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«Плачевное зрелище, биатлону нужна сильная рука». Кашкаров – о турнире в Уфе и выборах главы СБР

В Уфе продолжается чемпионат России и открытый Кубок СБР по биатлону. Сегодня в гонках преследования победили белорусы Антон Смольский и Динара Алимбекова.
«Плачевное зрелище, биатлону нужна сильная рука». Кашкаров – о турнире в Уфе и выборах главы СБР
14 марта 2022 15:49
автор: Олег Чикирис
автор фото: Союз биатлонистов России

Зрелище, конечно, плачевное, вздыхает олимпийский чемпион 1984 года Юрий Кашкаров. Наши биатлонисты совершенно не готовы выступать. Отношение к спорту у них какое-то странное. Все ждут международных соревнований, а на внутрироссийских стартах хорошо выступать не надо. Не готовятся к турнирам, отсюда и такой результат. Белорусы, которые в целом слабее, выступают в Уфе гораздо лучше.

Ждать международных соревнований, возможно, придется долго.
В том-то и дело. Поэтому надо настраиваться на наш внутренний календарь. Это же замечательная возможность поднять интерес к российским соревнованиям. На международные поедут сильнейшие, а это совсем небольшая часть биатлонистов. Но у нас же в России тоже есть соревнования, на которых надо выступать и радоваться болельщиков, мечтающих воочию увидеть спортсменов. Выступление же в Уфе членов сборной и даже новоиспеченных медалистов Олимпийских игр иначе как позорным назвать нельзя.

Ввиду того, что наш биатлон под санкциями, Юрий Каминский предложил двигаться на восток, проводить Евразиады. Как вам идея?
Хорошая мысль. Надо поднимать уровень внутренних соревнований, привлекать всех желающих. Приедут те, кто поддерживает нашу страну. Надо понимать, что у нас сейчас есть уникальная возможность сделать внутренние соревнования не хуже, чем Кубок мира.

На прошлой неделе началась предвыборная гонка за пост президента Союза биатлонистов России: о своем желании баллотироваться заявил нынешний президент Виктор Майгуров и первый вице-президент СБР Алексей Нуждов.
Я, честно говоря, удивился такому раннему началу предвыборных кампаний. Получается, из одной команды два человека пойдут на выборы. Полагаю, что стартовые условия равные, подковерных игр, насколько я знаю, не ведет ни один, ни другой. Посмотрим, с какими программами они подойдут к самим выборам. На мой взгляд, шансов у Нуждова больше. До высшего уровня в спорте он не добрался, зато сумел зарекомендовать себя как сильный руководитель и организатор в других структурах. При этом о биатлоне он знает не понаслышке: уже давно руководит Федерацией биатлона Московской области и входит в руководство СБР. За это время узнал, как всё выглядит изнутри, наверняка у него есть свежие мысли, как реформировать наш биатлон.

А какой руководитель нужен СБР, на ваш взгляд?
Тут нужна жесткая рука. У Нуждова она как раз такая. Дело в том, что ни внутри Союза биатлонистов России, ни в сборной нет порядка. Решения принимаются коллегиально, и ответственности никто не несет. Я бы взял пример с нашей лыжной федерации. Там за все отвечает Вяльбе, и понятно, с кого спрашивать. Хотелось бы, чтобы примерно такое же управление было и в СБР. Пока же в правлении СБР люди не могут договориться между собой.

Вы несколько лет проработали главным тренером Федерации биатлона Московской области. Можете сравнить, что что изменилось с приходом Алексея Нуждова на пост президента?
Начну с того, что я был одним из инициаторов его приглашения на этот пост. В регионах у нас есть два варианта развития: выращивать своих спортсменов или переманивать за деньги уже готовых. Нуждов выбрал первый: начал с юношеского биатлона, пневматического. Это долгий вариант, но я уверен, более правильный. Уже сейчас спортсмены Подмосковья входят в юношеские и юниорские сборные. Думаю, скоро будут и в первой сборной. Работа дает результат.

СТАТИСТИКА

Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км, четыре огневых рубежа. Кубок СБР. 1 (1-й в спринте). Антон Смольский – 34.57,2 (3 штрафных круга). 2 (2). Дмитрий Лазовский – отставание 15,5 (2). 3 (6). Никита Лобастов (все – Белоруссия) + 22,2 (2). 4 (9). Карим Халили (Москва) + 44,6 (2). 5 (4). Кирилл Бажин (Свердловская обл.) + 44,7 (2). 6 (10). Рустам Каюмов (ЯНАО) + 45,0 (2).

Женщины. Гонка преследования. 10 км, четыре огневых рубежа. Кубок СБР. 1 (4-я в спринте). Динара Алимбекова (Белоруссия) – 31.48,8 (2 штрафных круга). 2 (1). Ирина Казакевич (Свердловская обл.) – отставание 1.09,2 (3). 3 (2). Кристина Резцова (ХМАО-Югра) + 1.18,6 (6). 4 (3). Ирина Лещенко (Белоруссия) – + 1.27,4 (3). 5 (11). Лариса Куклина (ЯНАО) – + 1.51,6 (1). 6 (10). Виктория Сливко (Тюменская обл.) – + 2.22,8 (2).

источник: «Советский спорт»
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