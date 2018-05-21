В интервью «Советскому спорту» он рассказал, что помешало ему хорошо подготовиться к Олимпиаде, об отношениях внутри команды и почему корейцы предпочитают импортные машины и телефоны.

«ТРАВМА ПОВЛИЯЛА НА РЕЗУЛЬТАТ В ПХЕНЧХАНЕ»

- В марте 2017-го я получил корейское гражданство, - поясняет Тимофей Лапшин. – Но предстоящий сезон вышел не самым удачным из-за травмы – у меня был разрыв передней крестообразной связки. В середине мая в Корее мне сделали операцию, там же и восстанавливался. Только в августе приступил к полноценным тренировкам.

- Перед началом олимпийского сезона были накачки со стороны руководителей корейской федерации: стране нужны медали!

- Всем хочется медалей, но накачек не было.

- Вы выступали и на Кубке IBU, и на этапах Кубка мира. На первом конкуренция меньше. Для вас, пропустившем весь подготовительный этап, выступление на Кубке IBU было более комфортным?

- Я выступил только на одном этапе Кубка IBU, а затем бегал только на Кубке мира. Мне и там, и там было комфортно. Выбирал гонки, которые мне нужны в данный момент, другие пропускал. В этом плане у меня был полный карт-бланш. Все было подчинено подготовке к Олимпиаде, и я сделал все для этого. Возможно, на самой Олимпиаде из-за недостатка опыта допустил мелкие ошибки, это не позволило выиграть медаль. В спринте проиграл 42 секунды победителю, бежал один штрафной круг. Не промахнись, все было возможно. Стал 16-м, но плотность результатов была высокая. Считаю, что травма повлияла, пропустил всю предсезонную подготовку, это сказалось на ногах. Возникали сложности с восстановлением, мне не хватало времени, чтобы привести себя в кондиции до следующей гонки.

- Возглавлял сборную Кореи Андрей Прокунин. Какова была роль Вячеслава Никифорова?

- Андрей пригласил Никифорова для работы с женской командой. Но все пошло не так, девушкам не нравилась работать с Никифоровым, да и руководство федерации было недовольно. Он фактически только с Катей Аввакумовой занимался, давно является ее личным тренером. Но зарплату получал как тренер всей женской команды.

- Аввакумова говорила, что Прокунин стал подозревать Никифорова в том, что тот хочет его подсидеть и поэтому запретил работать с командой.

- Это похоже на фантазии. Вы посмотрите, где уже тренировалась эта пара Аввакумова – Никифоров, и увидите, что они нигде надолго не задерживались. Везде были какие-то скандалы.

- У вас лично есть претензии к работе Прокунина?

- Нет. Мы нормально работали, в команде была хорошая атмосфера, если не принимать во внимание Аввакумову и Никифорова. С нами летом занимался Алексей Саныч Кобелев в качестве помощника Прокунина. Он всех устраивал, но у него не было контракта. Перед началом сезона ему сказали, что на него у федерации денег нет. Что-то за эти месяцы выплатили, но вроде бы не все, о чем договаривались, и он уехал. А с Никифоровым контракт не захотели разрывать, или не смогли, поэтому на Кобелева денег не хватило. Хотя от него пользы было намного больше – он работал не только с женской командой, но и с мужской.

- Аввакумова рассказала, что Прокунин обвинил ее в применении допинга и сдал ее федерации.

- Она использовала препараты от простуды, которые запрещены. Прокунин ей сказал: «Оформи терапевтическое исключение и принимай. Так ты подставляешь себя, тренеров и всю федерацию». Она ответила, что все так делают. Логично, что Андрей поставил в известность федерацию.

У Аввакумовой с Никифоровым вначале был полный карт-бланш. Они ездили на любые соревнования, на какие хотели. Например, поехали на летний чемпионат мира, хотя федерация была против. Как они сработали в этом сезоне, видно по результатам.

«ЗАРПЛАТЫ НЕБОЛЬШИЕ И ПЛАТЯТ ИХ НЕРЕГУЛЯРНО»

- Какие у вас юридические отношения с федерацией?

