Александр Тихонов: В Пекине в эстафете бороться за бронзу? Какая бронза – за золото нужно бороться!

- Один из лидеров нашей биатлонной сборной Эдуард Латыпов заразился ковидом. Только стал выходить на пик формы, а теперь сорвана подготовка к Олимпиаде.

- Ничего страшного – подойдет к Играм более свежим.

- Из-за этого Латыпов, как сообщалось, пропустит еще один этап Кубка мира в Рупольдинге, а на последний перед Играми-2022 этап в Антхольц, группа Юрия Каминского не планировала ехать…

- Надо ехать в Пекин и там выигрывать.

- Может, на этап в Антхольц все же стоить съездить перед Олимпиадой?

- Было бы желательно. Спуститься с гор, реакклиматизироваться, потом акклиматизироваться нормально – и вперед.

- Я имею в виду не на сбор, а выступить на этапе Кубка мира в Антхольце…

- Не знаю, это их вопросы. Мы к Олимпиаде 1968 года в Гренобле готовились вообще без патронов – забыли дома. И ничего – нормально подготовились.

- Один лидер выбыл на время, но появился другой – Саша Логинов.

- Молодец, Сашка! Дай Бог ему сохранить форму, не перебрать с подготовкой. На свежести, на нормальном восстановительном процессе – и вперед, на Олимпиаду.

- Бабиков и Серохвостов подтянулись. У нас вырисовывается эстафетная команда. Даже можем за бронзу на Олимпиаде побороться.

- Какая бронза! Нужно за золото бороться.

- Будем реалистами: когда есть норвежцы, какое золото?

- У нас тоже было много норвежцев, мы на них внимание не обращали.

- И девушки подтянулись. Вроде бы какие-то перспективы на Олимпиаду вырисовываются.

- Главное, что они поняли, что можно выигрывать, быть в призах. Появилась уверенность.