Членов сборной России по биатлону не пустили в самолет, вылетавший в Пекин

На рейс не пустили биатлонисток Ирину Казакевич и Валерию Васнецову, а также старшего тренера женской сборной Михаила Шашилова и массажиста Романа Никитина из-за проблем с документами.

QR-код Казакевич оказался «красным», что означает запрет на въезд в Китай. Остальные члены делегации не смогли предоставить код из специального приложения.

Вылет оставшихся в России членов команды отложен на сутки. Им необходимо подготовить документы, подтверждающие, что они переболели коронавирусом.

Также сообщается, что руководитель сервис-группы российской сборной Александр Печерский сдал положительный тест на коронавирус. Он не вылетел в Пекин, его заменит Дмитрий Блинов.

Тем временем, президент СБР Виктор Майгуров сказал, что о замене биатлонисток речь не идет.

«На данный момент речи о заменах в составе сборной России не идет», — сказал Майгуров «Чемпионату».

Соревнования биатлонистов на Олимпиаде пройдут с 5 по 19 февраля. Спортсмены разыграют 11 комплектов наград.