- Хотел бы сразу пояснить, что в Корее нет молочных рек с кисельными берегами. Не все так просто. У меня контракт только с федерацией, но это небольшие деньги. И здесь нет такого, что зарплату выплачивают ежемесячно. Могут два-три раза в год заплатить. Кстати, зарплаты во всех федерациях одинаковые и небольшие, никаких высокооплачиваемых звезд в Корее нет.

Все ведущие спортсмены имеют контракты с клубами. Это уже другие деньги. Я пока ни за какой клуб не выступал, но сейчас у меня несколько предложений. Есть клубы, которые предлагают небольшую зарплату, но хорошие условия для тренировок, оплачивают инвентарь, тренера, массажиста и т.д. Другие предлагают хорошие деньги, но о тренировках ты должен заботиться сам. Я все-таки склоняюсь к первому варианту.

- Когда узнали, что Россию лишили флага и гимна на Олимпиаде, а спортсменов одели в серое, что подумали?

- Подумал, что надо ехать в Пхенчхан и выступать. Плохо, что нет флага и гимна, но у многих Олимпиада бывает раз в жизни и спортсмен к ней готовится с самого детства.

- Глядя на результаты российских биатлонистов, не посещала мысль, что могли бы в такой сборной России быть не на последних ролях.

- Таких мыслей не было. Я уже выступаю за другую страну, а возвращаться назад, что-то опять кардинально менять, не смысла. Мне уже не двадцать лет.

- Но, допустим, медаль для себя и для Кореи на Кубке мира хочется выиграть?

- Скорее, для себя.

- Каковы размеры премиальных для медалистов Олимпиады в Корее?

- Даже не интересовался. Выиграл бы медаль, узнал бы. Никогда не думаю о деньгах перед стартом, ничего хорошего из этого не выйдет.

«КОРЕЙЦЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ АЙФОНЫ, А НЕ САМСУНГИ»

- Многие европейцы не могут привыкнуть к корейской пище. Вы привыкли?

- У меня с этим никаких проблем. В позапрошлом году я прожил в Корее полтора месяца, поэтому, когда восстанавливался после травмы, чувствовал себя почти, как дома. Мне местная еда нравится.

- Михаил Девятьяров, тренировавший год корейских лыжников, рассказывал, что корейцы предпочитают, несмотря на дороговизну, немецкие машины своим. Это так?

- Это действительно так. Они считают «немцев» более безопасными. Машины ладно, но почему половина корейцев приобретает американские айфоны, когда свои самсунги отличного качества? Спрашивал об этом местных, но вразумительного ответа так и не получил.

- Как не пропасть европейцу в Сеуле?

- Не задумывался над этим вопросом. Хотя и вправду, европейцу в первый приезд там не просто сориентироваться – огромный город, по-английски далеко не все понимают. Меня всегда встречали в аэропорту и везли на место. Поэтому не было необходимости самому думать, как добраться.

- В России прошли выборы президента СБР. Следили за ситуацией?

- По мере возможности. Мне бы со своими проблемами разобраться. У нас сейчас нет президента федерации, нет главного тренера. Прокунин теперь будет тренировать женскую сборную Украины.

И вообще, здесь все устроено не так, как у нас. Например, клубы, за которые выступают биатлонисты, совершенно не интересует Кубок мира. Главное соревнование здесь чемпионат Кореи. Важно именно на нем выступить хорошо. Все контракты подписываются по результатам чемпионата.

- Вы пока не женаты. Девушка у вас есть?

- Есть, это Ольга Абрамова, биатлонистка из сборной Украины. Вот только видеться получается редко. Иногда на сборах пересекаемся, иногда между сборами. Но что делать, такова жизнь действующих спортсменов.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Тимофей ЛАПШИН

Родился 3 февраля 1988 года в Красноярске.

Трехкратный призер Кубка мира в личных гонках, двукратный победитель Кубка мира в эстафете. Серебряный призер ЧМ по летнему биатлону (все достижения в составе сборной России).

Мастер спорта России международного класса.

С 2017 года выступает за Корею.