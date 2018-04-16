12 ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ

Пока живой медведь открывает матч ПФЛ, а в лиге рангом выше на поле кидают не менее живого петуха, скандал в мировом биатлоне набирает обороты. По крайней мере, информации о расследовании австрийской полиции в отношении деятельности IBU становится все больше. Так, например, стало известно, что в сокрытии допинг-проб и взяточничестве подозреваются как минимум 12 человек.

Некоторые из них «могут быть действующими спортсменами», как сообщает норвежское издание NRK, которое становится главным поставщиком новостей по этому делу. При этом очевидно, что все эти «действующие спортсмены» – русские.

Но самое интересное в другом: 10 человек подозреваются в мошенничестве с допинг-пробами, в их числе российские функционеры, занимающие руководящие должности, а также спортсмены. Еще два человека подозреваются в коррупции.

– Два человека подозреваются только в коррупции – они получали взятки, чтобы не выполнять свой профессиональный долг, не реагируя на подозрения о допинге, – любезно поделилась с NRK иформацией пресс-секретарь отдела по борьбе с экономическими и экологическими преступлениями Ингрид Машль-Клаузен.

Стоит напомнить, что обвинения в махинациях с допинг-пробами относятся к периоду чемпионата мира по биатлону 2017 года, который прошел в Хохфильцене. Именно поэтому дело ведет австрийская полиция. Под подозрениями все топовые российские биатлонисты, включая Антона Шипулина, Евгения Гараничева, Александра Логинова, Ирину Старых и т.д. А вот дело о коррупции относится к 2012 году.

СПИКЕРЫ ТЕ ЖЕ

Чтобы костер полемики не затухал, норвежские порталы ежедневно подкидывают дровишек в топку. С одной стороны это удивительно, ведь вроде бы они гасят своего (президент IBU Андреас Бессеберг – норвежец). Но вся эта мнимая солидарность отходит на второй план, когда появляется возможность от души пнуть Россию.

Норвежцы это делают с особенным удовольствием с самого начала допинг-гейта, который стартовал с откровений Григория Родченкова в «Нью-Йорк Таймс». Позже экс-глава Московской антидопинговой лаборатории стал появляться и в норвежских СМИ. В ноябре 2017-го через NRK он усиленно гасил Ольгу Зайцеву, обвиняя ту в систематическом применении допинга.

Вот и сейчас, когда скандал с IBU в самом разгаре, Родченков – главный спикер. Складывается впечатление, что он круглые сутки находится на прямой линии с главредом NRK. Любой поворот в этом деле сопровождается незамедлительным комментарием ГМР. Впрочем, ничего нового он не говорит. Родченков, как китайская азбука, воспроизводит одни и те же звуки.

– Самое серьезное в деле IBU – то, что нужно расследовать в первую очередь – это процедуры, связанные с паспортами крови, или, возможно, процедуры, которые они проводят, чтобы защищать своих спортсменов.

В целом, вся антидопинговая система очень уязвима для манипуляций.

Контролировать проверку биопаспортов должны не международные федерации, такие как IBU, ISU или FIS. Это самое важное.

– По вашему мнению, сможет ли спорт стать чистым?

– Нет. Точно так же, как он таковым никогда и не был. В России нет других способов показать себя, кроме как спорт и военное дело. У них нет выбора. Если ты не принимаешь то, что должен принять, то ты – просто пустая трата времени и денег, и твое место в команде займет другой», – в очередной раз сказал Родченков.

ПОНИЖЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Но самую дикую новость выдали немцы – издание Bild и телеканал ARD. По их информации Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвиняет Бессеберга в получении взяток, а также других услуг, оплачиваемых российской стороной.

Они утверждают, что норвежский президент IBU имел «тесную связь с Россией» на протяжении 15 лет. Вы даже не представляете себе, насколько она была тесной! По данным немцев Бессеберг пользовался услугами девушек по вызову, которые оплачивала российская делегация. Бам, вот это панч!

Но самое главное – в другом. Якобы после одного из мероприятий, на котором президента IBU обслужили российские жрицы любви, он настоял на проведении чемпионата мира в Тюмени, несмотря на допинговые скандалы, связанные с нашей страной.

Интересно, как все это было проведено бухгалтерией Союза биатлонистов России (СБР)? На какой счет было отнесено? Может быть «Обслуживающие производства и хозяйства»? Сложно представить, до чего еще опустятся зарубежные СМИ в этой войне против России.