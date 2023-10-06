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«Мне не стыдно». Российская биатлонистка неожиданно перешла под флаг Украины

Всё из-за тренера.
«Мне не стыдно». Российская биатлонистка неожиданно перешла под флаг Украины
06 октября 2023 14:30
автор: Глеб Томашевский
автор фото: РИА Новости

Сегодня многие российские спортсмены меняют спортивное гражданство, чтобы выступать на международных стартах. Однако представить себе переход нашего атлета под флаг Украины в наши дни невозможно. Когда-то же это было совершенно нормальной практикой. Одной из спортсменок, сменивших Россию на Украину, стала биатлонистка Ольга Абрамова.

Спортсменка совершила переход исключительно из-за тренера.

«Не хочется быть в команде для массовки»

К 2012 году стало совершенно очевидно, что в сборной России Абрамова на первые роли уже не выйдет. В составе нашей команды ей удалось выиграть золотую медаль лишь однажды, да и то на соревнованиях по летнему биатлону. На чемпионате мира по этой дисциплине в 2011 году Ольга пробежала вместе с партнерами разделила победу в смешанной эстафете.

Уже на следующий год пришла неожиданная новость: Абрамова решила сменить гражданство. Ольга решила перейти в сборную Украины. Интересно, что на родине решение биатлонистки поддержали почти все, кроме её мужа. При этом сам Тимофей Лапшин впоследствии променял Россию на другую страну: с 2017 года он стал выступать за Южную Корею.

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Сама Абрамова рассказала, что решилась на поступок из-за тренера сборной Украины —Надежды Беловой. Ольге не хватало в сборной России работы над стрельбой, а эта специалистка могла помочь спортсменке начать прогрессировать.

«Я перешла из-за тренера, с которым работала в прошлом году в молодежной команде. Это Надежда Белова. Хочу подтянуть стрельбу. В нынешней сборной России этим никто не занимался. А быть в команде для массовки, чтобы зимой опять ездить по Кубкам России, мне не хочется. Есть много других менее важных причин, но я их озвучивать не стану», —говорила Абрамова пресс-службе Федерации биатлона Украины.

Федерация биатлона Украины

Победы и изгнание

Едва оказавшись на новом месте, Ольга сразу же отметила отличную атмосферу в команде. Однако большие соревнования и здесь не покорялись Абрамовой. Зато в своем любимом летнем биатлоне она вновь чувствовала себя превосходно. На чемпионате мира 2015 года она сумела взять аж две золотых медали: в спринте и гонке преследования. Спустя год спортсменку поймали на допинге, но она сумела выиграть суд, который аннулировал годичную дисквалификацию.

В 2021 году Абрамова устроила общение с фанатами в социальных сетях. Кто-то из подписчиков спросил Ольгу, не стыдно ли ей выступать за Украину.

«Стыд в моем понимании — страх перед людьми. Мне не стыдно, я рада, что я часть одной из самых сильных биатлонных команд мира», — ответила Абрамова.

Спустя год Ольгу, а также еще нескольких российских биатлонисток, выступавших за Украину, бесцеремонно выгнали из сборной. Официальной причиной назвали неудовлетворительные результаты. Абрамова отреагировала на произошедшее довольно резким постом в соцсетях, обвинив руководство в том, что оно «ищет предателей там, где их нет».

РИА Новости

Коллеги по сборной писали коллективное письмо в федерацию, настаивая на том, чтобы Абрамову вернули в сборную, но реакции не последовало. Если верить профилю Ольги в социальной сети, в данный момент она проживает с мужем в Южной Корее, воспитывает сына и работает тренером по физподготовке.

источник: «Советский спорт»
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