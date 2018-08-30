Олимпийский чемпион Александр Тихонов в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» прокомментировал последние новости о том, что четверых российских биатлонистов подозревают в употреблении запрещенных препаратов.

– Вы уже, наверное, слышали последние новости.

– Не только я. Весь мир слышал.

– В общем, опять Россия, опять допинг. Подозревают четверых биатлонистов. У вас есть понимание – что это?

– Это грехи Кущенко, Майгурова, Барнашова, Пака. Это их следы.

– Фамилии спортсменов знаете?

– Я все прекрасно знаю, но говорить не буду, даже не просите. Я предупреждал об этом тысячу раз и много писал об этом. Наши депутаты орали, что это политический заказ. Вот, в чем наша проблема. Орут все, кому не лень. Но самое главное, что ни один специалист в экране телевизора не появляется.

– Я правильно понимаю, что корни этой истории уходят в 2009 год, когда во время чемпионата мира дисквалифицировали троих?

– Перед тем чемпионатом мира я просил, умолял: давайте снимем команду, придумаем все, что угодно! Я собрал Аникину и всю эту бригаду прохвостов и объяснял им, что завтра у нас дисквалифицируют троих: Ахатову, Ярошенко и Юрьеву. Бесполезно!

Говорю с Альбиной, а она мне: «Я – чистая». С Ярошенко и Юрьевой – та же история. Там были два доктора – отец и сын Дмитриевы – жулики, которые закололи не только биатлон! Их надо пожизненно отстранять!

Я об этом говорил с трибуны, будучи членом коллегии министерства спорта. За это меня Мутко и убрал. Я все время говорил то, что есть на самом деле. И что на проблему допинга надо обратить самое пристальное внимание.

– Вы сами с Дмитриевыми общались? Пытались повлиять на ситуацию?

– Там в Корее сынок этот (Андрей Дмитриев) нажрался в дым как раз перед стартом чемпионата мира – у него был день рождения. Он тогда был мужем Ахатовой. Заходит пьяный, я сижу с тренерами, говорит: «Ну что тебе? Морду набить?». Я ему: «Подожди до утра. Там посмотрим – кому бить».

Много лет назад, выступая перед олимпийским собранием, я говорил: «Настанет день, когда мы опозоримся на весь мир». Он настал. И уже давно. Поэтому когда говорят про политический заказ – это все ерунда.

– Какие теперь перспективы у СБР быть восстановленным в правах?

– Я думаю, что если все это будет озвучено на Конгрессе IBU, то у СБР нет никаких перспектив. Чем занимались Кущенко и Майгуров, которых все в мировом биатлоне называют туристами? Кроме того, что угощали господина Бессеберга (экс-президента IBU) тем, другим и третьим? Они ничем не занимались, мы потеряли все.

– Получается, что сейчас Россию выгонят из мирового биатлона и наши спортсмены не смогут выступать на международных соревнованиях?

– Понятия не имею. Этот вопрос надо задавать Кущенко и Майгурову. Удивительная ситуация: все знали, что Майгуров занимал должность министра спорта Ханты-мансийского АО с фальшивым дипломом. В конце концов, его выгнали. Когда его заставили написать: какой ВУЗ он закончил, Майгуров написал – Омский институт. А потом мне звонил ректор этого ВУЗа и говорит: «Слушай, у нас в жизни такого студента не было».

И какие после этого примеры нужно еще приводить? Я считаю, что нас давно надо было выгнать из мирового биатлона.

– То есть вы придерживаетесь позиции, что Россию надо отстранить?

– Я не поддерживаю эту позицию. Она сама назрела. Если сейчас все это будет документально подтверждено, то надо спрашивать с тех, кто тогда рулил.

– Вы что-нибудь слышали о том, что Евгений Устюгов находится в списке четырех подозреваемых? Уже была информация об аномальных показателях его паспорта крови. В конечном счете, не просто же так он завершил карьеру в 29 лет?

– Не буду осуждать. Когда документально все будет доказано, вот тогда пусть они воюют.