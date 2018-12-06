Сергей Чепиков: Если б Логинов не упал, мог бороться за высокие места

Биатлон 06 декабря 2018 16:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Волохов Юрий

Вице-президент Союза биатлонистов России Сергей Чепиков – о мужской индивидуальной гонке на 1-м этапе Кубка мира.

– Первая десятка очень хорошо отстреляла, а цена ошибки на стрельбе в индивидуальной гонке очень велика. Что касается наших, то не очень справились со стрельбой. Но считаю, что для паники особых поводов нет. Например, Логинов очень хороший ход показал, Фуркаду не проиграл. Если б не падение, мог побороться за достаточно высокие места.

– В нашей сборной случилось несколько казусов. Латыпову во время не принесли лыжи на старт.

– На Кубке мира все должно работать, как часы. Конечно, такого не должно быть. Синхронизация должна быть безупречной. Нужно с этим разбираться. У нас новая команда, идет притирка. Думаю, выводы будут сделаны.

– Малышко потерял на стрельбе несколько секунд из-за того, что взял пустую обойму. Об этом рассказал главный тренер сборной России Анатолий Хованцев.

– Если у него изначально была пустая обойма, то мастера такого уровня не должно допускать такие ошибки. Как я проверял, полная обойма или нет? Пытался в каждую добавить по шестому патрону. Не идет – значит, все нормально, пять патронов есть. Если же Дима во время стрельбы вставил пустую обойму в винтовку, но понял ошибку и переставил полную, то это другое. В этом случае он потерял 3-4 секунды. Вряд ли это сильно повлияло на его итоговое место.

– Мартен Фуркад промахнулся со стартовой позицией – попал в третью группу. Но все равно победил. Что скажете?

– Фуркад тщательно подходит к стрельбе. Как я уже говорил, цена ошибки на стрельбе в индивидуальной гонке очень велика. Поэтому Мартен так был сконцентрирован на стрельбище, стрелял размеренно, не торопился.

Поклюка (Словения)

Кубок мира

1-й этап

Мужчины

Индивидуальная гонка, 20 км

1. Мартен Фуркад (Франция) – 47.09,2 (0 промахов)

2. Йоаханнес Кюн (Германия) – +4,2 (0)

3. Симон Эдер (Австрия) – +19,7 (0)

4. Яков Фак (Словения) – +34,4 (1)

5. Симон Шемпп (Германия) – +38,6 (1)

6. Сергей Семенов (Украина) – +45,0 (0)

7. Йоханнес Бе (Норвегия) – +1.11,9 (3)

8. Антонин Гигонна (Франция) – +1.13,5 (1)…

12. Дмитрий Малышко (Россия) – +1.30,3 (1)…

20. Матвей Елисеев (Россия) – +2.23,5 (2)…

29. Александр Логинов (Россия) – +2.55,1 (3)…

36. Евгений Гараничев (Россия) – +3.17,1 (3)…

84. Алексей Слепов (Россия) – +6.37,8 (6)…

99. Эдуард Латыпов (Россия) – +8.45,4 (7)