«Плачевное зрелище, биатлону нужна сильная рука». Кашкаров – о турнире в Уфе и выборах главы СБР

– Зрелище, конечно, плачевное, – вздыхает олимпийский чемпион 1984 года Юрий Кашкаров. – Наши биатлонисты совершенно не готовы выступать. Отношение к спорту у них какое-то странное. Все ждут международных соревнований, а на внутрироссийских стартах хорошо выступать не надо. Не готовятся к турнирам, отсюда и такой результат. Белорусы, которые в целом слабее, выступают в Уфе гораздо лучше.

– Ждать международных соревнований, возможно, придется долго.

– В том-то и дело. Поэтому надо настраиваться на наш внутренний календарь. Это же замечательная возможность поднять интерес к российским соревнованиям. На международные поедут сильнейшие, а это совсем небольшая часть биатлонистов. Но у нас же в России тоже есть соревнования, на которых надо выступать и радоваться болельщиков, мечтающих воочию увидеть спортсменов. Выступление же в Уфе членов сборной и даже новоиспеченных медалистов Олимпийских игр иначе как позорным назвать нельзя.

– Ввиду того, что наш биатлон под санкциями, Юрий Каминский предложил двигаться на восток, проводить Евразиады. Как вам идея?

– Хорошая мысль. Надо поднимать уровень внутренних соревнований, привлекать всех желающих. Приедут те, кто поддерживает нашу страну. Надо понимать, что у нас сейчас есть уникальная возможность сделать внутренние соревнования не хуже, чем Кубок мира.

– На прошлой неделе началась предвыборная гонка за пост президента Союза биатлонистов России: о своем желании баллотироваться заявил нынешний президент Виктор Майгуров и первый вице-президент СБР Алексей Нуждов.

– Я, честно говоря, удивился такому раннему началу предвыборных кампаний. Получается, из одной команды два человека пойдут на выборы. Полагаю, что стартовые условия равные, подковерных игр, насколько я знаю, не ведет ни один, ни другой. Посмотрим, с какими программами они подойдут к самим выборам. На мой взгляд, шансов у Нуждова больше. До высшего уровня в спорте он не добрался, зато сумел зарекомендовать себя как сильный руководитель и организатор в других структурах. При этом о биатлоне он знает не понаслышке: уже давно руководит Федерацией биатлона Московской области и входит в руководство СБР. За это время узнал, как всё выглядит изнутри, наверняка у него есть свежие мысли, как реформировать наш биатлон.

– А какой руководитель нужен СБР, на ваш взгляд?

– Тут нужна жесткая рука. У Нуждова она как раз такая. Дело в том, что ни внутри Союза биатлонистов России, ни в сборной нет порядка. Решения принимаются коллегиально, и ответственности никто не несет. Я бы взял пример с нашей лыжной федерации. Там за все отвечает Вяльбе, и понятно, с кого спрашивать. Хотелось бы, чтобы примерно такое же управление было и в СБР. Пока же в правлении СБР люди не могут договориться между собой.

– Вы несколько лет проработали главным тренером Федерации биатлона Московской области. Можете сравнить, что что изменилось с приходом Алексея Нуждова на пост президента?

– Начну с того, что я был одним из инициаторов его приглашения на этот пост. В регионах у нас есть два варианта развития: выращивать своих спортсменов или переманивать за деньги уже готовых. Нуждов выбрал первый: начал с юношеского биатлона, пневматического. Это долгий вариант, но я уверен, более правильный. Уже сейчас спортсмены Подмосковья входят в юношеские и юниорские сборные. Думаю, скоро будут и в первой сборной. Работа дает результат.

СТАТИСТИКА

Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км, четыре огневых рубежа. Кубок СБР. 1 (1-й в спринте). Антон Смольский – 34.57,2 (3 штрафных круга). 2 (2). Дмитрий Лазовский – отставание 15,5 (2). 3 (6). Никита Лобастов (все – Белоруссия) + 22,2 (2). 4 (9). Карим Халили (Москва) + 44,6 (2). 5 (4). Кирилл Бажин (Свердловская обл.) + 44,7 (2). 6 (10). Рустам Каюмов (ЯНАО) + 45,0 (2).

Женщины. Гонка преследования. 10 км, четыре огневых рубежа. Кубок СБР. 1 (4-я в спринте). Динара Алимбекова (Белоруссия) – 31.48,8 (2 штрафных круга). 2 (1). Ирина Казакевич (Свердловская обл.) – отставание 1.09,2 (3). 3 (2). Кристина Резцова (ХМАО-Югра) + 1.18,6 (6). 4 (3). Ирина Лещенко (Белоруссия) – + 1.27,4 (3). 5 (11). Лариса Куклина (ЯНАО) – + 1.51,6 (1). 6 (10). Виктория Сливко (Тюменская обл.) – + 2.22,8 (2).