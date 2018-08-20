Главный тренер сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер - о том, почему России не нужно бояться будущего президента IBU, как биатлону побороть допинг и коррупцию и чем опасны националисты и почему биатлонная семья не сможет обойтись без России.

Через две недели в Хорватии стартует очередной отчётно-выборный конгресс IBU, который определит дальнейшее развитие мирового биатлона в ближайшие годы и место в нём России. Главным претендентом на президентский пост является швед Улле Далин. «Советский спорт» поговорил с его многолетним соратником в шведском биатлоне Вольфганге Пихлере, для которого и российский биатлон был в своё время не чужд.

«Россия должна вернуться в биатлонную семью»

- Вольфганг, о главном фаворите президентских выборов Улле Далине не так много информации. Не могли бы вы рассказать о нём подробнее.

- Вся его жизнь - это биатлон. В 90-е годы он был руководителем шведской сборной, поэтому я хорошо знаю его много лет. Это опытный профессионал, который также работал менеджером в крупной шведской компании и имеет большой управленческий опыт. В шведской федерации биатлона он также прошёл путь до её президента и вице-президента IBU. Я считаю его достойным руководителем для мирового биатлона.

- Вы хорошо изучили его программу? Какие изменения будут ждать биатлон с новым руководителем?

- Я верю, что он станет человеком, который сможет всех объединить, в том числе и Россию, которая должна вернуться в биатлонную семью. Он корректный и дальновидный политик. Для меня самое главное, чтобы у нас больше не было скандалов, связанных с допингом и коррупцией. Международный союз биатлонистов должен стать более открытой организацией и работать над восстановлением своей репутации. Далин швед, а шведы - народ, искоренивший у себя коррупцию. Кроме того он придерживается жесткой антидопинговой политики, которая должна продолжаться. К сожалению, я не могу сказать этого о последних годах правления Андерса Бессеберга.

- Но разве в его деятельности удалось найти следы реальной коррупции?

- Понимаете, никто не говорит, что он обязательно брал деньги. Но его страсть к красивым женщинам и к охоте всем известна в мире биатлона. А в России он получал это сполна. Для людей с западным менталитетом это тоже считается взяткой. Он действительно многое сделал для развития биатлона и создал очень качественный продукт, который интересен телевидению, но в какой-то момент он решил, что может делать всё, что угодно. Сейчас нам нужен человек, способный сплотить биатлонную семью. Меня очень разочаровало, когда многие страны ополчились на Россию. Нужно понимать, что не все обвинения являются правдой. Я считаю, что как и в политике, в спорте нужно работать над проблемами вместе. Вот в прошлую субботу Ангела Меркель встретилась с Владимиром Путиным, и в моих глазах это было очень правильным шагом, способным объединить мир. Попытки изолировать России и отстраниться от неё не решат мировые проблемы. Также и проблемы биатлона должны обсуждать все вместе и спортсмены, и функционеры. И Россия должна быть частью этой глобальной дискуссии не снаружи, а изнутри.

- С политикой разобрались. Биатлону нужен миротворец. А насколько Далин компетентен в экономической составляющей.

- Он сильный экономист, пользующийся поддержкой оргкомитетов соревнований. Стандарт их проведения столь высок, что это требует больших затрат, и многие организаторы несут убытки. Новый президент должен решить вопрос с повышением дохода от трансляций.

- Судя по тому как Далин голосовал на конгрессе и какие допускал высказывания, его сложно заподозрить в симпатиях к России. Так нужно ли России поддерживать такого кандидата?

- Главная проблема России, в том что вы не хотите понять, что такие люди как Далин борются не против России, а против допинга, а вы готовы записать во враги любого, кто будет иметь отличную от вас точку зрения. Я считаю, что новому президенту СБР Владимиру Драчеву нужно встретиться с ним и обсудить проблемы.

Националисты в руководстве биатлоном не нужны





- Вы знакомы с Драчевым? Что думаете о его избрании?

- Я надеюсь, что выборы президента СБР были честными, потому что их исход стал для меня сюрпризом. Мне казался фаворитом Майгуров, которого я считал более опытным функционером. Драчёв в своё время высказывался против моей работы в России, поэтому не могу назвать его своим другом.

- Но в то же время они сейчас работают вместе и будут вместе представлять Россию на конгрессе.

- И это правильно. Демократия предполагает поиск компромиссов и объединение усилий, а не полное устранение соперников и возможность делать всё, что хочешь. Для Майгурова нормальное решение - принять выбор российских регионов и работать вместе в новом правлении. Россия - настолько большая страна во всех смыслах, что не должно в ней всё зависеть от одного человека. Гораздо важнее, не кто будет главой вашей федерации, а как в ней будет выстроена система работы.

- Другой кандидат на пост президента IBU - латвийка Байба Брока. Её можно считать номинальной кандидатурой или она реальная альтернатива Далину?

- Я не считаю её альтернативой. У неё нет опыта практической работы в биатлоне, а нам нужен президент, который был бы уже полностью вовлечён во все нюансы работы федерации. Далин такой опыт имеет. Он возглавлял оргкомитет чемпионата мира-2008 в Эстерсунде и в следующем году там также пройдет чемпионат мира. Он 20 лет работает в спорте высочайшего уровня. За четыре года работы в Исполкоме IBU, он изучил все глобальные проблемы организации и написал грамотную программу. Скандал вокруг Бессеберга и его протеже Николь Реш показал, что в руководстве биатлоном назрели перемены. Бессеберг за долгие годы почувствовал безнаказанность, как и президент ФИФА Йозеф Блаттер и поэтому его 25-летнее правление завершается скандалом. Он перестал осознавать сигналы извне, в том числе от спортсменов, потому что его правление слишком затянулось. Именно поэтому я считаю, что должна быть сменяемость власти. Время Бессеберга, к сожалению, давно ушло.

- Ну так может Байба Брока и способна их решить?

- Изучив её биографию, я так не считаю. Да, у неё есть управленческий опыт. Она работала министром юстиции в Латвии. Но меня настораживает её принадлежность к националистеческой партии "Национальный альянс". Такие ультраправые организации занимаются дешёвым популизмом, основанным на лозунгах вроде "Латвия для латышей". К сожалению, сейчас в Европе становятся популярными ультраправые и националистические партии, а это на мой взгляд очень опасно. Мы не должны забывать к чему может привести такая идеология. Поэтому таких деятелей я точно не буду приветствовать в руководстве биатлона.