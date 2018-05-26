- Как принималось решение по тренерскому штабу главной сборной?

- Изначально мы не планировали все решать именно сегодня. Просто так получилось, что собрались все, поэтому не стали дожидаться понедельника, чтобы не собирать всех еще раз.

- Сегодня помимо членов правления СБР присутствовали еще двое...

- Да, еще с двумя мы созвонились. Они поддержали кандидатуры, чьи имена были озвучены. Это два уважаемых ветерана – Александр Привалов и Геннадий Раменский. Тренерская концепция была ими поддержана.

- Идеи по формированию команды на следующий сезон уже есть?

- Да, могу сказать, что есть идея привлечь много новых ребят. То есть мы возьмем часть старого состава, которая работала раньше, но планируем омолодить сборную. Чтобы молодые спортсмены работали по новой методике, которая в дальнейшем будет введена во всех возрастах, начиная с юниоров.

- При определении состава было много споров?

- Споров не было, мы советовались друг с другом – как лучше сделать. Потому что тот же Анатолий Николаевич (Хованцев – прим. ред.) знает костяк, но некоторые биатлонисты ему знакомы не так хорошо. Сейчас он созванивался с каждым кандидатом в сборную, общался, чтобы понять способности ребят.

- Где сейчас находятся кандидаты в сборную? В каком режиме они тренируются?

- В основном все работают индивидуально и с регионами. Анатолий Николаевич сейчас готовит программу на сборы – кто и куда поедет. Сейчас мы не будем это озвучивать, но уже в понедельник утвердим план и отдадим его в минспорта. Там его утвердят, и работа пойдет. Дальше тянуть нельзя, мы всю эту неделю находились в диалоге, было очень много разных мнений, смотрели на наши возможности, учитывая допинговые скандалы, которые были. Мы должны быть чистыми перед мировым сообществом, поэтому кандидатов, которые были в чем-то замешаны, сразу отодвинули в сторону, даже несмотря на то, что это были достойные тренеры.

- Сколько было таких специалистов?

- Обсуждались две фамилии. Озвучивать не буду, вы их знаете.Тут надо понимать ситуацию. Многие претензии, которые были озвучены, относятся ко всему российскому биатлону. Нельзя сказать, что только тренерский фактор был причиной всех проблем. По докладу Макларена у нас вообще больше 30 спортсменов были на допинге, в этом случае надо вообще все закрывать.

- Поэтому речь идет только о доказанных случаях?

- Да, о которых есть достоверная информация. В противном случае, надо заканчивать, а потом строить все с 12 лет и сказать: «Забудьте на ближайшие 6 лет о международной арене». Но так тоже нельзя.

- Кто будет тренировать сборную в новом сезоне?

- Что касается мужского состава, - это Анатолий Хованцев – он будет старшим тренером. Сергей Идинов будет работать с ним в паре. Что касается резервного состава (команды «Б»), то его возглавит Сергей Белозеров. Но в любом случае, все тренеры будут работать вместе. В женской команде старшим тренером будет Виталий Норицын, помогать ему будут Сергей Башкиров, Леонид Гурьев, как консультант. Возможно, с августа-сентября к ним присоединится Павел Ланцов. С командой «Б» будут работать Сергей Коновалов и Андрей Падин. В качестве главного тренера по резерву будем предлагать Николая Большакова. Он же будет работать по юниоркам совместно с Александром Холустовичем, который будет тренером по стрельбе. Максим Ихсанов и Павел Максимов продолжат тренировать юниоров-мужчин.