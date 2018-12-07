Дмитрий Ярошенко: Логинов в «физике» - один из лучших в нашей команде - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Германия - Бундеслига
    14-й тур
    начало в 22:30
    Вердер
    Фортуна
    0
    0
  • Италия - Серия А
    15-й тур
    начало в 22:30
    Ювентус
    Интер М
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    17-й тур
    начало в 22:45
    Монако
    Ницца
    0
    0
  • Испания - Примера
    15-й тур
    начало в 23:00
    Леганес
    Хетафе
    0
    0
    • Биатлон07 декабря 2018 21:54Источник: «Советский спорт»Автор: Волохов Юрий

    Дмитрий Ярошенко: Логинов в «физике» - один из лучших в нашей команде

    Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко повел итоги мужского спринта на 1-м этапе Кубка мира по биатлону.

    - Кстати, мы с вами говорили вчера, и я сказал, что Фуркад не в форме, - начинает разговор Дмитрий Ярошенко.

    - Да, но Фуркад выиграл индивидуальную гонку.
    - И что? Вчера была индивидуальная гонка. А это совсем другая программа. Я сам в Поклюке занимал в индивидуалке примерно 30-е место, не помню точно, а в спринте стал вторым. Меня обогнал только Бьорндален, и то, потому что после меня стартовал. Поэтому тут к гадалке ходить не надо.

    - То есть, Фуркад - не в форме?
    - Скажу так: Мартен не в той форме, в какой мы его привыкли видеть все эти годы.

    - В чем такое коренное отличие индивидуальной гонки от спринта?
    - Индивидуалку могут выиграть или встать на подиум темные лошадки. А в спринте побеждают только сильные спортсмены. Смотрите, Йоханнес Бе даже с одним штрафным кругом сегодня выиграл. В индивидуалке возможно все. Хотя, конечно, Фуркада назвать темной лошадкой трудно.

    - Но вернемся к нашим биатлонистам. Логинов на стойке потратил на стрельбу всего 21 секунду. И отстрелял без промаха. В индивидуалке – тоже, если б не упал, имел шанс на подиум. Наш шанс – в точной и быстрой стрельбе, а не в «физике»?
    - Не соглашусь. Логинов именно в «физике» один из лучших в нашей команде. Ведь сегодня Саша не стрелял на 30 секунд быстрее других. Правильно? Ну выиграл он за счет скорострельности секунд пять, и что? Поэтому нельзя говорить, что Логинов завоевал бронзу только за счет быстрой стрельбы. Это тенденция мирового биатлона – если ты хорошо стреляешь имеешь шансы на медаль. В последние лет десять конкуренция сильно выросла.

    - Логинов мог еще и за серебро зацепиться – но проиграл всего 0,3 секунды. Надо было немного надавить, но Александру не хватило сил.
    - Ну, слушайте, все надавливают, тем более, на финише.

    #кубок мира по биатлону#ярошенко дмитрий#логинов александр
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта