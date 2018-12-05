Павел Ростовцев: Восторга от системы отбора в сборную не разделяю

Биатлон 05 декабря 2018 08:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Чаушьян Степан

В Поклюке возобновятся соревнования первого этапа Кубка мира по биатлону.

Во время паузы мы поговорили о насущных проблемах российского биатлона с трехкратным чемпионом мира, бывшим наставником сборной Павлом Ростовцевым.

«ШИПУЛИН ПОБОРЕТСЯ ЗА МЕДАЛИ ЧЕМПИОНАТА МИРА»

- Старт Кубка мира обнадежил российских болельщиков. Ваше мнение: на какие результаты можно рассчитывать российским биатлонистам?

- Для нас результат, как уже привыкли спрашивать, это призовые места, то есть с первого по третье. Безусловно, в эстафетах что мужчины, что женщины просто обязаны бороться за пьедестал. А в личных гонках: я думаю, что для мужчин при отсутствии Антона Шипулина места с 5-го по 20-е будет считаться хорошим результатом, для женщин – с 10-го по 25-е.

- Насколько оправдана новая система отбора или лучше было бы оставить выбор состава за тренерским штабом?

- Я не очень разделяю восторженные возгласы, что «у нас впервые по спортивному принципу реализована система». По крайней мере, когда я работал в команде, у нас тоже была четко прописанная система, тоже был спортивный отбор. Да, никогда ни одна система отбора не будет на 100% идеальной. Но, тем не менее, она была, мы всегда ее придерживались и никогда от нее не отходили для формирования команд на первые этапы Кубка мира. Да, в наше время мы результаты и летнего чемпионата России рассматривали, и результаты нескольких контрольных стартов в ноябре. Сегодня система немножко другая.

Глубоко убежден, что состояние спортсмена в середине ноября, в начале декабря и, скажем, в середине января, безусловно, может быть различным. Поэтому те люди, которые себя хорошо чувствовали в середине ноября и отобрались в команду, будут в этой же форме, на этом же уровне работоспособности в декабре. Но это смогут показать только результаты, сегодня наше тренерское сообщество такую систему отборов приняло, поэтому, безусловно, отступать от нее нельзя. Но не думаю, что она идеальна, как и любая другая конфигурация.

- Лидер сборной Антон Шипулин не участвует в Кубке мира. Сможет ли он, учитывая особенности своей подготовки в этом сезоне, навязать борьбу за медали чемпионата мира?

- Думаю, что да. Это возможно, но надо будет посмотреть, в каком состоянии будет Антон в январе-феврале месяце.

«НЕЛЬЗЯ ГОВОРИТЬ, ЧТО МЫ БЕЛЫЕ И ПУШИСТЫЕ»

- 18 декабря представители IBU и СБР проведут в Москве встречу и обсудят вопрос восстановления членства Союза биатлонистов России в международной федерации. Как считаете, IBU действительно хочет восстановить СБР в правах и вернуть Россию в биатлонную семью?

- Мне сложно это оценивать, потому что я не обладаю информацией, какие там были приняты решения, потому что не всегда в прессе и в публичном пространстве говорится о каких-то кулуарных договоренностях. Но факт в том, что те, кто выступали против России на основании каких-то определенных аргументов, находятся сегодня в руководстве IBU. И я не думаю, что спустя полгода, когда у них появились должности и статусы, они резко изменили свое отношение к России. Поэтому я бы не сказал, что ситуация хорошая. Но с ней надо конструктивно работать. При этом рассчитывать на то, что в IBU будут изо всех сил помогать российскому биатлону выбираться из этого кризиса, я бы не стал.

- Вы знаете наш биатлон изнутри. У нас реально такие большие проблемы, как нам пытаются это внушить?

- Безусловно, львиная доля претензий, которые были в прошлом году, безосновательны. С другой стороны, никуда же не убрать факты, когда в олимпийский сезон в 2014 году у нас были тяжелые случаи по обнаружениям запрещенных веществ у наших спортсменок, когда после того сезона появились случаи – от них тоже нельзя открещиваться. И говорить о том, что мы все чистые, белые и пушистые тоже нельзя.

Поэтому правда где-то посередине. Да, у нас были проблемы. Да, на тот момент у нас антидопинговая система не сработала, эта зараза зашла каким-то образом вовнутрь команды, ну или отдельных спортсменок команды. Но говорить о том, что это была повальная допинговая система, выстроенная во всем российском биатлоне… Я, конечно, с этим категорически не согласен.

- В нашей сборной сменилось руководство: за подготовку мужской и женской команд отвечает Анатолий Хованцев. Что можете сказать о Хованцеве как о специалисте?

- Я тренировался под руководством Анатолия Николаевича, когда попал в сборную команду. И первые результаты у меня были именно с ним, когда я находился на централизованной подготовке в сезоне 1996/97 и на первом этапе Кубка мира в Лиллехаммере занял два призовых места – третий в спринте, второй – в гонке преследования. Конечно, я помню как мы работали. Правда, мне не очень понятно, почему Анатолий Николаевич про это забывает: в одном своем интервью он сказал «результаты Ростовцева непонятно когда взялись».

Но я желаю ему успеха. Управлять такой большой махиной, несколькими командами, а к тому же быть непосредственно внутри мужской сборной, крайне сложно. Как говорится, свита делает короля. Я не знаю, какого уровня специалисты в основном работают сегодня с командой – честно говоря, не пересекался, ничего про них сказать не могу. Но та история, которая нашумела летом (Ростовцев, видимо, имеет в виду историю с Владиславом Тулаевым, который был приглашен в сборную в качестве тренера по стрельбе, но был уволен после скандала. – Прим. ред.) позволяет говорить, что с тренерскими кадрами в СБР не все в порядке.

В любом случае, наверное, они делают правильные шаги в том смысле, что начали искать каких-то новых людей, новые фамилии. Дай бог, чтобы у них все получилось, все состоялось. Результаты скажут сами за себя.