МАСКИ-ШОУ В ЗАЛЬЦБУРГЕ

Пока мы смотрим на колебания курса рубля и морально готовимся к жизни в новой экономической реальности, в Зальцбурге закручивается весьма интригующий сюжет. В штаб-квартире Международного союза биатлонистов (IBU) австрийская полиция провела обыски. В России никого этим не испугаешь, а в Европе все серьезно. Это вам не обыски у «Немагии» по просьбе Олега Тинькова.

По предварительной информации маски-шоу заглянули в контору Андреаса Бессеберга в рамках антидопингового расследования. При этом с каждой минутой дело обрастает все большим количеством слухов и вполне кажущейся достоверной информации.

Известно, что полицейские обыскали несколько комнат, проверили компьютеры, изъяли жесткие диски, допросили генерального секретаря IBU Николь Реш. Вряд ли такой комплекс мер принимается в рамках простого антидопингового расследования. Норвежское издание Ski-Nordique причины обысков описывает чуть конкретнее. Чиновников IBU подозревают в получении взяток за сокрытие положительных допинг-проб отдельных спортсменов.

Кроме того, в последнее время полиция заинтересовалась процессом распределения прав на телевизионные трансляции соревнований, которые проходят под эгидой международных спортивных организаций. Существуют подозрения, что он осуществлялся с нарушением норм антимонопольного законодательства.

В связи с этим накануне полиция проводила обыски в офисах других организаций, связанных со спортом. Об этом сообщает австрийский портал «Kronen Zeitung». Впрочем, достоверной информации о том, что IBU причастна и к этому скандалу, пока нет. Хватит с них обвинений в допинговой коррупции.

КТО-ТО УЖЕ ВЫСКАЗАЛСЯ?

Стая коршунов, готовых разорвать Бессеберга, пока не налетела, но отдельные индивидуумы уже высказались. Например, серебряный призер Олимпиады-2018 в гонке преследования из Швеции Себастьян Самуэльссон. Сначала он расстрелял президента IBU в твиттере:

- Полиция провела рейд в штаб-квартире IBU из-за допинговых обвинений. Печально, но я не удивлен. Это было очевидно и давно напрашивалось. IBU нужен новый президент!» – написал швед в своем микроблоге.

Polisrazzia mot IBUs huvudkontor igår med anledning av en dopingutredning, trist men egentligen inte förvånad. Det är uppenbart, och har varit länge, att det behövs nytt ledarskap inom IBU! — Sebastian Samuelsson (@SebbeSamuelsson) 11 апреля 2018 г.

А следом отвесил ему несколько панчей в интервью шведскому порталу SVT, не забыв, конечно же, смачно пнуть Россию.

- Для нашего спорта очень печально видеть слухи, которые ассоциируют допинг и биатлон. В IBU очень долго существовала допинговая проблема, однако в федерации не воспринимали ее серьезно. Надеюсь, что они сделают это сейчас.

Они продолжают проводить соревнования в России, хотя там нет эффективной антидопинговой системы, что говорит о многом. В IBU не слушают активистов, которые хотят более строгого отношения к допингу, несмотря на то, что проблема возникала уже несколько раз.

В руководстве не слушают ни меня, ни других биатлонистов. Большинство биатлонистов, выступающих в Кубке мира, знают, что в IBU есть проблема с допингом, что федерация должна действовать, но, к сожалению, это не происходит.

Нужно новое руководство, новые люди на руководящих местах, чтобы произошли перемены. Я в этом убежден. Надеюсь, что сейчас эти перемены случатся.

Очевидно, что доверие к IBU сильно ослабло. Последние новости - не очень хорошие. Можно надеяться, что эта информация - неправда, но в то же время существует проблема, которой надо посмотреть прямо в глаза, - заявил шведский биатлонист.

Очевидно, что парня заносит. Видимо, Самуэльссон думает, что серебряная олимпийская медаль дает официальное разрешение на то, чтобы подхватывать любой бред и транслировать его в массы.

СЛЕД ГМР

Но бог с ним, 21-летним шведом. Самое интересное в другом. Незадолго до начала обысков в штаб-квартире IBU в норвежской прессе появились высказывания Григория Родченкова. По традиции отличился портал NRK. Создается впечатление, что Григорий Михайлович разрешил им писать от его имени все, что угодно, лишь бы там были слова «допинг», «коррупция», «Россия», WADA», «РУСАДА», «Сочи-2014», «дисквалификация». Так вот, существует информация, что именно это выступление Григория Михайловича спровоцировало действия полиции.

- В биатлоне система биологических паспортов давно саботирована. IBU видел аномалии в биологических паспортах русских и никому об этом не сообщал, а лишь перенаправлял данные в РУСАДА с просьбой разобраться. По непонятным причинам IBU вообще не хотел расследовать эти экстремально аномальные отклонения у русских.

После Сочи-2014 все стало еще хуже. IBU просто брал «грязные» паспорта у русских и делал их «чистыми» или просто прятал. Кто должен быть наказан за это? И IBU, и Россия. Все они виноваты. Там точно была коррупция.

Нужно поднимать данные по всем биологическим паспортам русских. И нужно заново их исследовать. Если бы это было сделано до Сочи-2014, то такого бы скандала не было, потому что многих русских дисквалифицировали бы еще до Игр, - рассказал Родченков.

Смелое заявление. Видимо, австрийская полиция не Сергей Дружко и решила его проверить.

ЧТО ГОВОРЯТ В IBU

Сначала представители Международного союза биатлонистов хотели отморозиться, наотрез отказываясь комментировать происходящее. Но, видимо, их все-таки одолели звонками, поэтому пресс-служба соизволила кинуть на официальный сайт скудненький пресс-релиз.

Там они заявили, что обыск был связан с расследованием австрийской полиций, главными фигурантами которого являются президент IBU Андерс Бессеберг и генеральный секретарь организации Николь Реш, которая сложила полномочия генерального секретаря на время расследования. Ее пост временно занял исполнительный директор IBU Мартин Кюхенмейстер. И это все, ребята. О причинах расследования они не говорят.

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ РОССИИ?

Если вы заметили тренд, то в связи с этим скандалом постоянно упоминается Россия и российские биатлонисты. В формулировке «сокрытие положительных допинг-проб отдельных спортсменов» между строк читается: русские опять что-то намутили.

Бессерберга уже давно закидали ядовитыми стрелами обвинений в потворстве российскому беспределу в мировом биатлоне. Теперь, как мы видим, перешли от слов к действиям.

Сложно представить, куда вырулит кривая расследования, но нам нужно готовиться к очередным казням. Опять всплывут мутные дела Ольги Зайцевой, Яны Романовой, Ольги Вилухиной и Екатерины Глазыриной. Нас вновь будут упрекать в манипулировании руководством IBU или вообще обвинят в фальсификации выборов президента этой организации. Приготовьтесь, жести будет много.