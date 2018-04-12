Скандал в IBU разрастается — речь идет уже не только о допинге, но и о взятках.

Бессеберг - все

Как мы и предупреждали, вчерашняя история с обысками в штаб-квартире Международного союза биатлонистов (IBU) получила продолжение. В центре скандала теперь не только президент организации Андреас Бессеберг и генеральный секретарь Николь Реш, но и российский биатлон.

Спустя сутки в деле появилось чуть больше информации. Если вчера были только догадки о мотивах, которыми руководствовала австрийская полиция, когда проводила следственные мероприятия, то сегодня норвежские правоохранители, пришедшие на помощь австрийцам, выпустили пресс-релиз, где было сказано, что расследование ведется в отношении гражданина Норвегии (читай - Андреаса Бессеберга), совершившего экономическое преступление.

Бессеберг прокомментировал эту информацию. Оправдались наши худшие опасения.

- Утверждается, что российские биатлонисты с подозрительными показателями крови получали возможность соревноваться, что является нарушением австрийских антидопинговых законов и кодексов WADA. Я полностью опровергаю это. Когда есть подозрительные значения крови, эти тесты автоматически отправляются в лабораторию в Осло для оценки, - сказал норвежец и ушел в отставку. Пока что на время проведения расследования, но уже ясно, что на свой пост он не вернется.

Вице-президент IBU Виктор Майгуров отказался временно исполнять обязанности, поэтому кресло Бессеберга пока что займет вице-президент организации по финансам Клаус Ляйстнер.

Россия снова в центре скандала

Впрочем, весь кошмар ситуации в другом. Подозрительные показатели паспортов крови у российских биатлонистов были зафиксированы совсем недавно – на чемпионате мира 2017-го года в Хохфильцене. Это объясняет, почему расследованием занялась именно австрийская полиция.

Так вот, на том ЧМ у нас бежала вся основа с Антоном Шипулиным, Александром Логиновым, Евгением Гараничевым, Ириной Старых и т.д. Норвежское издание VG сообщает, что у 17 из 22 россиян, выступавших в сезоне-2017/18 на этапах Кубка мира и Кубка IBU, были «доказанные допинговые случаи», но IBU (читай - Бессеберг) их скрыл. Это могли быть как положительные пробы, так и аномалии в биологических паспортах. Всего по информации VG Бессеберг мог скрыть 65 случаев применения допинга российскими биатлонистами.

Эти данные норвежцы получили из трех источников: базы РУСАДА с 2011 по 2015 годы, показаний Григория Родченкова и анонимных информаторов.

Вместе с тем приходит понимание, почему на Олимпиаду-2018 Международный олимпийский комитет пригласил лишь четверых российских биатлонистов. Из них лишь трое выступали на ЧМ-2017: Татьяна Акимова, Антона Бабиков и Матвей Елисеев. Ульяна Кайшева, которая тоже получила приглашение в Пхенчхан, тогда не попадала в состав главной команды. Выходит, что все остальные под подозрением.

Это же объясняет странную историю, связанную с Екатериной Глазыриной, которую повезли на ЧМ и заявили на спринт, но потом в экстренном порядке сняли. Уже тогда это связывали с подозрением в употреблении допинга, а сейчас в этом практически нет сомнений. Уже больше года про Глазырину вообще ничего не слышно. На соревнованиях 30-летняя спортсменка не появляется, никто из официальных представителей российского биатлона о ней не говорит, а в первой поисковой выдаче гугла рядом с ее именем и фамилией выпадает слово «допинг». Символично.

Все очень плохо

Информационную волну оседлало французское издание Le Mondre. Они выдали новость о том, у двукратного олимпийского чемпионат Евгения Устюгова, завершившего карьеру в 2014 году, начиная с 2010-го, были аномальные показатели паспорта крови. Бессеберг - по версии издания - скрыл данную информацию, получив за это взятку.

WADA уже открыло дело на россиянина. А это значит, что под сомнение попадают две олимпийские медали, которые Устюгов завоевал в Ванкувере: в эстафете и масс-старте.

На эту тему уже высказался Мартен Фуркад.

- Допинг-контроль у нас постоянный. Кого-то ловят, кто-то остается безнаказанным. Впрочем, я не думаю, что допинг в биатлоне слишком распространен. Да, я уверен, что некоторые победы у меня украли допингисты. Но я один из тех спортсменов, который может сказать себе: «Я не употребляю допинг и достиг многого. Я очень много выиграл и ни у кого ничего не воровал», - заявил французский биатлонист, который в Ванкувере-2010 проиграл масс-старт именно Устюгову.

Впрочем, Бессебергу инкриминируется не только сокрытие информации о положительных допинг-пробах, но и получение взяток на общую сумму 300 тысяч евро. Следствие полагает, что в процессе выборов Тюмени, как места проведения чемпионата мира 2021 члены конгресса IBU получили от российской стороны по 25-100 тысяч евро. Впрочем, турнир в Тюмени не состоится – его отняли по итогам расследования Ричарда Макларена.

Если Бессеберга и других чиновников IBU признают виновными в коррупции, то им грозит до пяти лет тюремного заключение. За допинговые махинации могут накинуть еще три. В общем, все очень плохо.