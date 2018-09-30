Председатель тренерского совета СБР Максим Кугаевский – о лидерстве Логинова, возвращении большого биатлона в Россию, желании Драчева узурпировать власть и омолаживании состава.

Во время чемпионата России в Тюмени главный тренер местной областной команды Максим Кугаевский был избран председателем тренерского совета СБР, победив в голосовании президента СБР Владимира Драчева. Случившееся можно оценивать и как торжество демократии в биатлонной семье и небольшой реванш Тюмени, чей кандидат Виктор Майгуров выборы президента проиграл, но сейчас регион готовит новый противовес действующей власти.

В беседе с корреспондентом «Советского спорта» Кугаевский рассказал, почему лыжероллеры не обеспечивают равных условий для спортсменов, в ком из новобранцев сборно он видит перспективы, что шокировало белорусского разведчика в Тюмени, чего ждать от Александра Логинова, как помогает биатлону Альбина Ахатова и как экс-губернатор Якушев продолжает следить за биатлоном.

«Было забавно видеть лицо белорусского тренера»

– Тюмень приняла летний чемпионат России, весной примет и зимний. На время мировой изоляции «Жемчужина Сибири» стала центром российского биатлона?

– Конечно, такая арена не должна стоять без дела. В отсутствие международных соревнований комплекс будет работать в полном объеме на благо российского спорта. Подготовка комплекса – результат многолетнего кропотливого труда бывшего губернатора области Владимира Якушева и его команды. Надо выходить из ситуации и организовывать телевизионные показы и всероссийских соревнований, чтобы биатлон не терял популярность в стране в это сложное время, а люди не отворачивались и могли воочию наблюдать выступления наших лучших спортсменов.

– Восстановление РУСАДА зажгло свет в конце тоннеля. Теперь через два сезона большой биатлон может вернуться в Тюмень?

– Все не так просто. Международный календарь расписан практически на четыре года, так что остается уповать на форс-мажор. Например, если кто-то по техническим или финансовым причинам не сможет принять мероприятие. В России Тюмень и Ханты-Мансийск готовы принять соревнования любого уровня. К ним скоро присоединится и Красноярск, где пройдет Всемирная Универсиада.

– Вас удивили результаты чемпионата России, в частности победы Кристины Ильченко и Ирины Казакевич?

– Мы постоянно контактируем со всеми российскими тренерами, поэтому понимаем, кто на что готов в данный момент. Секретов для меня нет никаких, поэтому и результаты сюрпризом не стали. Казакевич для широкого круга не так известна, но в кругах специалистов она давно на слуху. Она известна как высококлассная гонщица. Подготовил ее тот же тренер, что и Светлану Миронову – Михаил Шашилов. Сейчас в сборных командах четыре его воспитанницы – это показатель! Его спортсменки растут год от года, и скоро смогут проявить себя и на международных стартах. Кристина Ильченко всегда отличалась хорошим ходом, даже во время отъезда в Белоруссию, но не справлялась со стрельбой. Даже на отборе на чемпионат мира она стреляла провально, но сейчас подтянула этот компонент и добавила уверенности в своих силах.

За Маргаритой Васильевой слежу еще с тех пор, как она приехала из Читы. Это очень одаренная девушка, но пока еще не раскрывшая свой талант. Мы надеемся, что ее годы еще не ушли, как и не ушли годы Ларисы Куклиной. У этих спортсменок есть шанс пробиться в основной состав. В то же время нужно понимать, что летние старты – это не показатель уровня спортсмена. Во-первых, готовность в данный момент у всех разная, во-вторых, состояние роллеров тоже не одинаково.

– Но ведь они разыгрываются по жребию?

– Ну и что. Мы говорили об этом с Сашей Логиновым. Он сказал, что в спринте роллеры катили нормально и он показал отличный ход, а в эстафете на таких тяжелых роллерах не бегал никогда в жизни. Как бы фирма производитель ни старалась, невозможно подготовить подшипники и резину одинаково для всех, поэтому всегда будет присутствовать элемент случайности. Но с другой стороны, сильные спортсмены в любых условиях должны показывать свою силу, что Логинов, Дмитрий Малышко и Антон Бабиков и сделали.

– Ильченко сейчас выступает за Ямало-Ненецкий автономный округ, где федерацию возглавляет Альбина Ахатова. Может ей под силу решить извечные проблемы Кристины в стрельбе?

– Альбина сейчас занятой человек. Она воспитывает детей и очень профессионально занимается изготовлением ложе, с которыми бегают многие ведущие спортсмены, включая Антона Шипулина и Евгения Гараничева. Эту работу она делает своими руками и имеет к этому талант. Она сейчас живет в Тюмени и не имеет достаточно времени для стрелковой работы.

– Правда, что ее победа шокировала белорусских тренеров-селекционеров, которые приехали на просмотр талантов для своей команды?

– Один из этих тренеров мой хороший знакомый. Он был очень озадачен результатом спринта. Ожидал увидеть кого-то из новых спортсменок, а тут выиграла биатлонистка, от которой они сами отказались. Было забавно смотреть на его лицо.

«В этом сезоне Логинов не будет делать роскошных подарков соперникам»

– В мужской команде Александр Логинов проявил себя лидером, однако на международных стартах прошлого сезона его часто подводили нервы. Готов ли он сейчас к другому уровню ответственности и к статусу главной надежды российского биатлона?

