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Променял винтовку на вертолёт. Русского чемпиона сгубила страсть к небу

16 июля 2022 года на Камчатке за штурвалом вертолёта разбился титулованный российский спортсмен Игорь Малиновский.
Променял винтовку на вертолёт. Русского чемпиона сгубила страсть к небу
16 июля 2023 20:00
автор: Андрей Тупиков
автор фото: Соцсеть

Год назад многие люди надеялись, что вертолёт Robinson, пропавший с радаров летом 2022 года, совершил где-то посадку из-за плохой погоды и, как только ненастье утихнет, спасители моментально примутся за поиски экипажа. Несмотря на то что нам свойственно верить в хорошее, чуда не случилось. Одного из лучших юниоров в истории мирового биатлона Игоря Малиновского, который находился за штурвалом вертолёта, уже не было в живых.

Незадолго до трагического полёта Игорь Малиновский закончил обучение и обзавёлся удостоверением пилота. Потом прошёл подготовку на право управлять разными типами воздушных судов. Он непременно хотел летать, причём именно в своём родном селе Мильково. Игорь давно мечтал закончить обучение во Владивостоке и вернуться домой. Именно из родного Мильково Малиновский и отправился в свой последний полёт 16 июля 2022 года. Обломки воздушного судна, управляемого спортсменом, были обнаружены на Камчатке, возле вулкана Узон. Пилот и двое пассажиров скончались на месте.

Соцсеть Игоря Малиновского

— Я хочу летать и работать именно в родном крае. Где родился, там и пригодился. Если честно, я в свое время тоже был среди тех, кто не хочет возвращаться домой. Всё-таки действительно уровень жизни, инфраструктура на Камчатке очень отличаются от материка. Вообще, весь Дальний Восток немного отстаёт в развитии от остального мира. Но сейчас, в нынешнее время, перспектива развития туризма и лётной деятельности на Камчатке очень большая. Грех этим не воспользоваться. Надо пробовать, надо развивать. Тем более я чувствую, что могу внести свой вклад и принести пользу людям. Много идей, много амбиций, будем пробовать. Завершу сейчас учёбу во Владивостоке и вернусь в родное Мильково, объяснял он во всё том же интервью Kamchatkamedia.

Малиновский всегда был своенравным, поэтому его путь в спорт не был обычным. В биатлон Игорь пришёл в достаточно взрослом возрасте начал заниматься на Камчатке, с 17 лет представлял город Омск. Но, несмотря на это, стал одним из самых талантливых и победоносным юниором в истории биатлона, выиграв на мировых первенствах пять золотых наград. Перейдя во взрослый разряд, Игорь чрезмерно много времени уделял тренировкам и, по мнению тренеров, не успевал восстанавливаться перед стартами.

РИА Новости

Малиновский был не согласен с наставниками и, наоборот, считал, что ему не хватает нагрузок. В 24 года у Игоря Малиновского вдруг встал выбор между лётной карьерой и биатлоном. Неудивительно, что маятник качнулся в пользу пути пилота, отец Игоря тоже был пилотом вертолёта. Так он объяснял свой выбор:

— В один из ненастных дней во время учебно-тренировочного сбора я проснулся с желанием летать. Это было видение или что-то вроде того, где мне было сказано: если ты сейчас не успеешь закончить свой лётный колледж, то не успеешь уже никогда. Не сможешь получить своё долгожданное пилотское удостоверение и вообще пилотом вряд ли когда-нибудь уже станешь. Я проснулся и задумался: спорт — это, конечно, классно, но рано или поздно ему приходит конец. А дальше что?

Соцсеть Игоря Малиновского

А дальше-то я хотел быть пилотом. Пилоты, впрочем, как и спортсмены, люди суеверные, поэтому я поддался этому провидению и переключился на авиацию. И, оглядываясь назад, понимаю, что сделал всё вовремя — сейчас с лётным делом у нас в стране большие проблемы. Во-первых, накладывают санкции на вертолёты. И хотя я учился на отечественную модель, но в процессе обучения мы проходили и промежуточный тип, например, Eurocopter, а он иностранного производства, и сейчас с ним уже проблемы. Так что я сделал этот выбор очень своевременно, сумел в последний вагон запрыгнуть. Что касается биатлона, то буду продолжать выступать на местных краевых соревнованиях. Но это, конечно, уже не будет большой спорт, — рассказывал Малиновский в интервью Kamchatkamedia.

источник: «Советский спорт»
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