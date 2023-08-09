Российская биатлонистка погибла прямо во время гонки. Соперницы просто объезжали тело

В 2015 году Алина Якимкина только дебютировала на взрослом уровне. 21-летняя биатлонистка была ещё далека от попадания в мировую элиту и выступала преимущественно на Кубке России. Возможности спортсменки из Удмуртии несколько ограничивали проблемы со здоровьем, однако та не придавала им слишком большого значения, да и врачи спокойно допускали её до соревнований.

Организм молодой девушки всё-таки не выдержал нагрузок профессионального спорта. Во время очередной гонки Алина замертво рухнула на снег, не доехав до финиша всего 700 метров.

У биатлонистки неожиданно остановилось сердце.

«Упала девушка. Не дышит»

Свой дебютный сезон в Кубке России биатлонистка из Нижнекамска проводила довольно посредственно, не претендуя на медали. В конце февраля девушка отправилась вместе со сборной Удмуртии на шестой этап турнира в Тюмень, где должна была в частности принять участие в индивидуальной гонке, запланированной на 21 февраля. Допустив пять промахов на четырёх огневых рубежах, Якимкина спокойно завершала забег, уже понимая, что финиширует вне очковой зоны. На пункте питания она отказалась пить, заявив: «У меня всё хорошо, иду на финиш».

Источник фото: соцсети Алины Якимкиной

Однако добраться до конца трассы Алина не смогла. За 700 метров до «ленточки» спортсменка неожиданно рухнула на снег. Остальные спортсменки, как ни странно, даже не подумали, что с их соперницей могла случиться беда: они просто огибали Якимкину, продолжая гонку. «Упала девушка. Не дышит», – тем временем докладывали тренеры по рации.

Никто из спортсменок так и не остановился, чтобы оказать Алине первую помощь. Вскоре к биатлонистке подоспели медики, но оказалось слишком поздно: специалисты помочь спортсменке не успели. Оперативнее мог бы сработать врач сборной, однако его, как назло уволили из команды за пару месяцев до инцидента, не успев нанять нового. Девушка скончалась прямо на снегу.

«Полнейший шок»

Одной из первых версий о причине трагедии стало использование спортсменкой допинга, но вскоре она получила опровержение. Экспертиза не обнаружила в крови девушки запрещённых препаратов, да и смысла в их употреблении, откровенно говоря, не было: Алина боролась не за золото чемпионата мира.

Источник фото: соцсети Алины Якимкиной

– У нас вообще «чистые» ребята. Не употребляют каких-либо препаратов. Это невозможно, просто из серии нонсенсов каких-то. Такого не практикуется, – говорил позже «Интерфаксу» министр физкультуры и спорта Удмуртии.

Вердикт вскоре вынесли врачи: девушка умерла из-за сердечной недостаточности. Разумеется, эксперты тут же задались вопросом о том, как спортсменка с таким диагнозом вообще могла выступать на профессиональном уровне — и как её пропускали тренеры и врачи? Наконец, знала ли о болезни сама Якимкина?

– Пару лет назад при диспансеризации у Алины выявили проблемы со здоровьем. Она принимала таблетки, делала специальную гимнастику и упражнения для сердца и, как говорила, вылечилась. То, что произошло, – полнейший шок, – рассказывала подруга биатлонистки.

Источник фото: соцсети Алины Якимкиной

Несмотря на предупреждения врачей, Якимкина продолжала заниматься профессиональном биатлоном. Последние показания спортсменки вызывали беспокойство и у уволенного врача сборной, но тот повлиять на девушку не успел. Сама же она на состояние никогда не жаловалась… Таким уж был характер биатлонистки.

– Спортсмены во время гонки проявляют характер. Алина же не сошла с трассы; даже если она почувствовала недомогание, то шла к финишу до последнего, – приводит слова тренера Леонида Гурьева Ura.ru.

Новость о гибели Якимкиной тут же разлетелась по новостям, а СБР пришлось даже инициировать расследование страшного инцидента. Биатлонисты сборной России на чемпионате мира 2015 года почтили память молодой спортсменки, выступив с траурными лентами. Девушку похоронили в родном Нижнекамске.