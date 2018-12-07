Дмитрий Ярошенко: Логинов в «физике» - один из лучших в нашей команде

Биатлон 07 декабря 2018 21:54 Источник: «Советский спорт» Автор: Волохов Юрий

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко повел итоги мужского спринта на 1-м этапе Кубка мира по биатлону.

- Кстати, мы с вами говорили вчера, и я сказал, что Фуркад не в форме, - начинает разговор Дмитрий Ярошенко.

- Да, но Фуркад выиграл индивидуальную гонку.

- И что? Вчера была индивидуальная гонка. А это совсем другая программа. Я сам в Поклюке занимал в индивидуалке примерно 30-е место, не помню точно, а в спринте стал вторым. Меня обогнал только Бьорндален, и то, потому что после меня стартовал. Поэтому тут к гадалке ходить не надо.

- То есть, Фуркад - не в форме?

- Скажу так: Мартен не в той форме, в какой мы его привыкли видеть все эти годы.

- В чем такое коренное отличие индивидуальной гонки от спринта?

- Индивидуалку могут выиграть или встать на подиум темные лошадки. А в спринте побеждают только сильные спортсмены. Смотрите, Йоханнес Бе даже с одним штрафным кругом сегодня выиграл. В индивидуалке возможно все. Хотя, конечно, Фуркада назвать темной лошадкой трудно.

- Но вернемся к нашим биатлонистам. Логинов на стойке потратил на стрельбу всего 21 секунду. И отстрелял без промаха. В индивидуалке – тоже, если б не упал, имел шанс на подиум. Наш шанс – в точной и быстрой стрельбе, а не в «физике»?

- Не соглашусь. Логинов именно в «физике» один из лучших в нашей команде. Ведь сегодня Саша не стрелял на 30 секунд быстрее других. Правильно? Ну выиграл он за счет скорострельности секунд пять, и что? Поэтому нельзя говорить, что Логинов завоевал бронзу только за счет быстрой стрельбы. Это тенденция мирового биатлона – если ты хорошо стреляешь имеешь шансы на медаль. В последние лет десять конкуренция сильно выросла.

- Логинов мог еще и за серебро зацепиться – но проиграл всего 0,3 секунды. Надо было немного надавить, но Александру не хватило сил.

- Ну, слушайте, все надавливают, тем более, на финише.