«Мне не стыдно». Российская биатлонистка неожиданно перешла под флаг Украины

Сегодня многие российские спортсмены меняют спортивное гражданство, чтобы выступать на международных стартах. Однако представить себе переход нашего атлета под флаг Украины в наши дни невозможно. Когда-то же это было совершенно нормальной практикой. Одной из спортсменок, сменивших Россию на Украину, стала биатлонистка Ольга Абрамова.

Спортсменка совершила переход исключительно из-за тренера.

«Не хочется быть в команде для массовки»

К 2012 году стало совершенно очевидно, что в сборной России Абрамова на первые роли уже не выйдет. В составе нашей команды ей удалось выиграть золотую медаль лишь однажды, да и то на соревнованиях по летнему биатлону. На чемпионате мира по этой дисциплине в 2011 году Ольга пробежала вместе с партнерами разделила победу в смешанной эстафете.

Уже на следующий год пришла неожиданная новость: Абрамова решила сменить гражданство. Ольга решила перейти в сборную Украины. Интересно, что на родине решение биатлонистки поддержали почти все, кроме её мужа. При этом сам Тимофей Лапшин впоследствии променял Россию на другую страну: с 2017 года он стал выступать за Южную Корею.

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Сама Абрамова рассказала, что решилась на поступок из-за тренера сборной Украины —Надежды Беловой. Ольге не хватало в сборной России работы над стрельбой, а эта специалистка могла помочь спортсменке начать прогрессировать.

«Я перешла из-за тренера, с которым работала в прошлом году в молодежной команде. Это Надежда Белова. Хочу подтянуть стрельбу. В нынешней сборной России этим никто не занимался. А быть в команде для массовки, чтобы зимой опять ездить по Кубкам России, мне не хочется. Есть много других менее важных причин, но я их озвучивать не стану», —говорила Абрамова пресс-службе Федерации биатлона Украины.

Федерация биатлона Украины

Победы и изгнание

Едва оказавшись на новом месте, Ольга сразу же отметила отличную атмосферу в команде. Однако большие соревнования и здесь не покорялись Абрамовой. Зато в своем любимом летнем биатлоне она вновь чувствовала себя превосходно. На чемпионате мира 2015 года она сумела взять аж две золотых медали: в спринте и гонке преследования. Спустя год спортсменку поймали на допинге, но она сумела выиграть суд, который аннулировал годичную дисквалификацию.

В 2021 году Абрамова устроила общение с фанатами в социальных сетях. Кто-то из подписчиков спросил Ольгу, не стыдно ли ей выступать за Украину.

«Стыд в моем понимании — страх перед людьми. Мне не стыдно, я рада, что я часть одной из самых сильных биатлонных команд мира», — ответила Абрамова.

Спустя год Ольгу, а также еще нескольких российских биатлонисток, выступавших за Украину, бесцеремонно выгнали из сборной. Официальной причиной назвали неудовлетворительные результаты. Абрамова отреагировала на произошедшее довольно резким постом в соцсетях, обвинив руководство в том, что оно «ищет предателей там, где их нет».

РИА Новости

Коллеги по сборной писали коллективное письмо в федерацию, настаивая на том, чтобы Абрамову вернули в сборную, но реакции не последовало. Если верить профилю Ольги в социальной сети, в данный момент она проживает с мужем в Южной Корее, воспитывает сына и работает тренером по физподготовке.