТ

Ни вы, ни я (признаюсь без всякого кокетства) не разбираемся в искусстве подготовки лыжников с биатлонистами. Можем изучать только их результаты (что, собственно, сделано выше), а потом – делать свои выводы. Нравится это спортсменам-тренерам-чиновникам или нет – их частное дело. Мы «мнение специалистов» спрашивать можем, хотя вполне можем и не спрашивать. Не обязаны ни с какого боку.

А вывод напрашивается простой: в российских лыжах нормальный руководитель есть (не только компетентный, но и жесткий, живущий своей работой), а в биатлоне его пока не видно. Хотя и у Вяльбе своих «заморочек» хватает. Я бы посмотрел, как она попробует отрезать свою сборную от журналистов и интервьюна другом уровне популярности – вроде нынешнего биатлона, с Губерниевым и ему подобными.

Можно сказать, что российскому биатлону «не повезло прославиться». Как уже привычно популярным футболу и хоккею, где наши неудачи давно стали столь же привычными.