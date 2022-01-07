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В сборной России по биатлону второй человек заразился коронавирусом

Тест массажиста сборной России Романа Никитина на коронавирус, взятый на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, дал положительный результат, сообщается в Telegram-канале Союза биатлонистов России (СБР).
В сборной России по биатлону второй человек заразился коронавирусом
07 января 2022 13:48
автор: Юрий Волохов
автор фото: Инстаграм Эдуарда Латыпова

Никитин изолирован от остальной команды. Сообщается, что решение о длительности его карантина будет принято позднее.

Ранее положительный тест на коронавирус сдал один из лидеров нынешней сборной России Эдуард Латыпов. И первый, и второй тесты биатлониста оказались положительными. Правда, заболевание у Латыпова проходит бессимптомно, у него лишь легкий насморк. Спортсмен изолирован от сборной.

Решение об этом принимает не IBU, а местные власти. «Непривитые лица с положительным результатом теста помещаются на 14-дневный карантин без возможности пройти тест вне этого карантина. Таково законодательство в Германии», – подчеркнули в Международном союзе биатлонистов.

Эдуард вакцинировался нашим «Спутником», но эту вакцину не признает ЕС. Для европейцев он человек без прививки, то есть на него распространяются все ограничения как для невакцинированных. Согласно правилам Латыпов должен просидеть в изоляции две недели.

Биатлонист точно пропустит этап Кубка мира в Оберхофе и следующий – в Рупольдинге. На этапе в Антхольце первая мужская гонка запланирована 20 января. Наш лидер, как и вся группа Каминского, не собиралась принимать участие в этих стартах. По планам был сбор на высокогорье, как последний этап подготовки к Олимпиаде в Пекине.

источник: «Советский спорт»
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