Екатерина Юрлова-Перхт: Хочу жить сегодняшним днем и получать удовольствие от гонок

Биатлон 13 декабря 2018 18:53 Источник: «Советский спорт» Автор: Круглов Александр

Призер спринта в Хохфильцене Екатерина Юрлова-Перхт рассказала о хорошей работе лыж, рождественском настроении, привычной самоподготовке и слишком ответственном подходе к сезону.

- Результаты в Поклюке вас разочаровали и давили перед стартом?

- Я сегодня просто выполняла свою работу и не думала о неудачных стартах в Поклюке. Я слишком ответственно подошла к началу сезона, что помешало мне хорошо выглядеть в стрелковом плане. По ходу мы показывали примерно одинаковое время с остальными девочками в команде.

- В этом году вы только в Токсово присоединились к команде?

- Нет я выполняла ту же нагрузку, что и команда, только в других местах.

- Одной готовиться было тяжелее?

- Нет. Я уже давно провожу отдельные сборы на самоподготовке, так что я привыкла к этому. Я делаю эту работу много лет, что с командной, что отдельно. Везде есть свои плюсы в подготовке.

- Вы удивились уровню команды, когда присоединились к ней или он был ожидаем для вас?

- Нет, я очень рада, что команда сейчас ровная и все могут показывать высокие результаты.

- Про победы в смешанных эстафетах в Риднауне знали перед стартом?

- Я знала только про сингл-микст, а про смешанную эстафету узнала позже. Рада, что ребята так замечательно выступили.

- Насколько сложно было сохранить третье место на последнем круге, где шла напряженная борьба?

- Я знаю, что много спортсменок могут показывать хороший ход на последнем круге. Мне помимо сил и желания помогли хорошо подготовленные лыжи, за что огромное спасибо нашей сервис-бригаде.

Вам эта медаль добавит уверенности в своих силах?



- Думаю, что хорошие результаты всем помогают.



Перед стартом на вас влияла ситуация, случившая в нашей команде?



- Я сейчас не хочу это комментировать.



- Какие этапы, помимо счастливого для вас Антхольца, вы выделяете?

- Пока никаких не выделяю. Идет общая соревновательная работа на все этапы.

- Виталий Норицын сказал, что четверка, попавшая в преследование, скорее всего побежит и эстафету. На каком этапе вам бы бежалось комфортнее?

- Это надо спросить у нашего тренера. Я пока не думала насчет эстафеты. Хочу жить сегодняшним днем и получать удовольствие от гонок.

- Тренеры говорили, что из-за свежего снега будет медленная лыжня. У вас лыжи были готовы лучше, чем у соперниц?

- К примеру, я шла в подъем, мне говорили отрыв несколько секунд. Я съезжала со спуска и этот отрыв становился больше, поэтому можно было судить, что, съезжая со спуска, я выигрывала секундочки.

- Физически трасса была тяжелее, чем в Поклюке?

- Трасса везде тяжелая. Ночью был сильный мороз, и это не скоростной и теплый снег, но была правильно подобрана смазка. Это очень помогло.

- Ощущение зимней сказки вам помогло?

- Рождественское настроение, зимняя сказка и множество снега очень радуют. Морозец здесь вполе наш, российский.

- Последний день в Нове-Место попадает почти на ночь перед Рождеством. Для вас это удобно?

- Ночь перед Рождеством все же будет днем позже. Надеюсь успеть домой, чтобы отметить Рождество. В нашей семье мы празднуем два рождества: католическое и православное.