РОССИЙСКИЙ БИАТЛОН = ДОПИНГ

Очень жаль, что вновь приходится возвращаться к этому вопросу. Медальный зачет Сочи-2014 уже столько раз перекраивали, что всего и не вспомнишь. Сначала комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда в ультимативной форме отобрала у России 13 медалей домашней Олимпиады, и мы выпали из тройки. Прошло чуть меньше месяца, и часть наград нашим спортсменам вернул Спортивный арбитражный суд (CAS), и Россия вновь выиграла домашнюю Олимпиаду. Вопросы остались по некоторым лыжникам, бобслеистам и трем биатлонисткам: Ольге Зайцевой, Яне Романовой и Ольге Вилухиной.

Но рассмотрение их дел затягивается и совсем не ясно, когда и как эта ситуация разрешится. Очевидно, что шансов на положительный исход мало, но надежда пока еще жива. Тем более что биатлонисток вызвался лично защищать Михаил Прохоров – он оплатит всех адвокатов.

А пока мы вынуждены погрузиться в очередной допинг-гейт, произошедший в российском биатлоне. Сегодня Международный союз биатлонистов (IBU) уведомил Союз биатлонистов России (СБР) о том, что четыре российских спортсмена нарушили антидопинговые правила. Причем это дела давно минувших дней. По некоторым данным они относят к 2013 году. Ни на что не намекаем, просто напоминаем, что в тот момент российским биатлоном рулила команда Михаила Прохорова.

Сегодня же «Советскому спорту» стали известны имена нарушителей. Это олимпийская чемпионка Ванкувера-2010 в эстафете Светлана Слепцова, двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов и чуть менее известные, но имевшие титулы на разных уровнях Александр Печенкин и Александр Чернышов.

Первая информация о нарушениях Устюгова появилась еще в конце 2017-го. Сначала об этом рассказал беглый экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков (по его данным больше половины российских биатлонистов применяли допинг), затем о подозрительных показателях паспорта крови российского спортсмена сообщило французское издание Le Mondre.

У Евгения был обнаружен повышенный уровень гемоглобина, хотя это не новость. Сам Устюгов не раз говорил, что это явление обуславливается особенностями его организма. Об этом же в своих интервью рассказывал экс-президент СБР Александр Кравцов. На эту тему проводились отдельные исследования. Видимо, их результаты оказались отрицательными для нашего спортсмена.

ПОРАЖЕНИЕ В СОЧИ И МРАК ВАНКУВЕРА

То, что теперь у нас отнимут олимпийское золото 2014 года в мужской биатлонной эстафете, кажется вопросом решенным. Последняя версия медального зачета Сочи-2014 выглядела так:

Страна Золото Серебро Бронза Всего 1. Россия 11 9 9 29 2. Норвегия 11 5 10 26 3. Канада 10 10 5 25 4. США 9 7 12 28 5. Нидерланды 8 7 9 24 6. Германия 8 6 5 19

Минус одно золото и Россия улетает на второе место в таблице. Медаль, которую завоевали Алексей Волков, Евгений Устюгов, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин, отправляется к немецкому квартету. Эрик Лессер, Даниель Бем, Арнд Пайффер и Симон Шемпп скоро могут стать олимпийскими чемпионами. Австрийцы заберут серебро, а бронза достанется норвежцам. В таком случае медальный зачет будет выглядеть следующим образом:

Страна Золото Серебро Бронза Всего 1. Норвегия 11 5 11 27 2. Россия 10 9 9 28 3. Канада 10 10 5 25 4. США 9 7 12 28 5. Нидерланды 8 7 9 24 6. Германия 9 6 5 20

Впрочем, Устюгова лишат не только эстафетного золота Сочи-2014, но и победы в олимпийском масс-старте Ванкувера-2010. Это была самая провальная Олимпиада в истории российского спорта – там наши спортсмены завоевали всего три золотые медали. Две из них вскоре могут отнять.

Почему две? Потому что Слепцова была в золотом эстафетном составе. А ее, как известно, тоже обвиняют в употреблении запрещенных препаратов. В таком случае у России остается одна золотая медаль Никиты Крюкова, завоеванная в лыжном спринте. Вот так выглядел зачет Ванкувера-2010:

Страна Золото Серебро Бронза Всего 1. Канада 14 7 5 26 2. Германия 10 13 7 30 3. США 9 15 13 37 4. Норвегия 9 8 6 23 5. Южная Корея 6 6 2 14 … - - - - 11. Россия 3 5 7 15 12. Франция 2 3 6 11

Почему в этой таблице Франция? Потому что она становится главным бенефициаром в данной ситуации. Оба российских золота уходят ей: Мартен Фуркад становится победителем масс-старта, а Мари Лор Брюне, Сильви Бекар, Мари Дорен-Абер и Сандрин Байи чемпионками в женской эстафете. Немки, таким образом, получают серебро, а норвежки – бронзу.

В мужском масс-старте серебро достается словаку Паволу Хурайту, а бронза – австрийцу Кристофу Зуману. После этих перестановок медальный зачет выглядит следующим образом: