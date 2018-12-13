Екатерина Юрлова-Перхт: Хочу жить сегодняшним днем и получать удовольствие от гонок - Советский спорт
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    • Биатлон13 декабря 2018 18:53Источник: «Советский спорт»Автор: Круглов Александр

    Екатерина Юрлова-Перхт: Хочу жить сегодняшним днем и получать удовольствие от гонок

    Призер спринта в Хохфильцене Екатерина Юрлова-Перхт рассказала о хорошей работе лыж, рождественском настроении, привычной самоподготовке и слишком ответственном подходе к сезону.

    - Результаты в Поклюке вас разочаровали и давили перед стартом?
    - Я сегодня просто выполняла свою работу и не думала о неудачных стартах в Поклюке. Я слишком ответственно подошла к началу сезона, что помешало мне хорошо выглядеть в стрелковом плане. По ходу мы показывали примерно одинаковое время с остальными девочками в команде.

    - В этом году вы только в Токсово присоединились к команде?
    - Нет я выполняла ту же нагрузку, что и команда, только в других местах.

    - Одной готовиться было тяжелее?
    - Нет. Я уже давно провожу отдельные сборы на самоподготовке, так что я привыкла к этому. Я делаю эту работу много лет, что с командной, что отдельно. Везде есть свои плюсы в подготовке.

    - Вы удивились уровню команды, когда присоединились к ней или он был ожидаем для вас?
    - Нет, я очень рада, что команда сейчас ровная и все могут показывать высокие результаты.

    - Про победы в смешанных эстафетах в Риднауне знали перед стартом?
    - Я знала только про сингл-микст, а про смешанную эстафету узнала позже. Рада, что ребята так замечательно выступили.

    - Насколько сложно было сохранить третье место на последнем круге, где шла напряженная борьба?
    - Я знаю, что много спортсменок могут показывать хороший ход на последнем круге. Мне помимо сил и желания помогли хорошо подготовленные лыжи, за что огромное спасибо нашей сервис-бригаде.

    Вам эта медаль добавит уверенности в своих силах?

    • - Думаю, что хорошие результаты всем помогают.

    Перед стартом на вас влияла ситуация, случившая в нашей команде?

    • - Я сейчас не хочу это комментировать.

    - Какие этапы, помимо счастливого для вас Антхольца, вы выделяете?
    - Пока никаких не выделяю. Идет общая соревновательная работа на все этапы.

    - Виталий Норицын сказал, что четверка, попавшая в преследование, скорее всего побежит и эстафету. На каком этапе вам бы бежалось комфортнее?
    - Это надо спросить у нашего тренера. Я пока не думала насчет эстафеты. Хочу жить сегодняшним днем и получать удовольствие от гонок.

    - Тренеры говорили, что из-за свежего снега будет медленная лыжня. У вас лыжи были готовы лучше, чем у соперниц?
    - К примеру, я шла в подъем, мне говорили отрыв несколько секунд. Я съезжала со спуска и этот отрыв становился больше, поэтому можно было судить, что, съезжая со спуска, я выигрывала секундочки.

    - Физически трасса была тяжелее, чем в Поклюке?
    - Трасса везде тяжелая. Ночью был сильный мороз, и это не скоростной и теплый снег, но была правильно подобрана смазка. Это очень помогло.

    - Ощущение зимней сказки вам помогло?
    - Рождественское настроение, зимняя сказка и множество снега очень радуют. Морозец здесь вполе наш, российский.

    - Последний день в Нове-Место попадает почти на ночь перед Рождеством. Для вас это удобно?
    - Ночь перед Рождеством все же будет днем позже. Надеюсь успеть домой, чтобы отметить Рождество. В нашей семье мы празднуем два рождества: католическое и православное.

    #кубок мира по биатлону#хохфильцен#юрлова-перхт екатерина
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