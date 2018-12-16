И снова без медали. Россиянки – четвертые в эстафете

Биатлон 16 декабря 2018 16:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Мысин Николай

Женская сборная России в 12-й эстафете подряд не сумела пробиться на подиум. В австрийском Хохфильцене Евгения Павлова, Екатерина Юрлова-Перхт, Валерия Васнецова и Ирина Старых остались четвертыми. В тройке лучших – Италия, Швеция и Франция.

«НЕ ГОТОВА К РИСКУ»

Один промах Ханны Эберг на заключительном рубеже подарил нам робкую надежду. А что? А вдруг? Вдруг шведка провозится с дополнительными выстрелами или, тем более, штрафными кругами, а у Ирины Старых появится шанс войти в тройку лучших? Надежда погасла мгновенно – тратить слишком много времени на исправление ошибки Ханна не стала. Быстренько дослала патрон в патронник, быстро прицелилась, закрыла нужную мишень – и ушла на заключительный круг в одни ноги с Анаис Бескон. Которую потом, в финишном створе, уверенно превзойдет в споре за серебро. Победу отпразднуют итальянки.

Старых же чисто отстреляется на последней стойке (что не удастся ее ближайшим преследовательницами – выступающей за Белоруссию Ирине Кручинкиной и норвежке Марте Олсбу), останется четвертой – с отставанием от тройки лучших в 20 секунд. И четвертой же закончит эту эстафету.

– Я видела, что соперницы уже ушли с рубежа, пока я только готовилась к выстрелам, – расскажет Ирина. – Понимала, что в такой ситуации даже чистая стрельба мало что изменит. Нет, можно было рискнуть, но… К такому риску я пока не готова. Не чувствую себя достаточно уверенно. Поэтому отработала в своем обычном темпе.

ПЛОТНАЯ БОРЬБА

А были шансы на медаль? Конечно, были!

Пусть в составе российской команды в Хохфильцене в эстафете дебютировали сразу две девушки – Евгения Павлова и Валерия Васнецова. Пусть у многих соперниц собрался оптимальный состав. А над стадионом перед началом гонки началась вьюга и метель (правда, быстро закончилась). На протяжении всей дистанции россиянки уверенно держались в группе лидеров.

При том, что сами лидеры менялись.

На первых этапах ушла вперед Словакия, бросившая в бой своих главных звезд – Паулину Фиалкову и Анастасию Кузьмину. Потом включились итальянки – усилиями Доротеи Вирер. Держалась в топе Германия, пока Франциска Пройс не ушла на два штрафных круга. Не избежали подобных проблем и норвежки (тут отличилась Ингрид Тандреволд). Многие команды бросало то в жар, то в холод. Россиянки же надежно работали в числе претендентов на медали, в плотной группе из нескольких сборных, державшихся около третьего-четвертого места.

Единственный промах помешал Павловой подняться на вторую позицию («Поторопилась на последнем выстреле. Обидно! А так была бы в тройке», – признается Евгения). Юрлова, взявшая в Хохфильцене бронзу в спринте, промахнулась по разу и на стойке, и на лежке («Рада, хотя бы, что сразу добивала мишени дополнительным патроном», – отметила Екатерина). Чуть хуже получилось у Васнецовой – три неточных выстрела.

– Тут вообще подход к рубежам очень сложный, – расскажет в эфире «Матч ТВ» Валерия. – В итоге все промахи почему-то идут строго на 12 часов. Причем не только у меня – у остальных девчонок тоже. Пристреливаемся чуть ниже центра, и все равно не удается избежать ошибок…

Возможно, эти три лишних патрона и стоят сборной медали – тем более, сил на финишный спурт у Васнецовой не остается. Свой этап она закрывает с отставанием в 40 секунд.

Да, у Старых будет надежда на свою чистую стрельбу и быстрые ноги, но – только при наличии серьезных проблем у соперниц. Ни итальянка Федерика Санфилиппо, ни Бескон с Эберг их не испытают. 12 гонок подряд наша женская сборная не может взять награды в эстафете. Но, все-таки, конкретно эта гонка – в Хохфильцене – была отнюдь не самой худшей из них.

Хохфильцен (Австрия). Кубок мира. 2-й этап

Женщины. Эстафета 4х6 км

Стрельба Финиш 1 Италия 0+3 (0+1 0+2 0+0 0+0) 1:10.58,7 2 Швеция 0+8 (0+1 0+3 0+3 0+1) +8,4 3 Франция 0+9 (0+2 0+2 0+4 0+1) +11,8 4 Россия 0+6 (0+1 0+2 0+3 0+0) +47,2 5 Белоруссия 0+4 (0+0 0+0 0+1 0+3) +1.13,4 6 Норвегия 2+11 (0+2 0+2 2+5 0+2) +1.24,4 7 Германия 2+9 (0+1 2+3 0+2 0+3) +2.05,0

Сборная России по этапам