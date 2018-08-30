Мы опять теряем лидерство в медальном зачете Сочи-2014. Все из-за биатлона
Начинаем прощаться с золотом в мужской эстафете.
РОССИЙСКИЙ БИАТЛОН = ДОПИНГ
Очень жаль, что вновь приходится возвращаться к этому вопросу. Медальный зачет Сочи-2014 уже столько раз перекраивали, что всего и не вспомнишь. Сначала комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда в ультимативной форме отобрала у России 13 медалей домашней Олимпиады, и мы выпали из тройки. Прошло чуть меньше месяца, и часть наград нашим спортсменам вернул Спортивный арбитражный суд (CAS), и Россия вновь выиграла домашнюю Олимпиаду. Вопросы остались по некоторым лыжникам, бобслеистам и трем биатлонисткам: Ольге Зайцевой, Яне Романовой и Ольге Вилухиной.
Но рассмотрение их дел затягивается и совсем не ясно, когда и как эта ситуация разрешится. Очевидно, что шансов на положительный исход мало, но надежда пока еще жива. Тем более что биатлонисток вызвался лично защищать Михаил Прохоров – он оплатит всех адвокатов.
А пока мы вынуждены погрузиться в очередной допинг-гейт, произошедший в российском биатлоне. Сегодня Международный союз биатлонистов (IBU) уведомил Союз биатлонистов России (СБР) о том, что четыре российских спортсмена нарушили антидопинговые правила. Причем это дела давно минувших дней. По некоторым данным они относят к 2013 году. Ни на что не намекаем, просто напоминаем, что в тот момент российским биатлоном рулила команда Михаила Прохорова.
Сегодня же «Советскому спорту» стали известны имена нарушителей. Это олимпийская чемпионка Ванкувера-2010 в эстафете Светлана Слепцова, двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов и чуть менее известные, но имевшие титулы на разных уровнях Александр Печенкин и Александр Чернышов.
Первая информация о нарушениях Устюгова появилась еще в конце 2017-го. Сначала об этом рассказал беглый экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков (по его данным больше половины российских биатлонистов применяли допинг), затем о подозрительных показателях паспорта крови российского спортсмена сообщило французское издание Le Mondre.
У Евгения был обнаружен повышенный уровень гемоглобина, хотя это не новость. Сам Устюгов не раз говорил, что это явление обуславливается особенностями его организма. Об этом же в своих интервью рассказывал экс-президент СБР Александр Кравцов. На эту тему проводились отдельные исследования. Видимо, их результаты оказались отрицательными для нашего спортсмена.
ПОРАЖЕНИЕ В СОЧИ И МРАК ВАНКУВЕРА
То, что теперь у нас отнимут олимпийское золото 2014 года в мужской биатлонной эстафете, кажется вопросом решенным. Последняя версия медального зачета Сочи-2014 выглядела так:
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1. Россия
|11
|9
|9
|29
|2. Норвегия
|11
|5
|10
|26
|3. Канада
|10
|10
|5
|25
|4. США
|9
|7
|12
|28
|5. Нидерланды
|8
|7
|9
|24
|6. Германия
|8
|6
|5
|19
Минус одно золото и Россия улетает на второе место в таблице. Медаль, которую завоевали Алексей Волков, Евгений Устюгов, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин, отправляется к немецкому квартету. Эрик Лессер, Даниель Бем, Арнд Пайффер и Симон Шемпп скоро могут стать олимпийскими чемпионами. Австрийцы заберут серебро, а бронза достанется норвежцам. В таком случае медальный зачет будет выглядеть следующим образом:
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1. Норвегия
|11
|5
|11
|27
|2. Россия
|10
|9
|9
|28
|3. Канада
|10
|10
|5
|25
|4. США
|9
|7
|12
|28
|5. Нидерланды
|8
|7
|9
|24
|6. Германия
|9
|6
|5
|20
Впрочем, Устюгова лишат не только эстафетного золота Сочи-2014, но и победы в олимпийском масс-старте Ванкувера-2010. Это была самая провальная Олимпиада в истории российского спорта – там наши спортсмены завоевали всего три золотые медали. Две из них вскоре могут отнять.
Почему две? Потому что Слепцова была в золотом эстафетном составе. А ее, как известно, тоже обвиняют в употреблении запрещенных препаратов. В таком случае у России остается одна золотая медаль Никиты Крюкова, завоеванная в лыжном спринте. Вот так выглядел зачет Ванкувера-2010:
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1. Канада
|14
|7
|5
|26
|2. Германия
|10
|13
|7
|30
|3. США
|9
|15
|13
|37
|4. Норвегия
|9
|8
|6
|23
|5. Южная Корея
|6
|6
|2
|14
|…
|-
|-
|-
|-
|11. Россия
|3
|5
|7
|15
|12. Франция
|2
|3
|6
|11
Почему в этой таблице Франция? Потому что она становится главным бенефициаром в данной ситуации. Оба российских золота уходят ей: Мартен Фуркад становится победителем масс-старта, а Мари Лор Брюне, Сильви Бекар, Мари Дорен-Абер и Сандрин Байи чемпионками в женской эстафете. Немки, таким образом, получают серебро, а норвежки – бронзу.
В мужском масс-старте серебро достается словаку Паволу Хурайту, а бронза – австрийцу Кристофу Зуману. После этих перестановок медальный зачет выглядит следующим образом:
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1. Канада
|14
|7
|5
|26
|2. Германия
|10
|14
|6
|30
|3. США
|9
|15
|13
|37
|4. Норвегия
|9
|8
|6
|23
|5. Южная Корея
|6
|6
|2
|14
|…
|-
|-
|-
|-
|10. Франция
|4
|1
|6
|11
|…
|-
|-
|-
|-
|15. Россия
|1
|5
|7
|13