Анатолий Хованцев: Из-за допинга мы растеряли все свои методики
Сегодня на заседании правления Союза биатлонистов России (СБР) Анатолий Хованцев был назначен главным тренером сборной России по биатлону. Также он будет отвечать за подготовку мужской команды. В эксклюзивном интервью «Советскому спорту» Хованцев поделился мнением о текущем состоянии сборной, рассказал, как планирует добиваться доверия спортсменов и многом другом.
«МОИ МЕТОДИКИ СИЛЬНО ОТЛИЧАЮТСЯ»
– Сборная России по биатлону находится не в лучшем состоянии. Спортсмены в открытую выражают недовольство атмосферой в команде, отношением со стороны тренерского состава. Вас не пугает то количество проблем, которые предстоит решать?
– Я хорошо знаю всех кандидатов в сборную. Не думаю, что возникнут какие-то трения, хотя в теории они возможны, ведь мои методики в корне отличаются от тех, по которым они работали.
– У вас нет опасения, что биатлонисты не будут вам доверять?
– Это нормальная ситуация. В минувшем сезоне я работал с Дмитрием Малышко и Алексеем Слеповым. Когда мы только начинали, Дмитрий постоянно подходил ко мне и спрашивал: «А мы после этой работы точно побежим?». Они привыкли делать много высокоинтенсивной работы, а в моей программе заложены иные принципы подготовки.
– Какие?
– Объем развивающей работы примерно тот же, что ребята выполняли ранее, но количество скоростной работы, включающей различные тесты, проводящиеся в соревновательном режиме, будет меньше. Ведь из-за чего наши биатлонисты пострадали в минувшем сезоне? Они выполняли слишком много резкой, скоростной работы на отрезках.
– Какие проблемы это вызвало?
– Тренерский состав совсем забыл, что есть скоростно-силовая выносливость, которая помогает держать скорость на дистанции. Этот момент был полностью упущен. Я думаю, что это отголоски того времени, когда применялся допинг. Могу сказать, что на протяжении многих лет мы теряли ту методику, которая была по-настоящему нашей, когда мы были чистыми и знали, что такое тренировочный эффект, как правильно восстановиться и т.д. С появлением запрещенных препаратов эти знания начали постепенно теряться.
– То есть все работали на достижение сиюминутного результата любыми средствами?
– Да.
– Вернемся к вопросу, который задавал Малышко. Как вы его убедили, что все будет хорошо?
– Буквально за неделю до летнего чемпионата России в Чайковском мы находились на высоте, и Дима спросил у меня: «Анатолий Николаевич, мы хоть выступим на чемпионате России?». В итоге, он приехал в Чайковский и бежал там очень быстро, показывал достойные результаты. После этого все вопросы снялись сами собой.
Примерно такая же ситуация у меня была, когда я начинал работать с командой Финляндии. До этого я изучил их тренировочные планы и увидел, что там было мало специальной силовой работы на развитие плечевого пояса, о чем сказал на собеседовании с командой. Так вот, один из самых талантливых биатлонистов, с которыми мне доводилось работать, – Веса Хиеталахти мне ответил: «Анатолий, а я не солдат, чтобы выполнять все твои указания».
Через два месяца он пришел ко мне вместе с Пааво Пууруненом и сказал: «Мы видим, что движемся в правильном направлении и готовы выполнять ту работу, которую ты предлагаешь». Все это привело к тому, что Пуурунен стал чемпионом мира, а Хиеталахти призером мирового первенства в Ханты-Мансийске.
«В МИНУВШЕМ СЕЗОНЕ ВСЕ РЕБЯТА БЫЛИ ПОЛНОСТЬЮ ВЫХОЛОЩЕНЫ»
– В случае со сборной России вы также планируете собрать команду и довести до биатлонистов свое видение работы?
– Да, мы соберем команду и объясним принципы построения тренировочного процесса и нашу методику. Мы постараемся все это донести до ребят и только потом начнем работать.
– Многие спортсмены жалуются на то, что тренерский штаб к ним не прислушивается, а индивидуальной работы слишком мало.
– Такого научно-методического обеспечения, как в сборной России, у меня не было никогда. Я работал в сборной Финляндии, где был массажист и еще один тренер, но не было врача. Я ознакомился с методиками, сам научился брать лактат и определять по полученным данным загрузку организма спортсмена, скорость восстановления и т.д. В принципе, так работают тренеры во всем мире, находясь в постоянном контакте с биатлонистами.
Очень важным аспектом является построение микроцикла «загрузка-восстановление», чтобы в следующий ударный день спортсмен был готов выполнить запланированный объем работы. Максимальный эффект достигается только в том случае, если тренерами учтены индивидуальные особенности организма спортсмена и скорость его восстановления.
– Что происходило с нашими биатлонистами в минувшем сезоне? Складывалось впечатление, что они так и не смогли выйти из-под нагрузок, которые им предложили тренеры.
– Ребята были полностью выхолощены. В позапрошлом сезоне они продержались хотя бы три этапа и выступали на достойном уровне: Максим Цветков с Антоном Бабиковым заезжали на подиум, выигрывались эстафеты. А что получилось сейчас? Наши биатлонисты уже на первый этап вышли с большим проигрышем по скорости. Тогда в интервью я предложил не критиковать ребят, а дождаться второго этапа – если там мы не сократим отрыв от лидеров хотя бы до 30-40 секунд, то все, – сезон пропал.
Когда я работал в Финляндии, мы иногда немного форсировали подготовку и выходили на первый этап с проигрышем, но ко второму начинали разгоняться. У нас же все было наоборот. С каждой гонкой все становилось только хуже.
– Как вы оцените ситуацию с тренерскими кадрами в России?
– Это одна из проблем нашего биатлона. Мы с Владимиром Драчевым хотим создать единую систему подготовки для всех возрастов, чтобы была преемственность. И очень важно изменить условия, в которых вынуждены работать детские тренеры. Их зарплата зависит от результатов, которые показывают спортсмены. В погоне за сиюминутными успехами, они форсируют подготовку и просто загоняют молодых биатлонистов.
Чтобы этого не было, в своей программе развития биатлона мы прописали предложение: премировать тренеров, спортсмены которых доросли до высокого уровня и попали в сборную. Они должны работать на перспективу, а не гнаться за результатом, выхолащивая спортсменов.