– Александр и в прошлом году был в теории готов стать лидером сборной. Его ход позволял бороться за награды. Я знаю 6-7 случаев, когда он был обязан заезжать в призы или даже побеждать, но допускал промахи на последнем огневом рубеже. Думаю, что в этом году он уже не будет делать соперникам таких роскошных подарков. Он уже взрослый, заматеревший и высокоинтеллектуальный спортсмен, которому пришла пора реализовать себя.

– С чем связаны болезни Юрловой, Гараничева и других лидеров сборной?

– Могу сказать о Гараничеве. Так получилось, что он заболел в дороге, а потом простуда дала сильное осложнение на бронхи. Даже при том, что он очень хотел выступить в Тюмени и болельщики его ждали, с такой температурой это было невозможно. Сейчас он только приступил к тренировкам.

– В вашей юниорской группе в последнее время выделяется Вячеслав Малеев. Как оцените его прогресс и на что он может рассчитывать в предстоящем сезоне?

– Малеев свой уровень держит на протяжении уже долгого периода. Он был чемпионом мира среди юношей, затем чемпионом мира среди юниоров. Считаю его конкурентоспособным спортсменом с большой перспективой. Его сильная сторона – хорошая стрельба стоя. На «лежке» еще есть проблемы, но они решаемые. В предстоящем сезоне Малеев, Малиновский и Томшин снова будут считаться юниорами, а потому младшим спортсменам будет с ними тягаться тяжеловато.

– Малеев – ваш земляк из Тобольска. Можно его считать продолжателем традиций известных воспитанников этой школы Александра Попова и Андрея Маковеева?

– Более того он воспитанник того же тренера, что и Попов – Александра Семеновича Зольникова. Я верю в преемственность поколений.

– В последний год вы отвечаете за подготовку не только мужчин, но и женщин в Тюмени. С чем связано резкое омоложение вашей женской команды?

– У нас обе команды претерпели полное омоложение. У мужчин самый возрастной спортсмен – 24-летний Иван Печенкин. Остальные еще ребята из юниорского возраста, выпускники школы имени Луизы Носковой. Опыт работы с мужчинами мы переносим на женскую команду, где не все было гладко в последние годы, но сейчас есть результат. Женская сборная выиграла эстафету на чемпионате России, а на юниорском первенстве победили обе тюменские команды. Начало нового олимпийского цикла всегда предполагает омоложение. Нужно понимать, что если к 25-26 годам спортсмен не пробился в основную сборную, сложно рассчитывать на его стремительный прогресс в будущем. Надеюсь, что наш курс останется верным. Очень большие надежды мы возлагаем на приехавшую из Казахстана чемпионку мира среди девушек Арину Пантову. У нее огромный потенциал и сейчас ходом она выигрывает у своих сверстниц более минуты в индивидуальной гонке.

«Драчев хотел стать императором всея Руси»

– На тренерском совете вас избрали председателем. Сложно было выиграть конкуренцию у президента СБР Владимира Драчева и такого авторитетного наставника как Александр Касперович?

– Информация о выдвижении Драчева поступила в самый последний момент. У нас в планах было соперничество между Александром Владимировичем и мной. Мы встретились накануне, оговорили честные правила игры, договорились бороться без переходов на личности и грязи, а уж тренеры из регионов пусть выберут более достойного. Однако на тренерском совете выяснилось, что Владимир Петрович хочет получить все должности в СБР и стать императором всея Руси, но поддержку он получил только от тренеров сборной команды. В упорной борьбе регионы оказали поддержку мне. По хорошему председатель тренерского совета и должен защищать интересы регионов в сборной.

– Как будете взаимодействовать с тренерами сборной? Будете ли посещать этапы Кубка мира, как ваш предшественник Владимир Барнашов?

– Несомненно. Но у моего предшественника была еще одна должность – вице-президент по спорту высших достижений, а сейчас ее занимает Сергей Чепиков, член правления. Тренерский совет остается единственным органом, через который регионы могут участвовать в работе федерации, поэтому тренеры сборной и руководство должны быть в какой-то мере подотчетны тренерскому совету. Те же критерии отбора в команду должны приниматься именно тренерским советом, а правление не должно действовать по принципу «что хочу, то и ворочу», поэтому наш орган должен стать своего рода противовесом, так как федерация должна быть демократической, а ключевые вопросы должны проходить обсуждения. Я считаю обязательным свое присутствие на отборочных стартах в Финляндии и этапах Кубка мира, на которых будет определен состав на чемпионаты мира и чемпионат Европы. Эти вопросы мы будем согласовывать с Владимиром Петровичем.

– Какие у вас отношения? Он не будет ревновать из-за проигранных выборов?

– Нормальные. Мы ровесники, не первый день знакомы. Мы вместе выступали в городе Ленинграде еще 32 года назад. Он за СКА, а я за «Динамо». Думаю, что нам не сложно будет находить компромиссы в спорных ситуациях. В первую очередь мы оба заинтересованы в результате и хотим, чтобы российский биатлон вернулся на прежние позиции. В последние годы нам не хватает ярких лидеров, особенно в женской команде, существует активное политическое давление извне. Поэтому нам нужно не разделяться, а объединяться и работать в плотном контакте. В данный момент я готовлю свои пожелания и предложения, которые в ближайшее время я представлю Владимиру Петровичу для обсуждения. Также я постоянно нахожусь в формате консультаций с тренерами и руководителями регионов. Во всем должен быть баланс сил. Главное же, чтобы до людей, принимающих ключевые решения доходил полный объем информации.