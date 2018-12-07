Анатолий Хованцев: Логинов разгоняется и должен выступать лучше и лучше - Советский спорт
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    • Биатлон07 декабря 2018 20:25Источник: «Советский спорт»Автор: Круглов Александр

    Анатолий Хованцев: Логинов разгоняется и должен выступать лучше и лучше

    Как Логинов работал над ошибками, с чем связано много промахов на лежке, когда в команде будет ротация и что с Кристиной Ильченко - в эксклюзивном интервью главного тренера сборной России Анатолия Хованцева.

    Корреспондент "Советского спорт" поздравил главного тренера сборной России с первом медалью одним из первых и расспросил не только о причинах успехов Логинова, но и о выступлении в Поклюке остальной части команды.

    - Перед стартом этапа у вас были ожидания, что удастся размочить счет уже в Поклюке?
    - Это биатлон, где нужно всегда быть готовым ко всему. По ходу стартов, которые были здесь, Александр говорил, что он постепенно разгоняется и его состояние становится все лучше и лучше. Сегодня он это и доказал. О других ребятах скажу, что если бы они стреляли чисто также могли бы рассчитывать на очень хороший результат. Это касается и Елисеева, и Гараничева. Елисеев не справился с лежкой, сделав два промаха, а Гараничев - один раз промахнулся на стойке. Дима Малышко на лежке сделал два промаха, которые просто не должен был делать.

    - Промахи на лежке Елисеева, Малышко и Слепова - результат системной ошибки?
    - Дело в том, что они пристреливались на солнечном месте. Это вероятно повлияло на качество стрельбы лежа. Будем разговаривать, разбираться. Пока рано делать окончательные выводы.

    - С Логиновым какую работу над ошибками вы провели после неудачной стрельбы в индивидуальной гонке?
    - Я не считаю, что он слишком много промазал. У него было три промаха, а это не так много. Но при такой погоде надо стрелять лучше. Но это биатлон. У него габаритные выстрелы не прошли. Перед последней стойкой было падение. Он забил прицел, пришлось терять время и чистить его. Как он говорит, он не до конца убрал оттуда воду, из-за чего было плохо видно мишени.

    - В Контиолахти он жаловался на лыжи. Удалось ли решить эту проблему сейчас?
    - Мы находимся в полном контакте с фирмой-производителем. Они активно помогают.

    - Гараничев сегодня поскользнулся на коврике. Это помешало ему отстрелять чисто на стойке?
    - Возможно дело в том, что стал садиться конденсат. В тот момент на стрельбище стало холодать. Получилось так, что он сделал один промах, но для начала сезона - это нормальный результат.

    - Фуркад вас удивил сегодня слабой скоростью?
    - Удивил, но он и вчера в индивидуальной гонке не очень уверенно себя чувствовал на лыжне, но тогда у него стартовый номер был не очень хороший.

    - По окончании этапа вы планируете перестановки в команде?
    - Мы планировали ротацию в Нове-Место, поэтому надо посмотреть как наши резервисты выступят в Риднауне и после этого будем принимать решение. Конечно, результаты, которые показывает здесь Слепов, расстраивают.

    - Кристина Ильченко сможет выступить только в Нове-Место?
    - Да, если 15 декабря Исполком IBU примет по ней положительное решение, она побежит в Нове-Место.

    #хованцев анатолий#логинов александр#кубок мира по биатлону
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