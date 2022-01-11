Александр Тихонов: В Пекине в эстафете бороться за бронзу? Какая бронза – за золото нужно бороться!

- Один из лидеров нашей биатлонной сборной Эдуард Латыпов заразился ковидом. Только стал выходить на пик формы, а теперь сорвана подготовка к Олимпиаде.
- Ничего страшного – подойдет к Играм более свежим.
- Из-за этого Латыпов, как сообщалось, пропустит еще один этап Кубка мира в Рупольдинге, а на последний перед Играми-2022 этап в Антхольц, группа Юрия Каминского не планировала ехать…
- Надо ехать в Пекин и там выигрывать.
- Может, на этап в Антхольц все же стоить съездить перед Олимпиадой?
- Было бы желательно. Спуститься с гор, реакклиматизироваться, потом акклиматизироваться нормально – и вперед.
- Я имею в виду не на сбор, а выступить на этапе Кубка мира в Антхольце…
- Не знаю, это их вопросы. Мы к Олимпиаде 1968 года в Гренобле готовились вообще без патронов – забыли дома. И ничего – нормально подготовились.
- Один лидер выбыл на время, но появился другой – Саша Логинов.
- Молодец, Сашка! Дай Бог ему сохранить форму, не перебрать с подготовкой. На свежести, на нормальном восстановительном процессе – и вперед, на Олимпиаду.
- Бабиков и Серохвостов подтянулись. У нас вырисовывается эстафетная команда. Даже можем за бронзу на Олимпиаде побороться.
- Какая бронза! Нужно за золото бороться.
- Будем реалистами: когда есть норвежцы, какое золото?
- У нас тоже было много норвежцев, мы на них внимание не обращали.
- И девушки подтянулись. Вроде бы какие-то перспективы на Олимпиаду вырисовываются.
- Главное, что они поняли, что можно выигрывать, быть в призах. Появилась уверенность.