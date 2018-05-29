Каким будет тренерский штаб сборной России в новом сезоне? Пока ни про одну кандидатуру нельзя ничего сказать на 100 процентов. Единственное – главным при новом президенте СБР Владимире Драчеве совершенно точно будет Анатолий Хованцев. А в остальном – тренерский состав вроде бы и объявлен, но окончательно не утвержден. Официальная информация ожидается со дня на день, а пока мы рассказываем, что вообще происходит.

Казалось бы – при чем тут Тихонов?

После 18 мая, когда новым президентом Союза биатлонистов России стал Владимир Драчев, в воздухе повис следующий главный вопрос: кто будет тренировать обе сборные? Он требовал немедленного решения, поскольку на данном этапе сборная России находится в разобранном состоянии – нет ни четкого плана подготовки команды, неизвестно, кто войдет в первую команду. Словом, никакую работу по подводке к новому сезону начать невозможно.

Все эти обстоятельства не давали Драчеву спокойно спать: еще до выборов президента он много раз заявлял о том, что мы теряем время, что команда уже давно должна впахивать, а мы… Да, спортсмены готовятся в индивидуальном порядке, почти всем помогают регионы, кто-то тренируется за границей, опять же самостоятельно – но это все не то.

Поэтому заняв официально пост номер один в российском биатлоне, Драчев незамедлительно стал формировать тренерский штаб. Еще до выборов стало понятно, что в случае его победы главным тренером команды станет Анатолий Хованцев, который завершил свою карьеру в сборной России в 2011 году. Решено, что он же станет старшим тренером мужской команды.

Не все так однозначно у женщин. Некоторое время назад осведомленный источник сообщил: главным у женщин будет Валерий Польховский. Источник настолько информированный, что ни у кого не возникло сомнения в правдивости этой информации. И несколько дней биатлонное сообщество переваривало это сообщение. При этом сайт Союза биатлонистов официально эту новость не опубликовал, что с каждым днем повышало уровень ее фейковости.

Окончательно стало понятно, что кандидатура Польховского может слететь, когда новое руководство СБР пригласило журналистов на Фестиваль биатлона в подмосковную Старую Купавну. А чтоб ни у кого из коллег не возникло мысли прогулять это интересное событие утром выходного дня, приглашение снабдили ремаркой: там будет сделано важное объявление, которое касается тренерского штаба сборной России.

Присутствие среди гостей Александра Тихонова окончательно утвердило в мысли, что возвращение Польховского в главную команду страны вряд ли состоится. Давно известно, что Александр Иванович и Валерий Николаевич не испытывают друг к другу нежных чувств. И хоть Тихонов накануне выборов сделал громкое заявление в пресс-центре «Советского спорта» о том, что покидает биатлон, на деле четырехкратная легенда никогда его не покинет, и по мере возможности будет влиять на принятие важных решений.

«Кто все эти люди?»

Состав продолжили обсуждать и корректировать прямо во время фестиваля, поскольку там собралось пятеро членов правления, еще четверо находились на связи по телефону. После многочисленных консультаций, которые продолжались без малого четыре часа, Драчев, наконец, вышел к журналистам. Называть имена сразу не стал – начал с пояснений. Объявил главный критерий выбора наставников – прошлое кандидатов ни в коем случае не должно быть связано с допинговыми историями. Каким бы прекрасным специалистом он ни был – в сборную ему дорога закрыта.

Браво, господин президент! Эти слова – именно то, что нужно не только нашему биатлону, а всему российскому спорту. По идее, вы произносите очевидные вещи и не нужно быть страшно умным, чтобы додуматься до такого. Но это если дело не касается нашего спорта – на него не напасешься никаких граблей, все наступают и наступают. Поэтому услышать это было чрезвычайно важно.

Особенно в той ситуации, в которой оказался российский биатлон. Разбирательства по нашей команде еще не завершились, в любой момент нас могут накрыть такие новости, что мама не горюй. И чтобы обеспечить себе хоть сколько выигрышную ситуацию, сейчас самое важное – быть чистыми на сто процентов.

Так что без Польховского. Но с кем?

С Виталием Норицыным – в качестве старшего тренера женской команды. Он уже занимал эту должность. Правда, на тот период никто не отследил, в какой момент он вдруг стал старшим. Два года назад было объявлено, что этот пост займет Валерий Медведцев, но в течение сезона тот перекочевал в сборную Б, а руководить первой командой стал Норицын. И в принцпе – у него складывалось: например, при нем Татьяна Акимова выиграла первый в карьере этап Кубка мира. Тогда казалось, что это наш новый бриллиант, спортсменка была названа открытием года по версии IBU, но в конце года Норицына заменили, Татьяна с ним публично со слезами на глазах попрощалась в соцсетях. И со своими успехами тоже попрощалась.

– Помогать Норицыну будет Сергей Башкиров. А Хованцеву с мужчинами – Сергей Идинов, – добавил президент.

«Кто все эти люди?» – наверняка спросят многие из вас.

«Грамотные, амбициозные специалисты», – в СБР их характеризуют так. Башкиров уже работал с юниорской сборной, у Идинова – громадный стаж тренерской работы, больше 30 лет. К женской команде в качестве тренера присоединится и Павел Ланцов, но позже – где-то в сентябре.

Помогут ли эти наставники вытащить команду на свет белый, конечно же, совершенно непонятно. Но главное – мы, наконец, дождались от СБР попытки принести в команду что-то новое. Да, это большой риск. Но сейчас и нет иного пути – только рисковать. С верой, что следующей проблемой нашего биатлона станет – кто побежит за шампанским.