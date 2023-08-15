Крутая российская чемпионка перешла в сборную Польши. На родине её только поддержали!

Этой весной Алина Кашлинская завоевала свою первую награду в статусе польской спортсменки. Ещё недавно шахматистка считалась одним из лидеров сборной России и даже успела выиграть с командой чемпионат Европы, однако полностью раскрыть свой потенциал на родине не успела. Или, вернее, не захотела: чуть более года назад спортсменка объявила о полноценном переходе в Польшу. И отечественная федерация её даже поддержала.

Надежда сборной России

В раннем детстве Кашлинская увлекалась шахматами и бальными танцами, но на всё времени не хватало - девочке нужно было сделать выбор. В итоге юная Алина приняла решение в пользу интеллектуального спорта: грубые методы тренеров-хореографов ей не нравились, а на занятиях по шахматам девочка чувствовала себя спокойно и комфортно.

РИА Новости

Вскоре оказалось ясно, что чутьё не подвело ребёнка. Всего за год занятий Алина добилась первого разряда, а уже в десять лет стала чемпионкой России в своей возрастной категории, а затем и вице-чемпионкой Европы. Кашлинская прогрессировала стремительно, брав один рекорд за другим: в 13 лет она стала самым молодым международным мастером страны, в 15 лет – международным гроссмейстером.

Спустя два года шахматистка начала выступать за взрослую сборную России, параллельно учась в Москве на психолога и играя в университетской команде. Тогда же Алина связала свою жизнь с Радославом Войташеком. Девушка познакомилась с польским гроссмейстером во время турнира в венгерском Пакше, где оба спортсмена стали чемпионами в своих категориях. Во время Клубного чемпионата мира-2012 молодые люди начали полноценно общаться, и вскоре у них завязались романтические отношения. Три года спустя Кашлинская вышла за поляка замуж.

Chess.com

Под польским флагом

Вскоре Алина начала жить с мужем в Польше, однако из сборной России не уходить не стала. Собственно, главную победу в карьере Кашлинская одержала в статусе российской шахматистки: в 2019 году она выиграла золото чемпионата Европы и вышла на рекордное для себя 14-е место в мировом рейтинге.

Продолжая защищать на международной арене цвета российского флага, Кашлинская на протяжении нескольких лет практически не выпадала из топ-20, успешно гастролируя по Европе. Особенно часто Алина появлялась на польских соревнованиях, но приезжала при этом и на внутренний чемпионат России, разрываясь между двумя странами.

Окончательно со своей принадлежностью девушка определилась в мае 2022 года - спустя два месяца после того, как FIDE (Международная федерация шахмат) отстранила Россию от соревнований под своей эгидой. На сайте организации появилось заявление о том, что Кашлинская официально перешла в сборную Польши, став при этом самой высокорейтинговой шахматисткой страны.

FIDE

«Никаких претензий у нас нет»

Мешать этому переходу российская сторона не стала, несмотря на то, что Кашлинская считалась одним из лидеров сборной. Напротив, национальная федерация даже поддержала девушку, войдя в её положение:

– Алина Кашлинская находится замужем за польским гроссмейстером и много лет живет в Польше. У нас сохранились с ней прекрасные отношения. Каких-то взаимных обид и претензий у нас нет. Безусловно, Алина усилит сборную Польши, – приводят «РИА Новости» слова директора Федерации шахмат России Марка Глуховского.

Прокомментировать поступок Кашлинской поспешили в то же время и её российские коллеги. Их реакция тоже оказалась довольно сдержанной: Анатолий Карпов заявил, что в решении девушки политической подоплёки искать не стоит, Сергей Карякин также призвал не осуждать спортсменку. Даже представитель Госдумы Светлана Журова высказалась осторожно: мол, такие переходы готовятся заранее, так что с сегодняшней конъюнктурой «трансфер» шахматистки вряд ли был связан.