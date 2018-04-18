Одну из самых горячих биатлонисток мира Габриэлу Коукалову мы не видели в лыжном комбинезоне уже почти полтора года. С тех пор, как чешка приостановила карьеру по загадочным причинам, не было ни одной новости о том, что она может вернуться на трассу. Но Габи не могла просто так исчезнуть из информационного пространства. Она слишком любит внимание. До сих пор не понятно, что Коукалову интересовало больше, когда она выходила на старт, - разговоры болельщиков о ее макияже или Большой хрустальный глобус.

Габи полностью пропустила последний сезон, но не объявляла о завершении карьеры. При этом говорит, что не хочет возвращаться на трассу:

- Я не хочу возвращаться в биатлон, потому что это очень травмирует меня. Все, что происходило, было нелегко. Мне трудно об этом говорить и вдаваться в детали.

На данный момент я не знаю, способна ли начать все заново, восстановиться для того, чтобы вернуться спустя два года. Я правда не знаю, какое у меня будет состояние.

Многие спортсмены уходили из спорта и не хотели возвращаться. У меня нет подобного опыта, никогда не была в такой ситуации, так что не могу заявлять что-то окончательно, - заявила она в интервью чешскому порталу Tyden.

Вряд ли это можно объяснить проблемами с икроножными мышцами, из-за которых по официальной версии Коукалова была вынуждена прервать карьеру в 28 лет. В этом случае куда больше верится в то, что из-за жесткой критики президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андреаса Бессеберга у чешки возникли проблемы с получением терапевтического исключения на препарат, без которого ее результаты не будут столь вдохновляющими.

Ясное дело, что после двух золотых медалей чемпионатов мира и Большого хрустального глобуса Коукалова просто не хочет болтаться в третьем десятке, но еще меньше она хочет, чтобы о ней забыли. Поэтому завалила книжные магазины в Чехии своей автобиографией, которая называется «Другая». Габи весьма эпатажная девушка, но тут она превзошла саму себя. Ее книжка полна жгучих историй, с помощью которых можно затопить баню у вас на даче.

Трусики для Ягра

На Олимпиаде в Сочи Коукалова выиграла два серебра – в масс-старте и смешанной эстафете. Второе место в гонке с общего старта она объяснила журналистам тем, что ей приходилось слишком часто поправлять трусы. Если бы не это недоразумение, могла бы бороться за первое место.

На это моментально отреагировал легендарный Яромир Ягр – в твиттере он предложил Габи в следующий раз бежать без них. В ответ Коукалова отправила ему свои трусики в качестве подарка на день рождения.

«Положила трусы в конверт, написала, что благодарна ему за совет и они мне больше не нужны. Я также пожелала ему всего самого лучшего на день рождения», - рассказала биатлонистка в своей книге.

Стриптиз на мальчишнике

Все, безусловно, помнят ту легендарную фотосессию Коукаловой с мужем Петром Коукалом, где оба предстали полностью обнаженными.





Но это был далеко не первый случай, когда Габи публично расставалась с одеждой.

Вместе с подругами она заглянула в один из пражских баров, где ее будущий муж проводил мальчишник в компании друзей. Они переоделись в стриптизерш, вышли на сцену и начали раздеваться. Когда один из друзей Коукала заметил, что это Габриэла, она продемонстрировала всем свою грудь.

«Я сбросила бюстгальтер, увидела, как кричит Петр, и после этого танцевальный номер прекратился. Некоторые парни были разочарованы тем, что мы его не завершили», - написала Коукалова в своей книге.

Сюрприз в пакете

Коукалова известна всем, как большая любительница всевозможных розыгрышей и пранков. Как-то на сборах она жила с мужской сборной Чехии и настолько достала всех своими приколами, что парни поймали ее и наглухо замотали в упаковочную пленку для чемоданов, которая обычно используется в аэропортах. Но самый жесткий розыгрыш оставили на потом.

«На мой день рождения мальчики из сборной сделали мне подарок. Причем вручили пакет прямо перед прохождением контроля в аэропорту. Смотреть, что внутри, времени не было – я просто бросила его на ленту. Сотрудник службы досмотра узнал меня, а потом посмотрел на монитор и увидел кое-что интересное. Мальчики пошутили, положив в пакет вибратор».

Ее первый раз

Но самым обсуждаемым эпизодом книги стало описание первого сексуального опыта Габи. Его с упоением цитируют все чешские СМИ. Там есть, что обсудить. Например, то, что первым партнером Коукаловой был 12-летний друг ее сестры.

«Я хотела бы сказать, что мне было 15, но это не так. Он был нежен, я наслаждалась каждой минутой. И я не могла перестать думать об этом, не о нем, а о том, что произошло», - рассказала в своей книге биатлонистка.

Кстати, на следующий день она вышла на старт в детских соревнованиях и разорвала всех. С тех пор Коукалова довольно часто практиковала такой способ подготовки к гонкам.

«Думаю, секс может помочь женщине, улучшить состояние. Конечно, тренеры не одобряют это, но для меня это почти как медитация. Мне это помогает, если, конечно, не превращается в трехчасовую ночную гимнастику» - отметила Габи.

Анорексия

Вы удивитесь, но Коукалова, к манящим формам которой уже давно привык весь биатлонный мир, на протяжении 10 лет страдала от анорексии. Все из-за тренера юниорской сборной Чехии, который стыдил ее за лишний вес.

«Может, он не имел в виду ничего плохого. Возможно, у него просто было мало знаний о физиологии девочек. Скорее всего, он вообще не знал, как нужно общаться с девочками-подростками, потому что говорил мне, что я жирная, как свинья.

Как-то раз, когда я весила чуть меньше, чем сейчас, он подвел меня к зеркалу и сказал: «Посмотри, как ты ужасно выглядишь». После этого я начала выбрасывать свою еду в унитаз» - поделилась с читателями Коукалова.

По ее словам, в последствие она перепробовала все возможные диеты, чтобы сбросить вес. Эта навязчивая идея привела к тому, что ее организм просто перестал принимать пищу. Габи рвало по восемь раз в день, ей приходилось пить только воду. Все это происходило, в том числе, в соревновательные периоды.

«Это было ужасно, мне так стыдно это вспоминать... И очень сложно об этом говорить. В итоге я смогла взять медали в Сочи-2014, но так ослабла, что вернулась к нормальному питанию. И сразу же опять набрала вес. Потом попыталась сбросить его, и у меня опять начались проблемы».

Бьорндален - трус

Коукалова всем известна как непримиримый борец с допингом, в основном, газетного толка. Она уничтожала в СМИ не только Бессеберга и российский биатлон, но и своих коллег.

А в книге занесла меч над шеей легенды.

«Больше остальных в моих глазах вырос Шлезингр. Даже не Мартен Фуркад, которого должны были услышать все, поскольку это лучший биатлонист мира, а именно Михал. Шлезингр создал специальную петицию против допинга. Я удивилась, когда ее подписали все российские тренеры и спортсмены. Меня сильно огорчил Бьорндален, который отказался поставить подпись. Кроме того, так поступили некоторые австрийцы и словацкий тренер Санитра, который работал с олимпийской чемпионкой Анастасией Кузьминой. На мой взгляд, это трусливый поступок».