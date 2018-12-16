И снова без медали. Россиянки – четвертые в эстафете - Советский спорт
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    • Биатлон16 декабря 2018 16:45Источник: «Советский спорт»Автор: Мысин Николай

    И снова без медали. Россиянки – четвертые в эстафете

    Женская сборная России в 12-й эстафете подряд не сумела пробиться на подиум. В австрийском Хохфильцене Евгения Павлова, Екатерина Юрлова-Перхт, Валерия Васнецова и Ирина Старых остались четвертыми. В тройке лучших – Италия, Швеция и Франция.

    «НЕ ГОТОВА К РИСКУ»

    Один промах Ханны Эберг на заключительном рубеже подарил нам робкую надежду. А что? А вдруг? Вдруг шведка провозится с дополнительными выстрелами или, тем более, штрафными кругами, а у Ирины Старых появится шанс войти в тройку лучших? Надежда погасла мгновенно – тратить слишком много времени на исправление ошибки Ханна не стала. Быстренько дослала патрон в патронник, быстро прицелилась, закрыла нужную мишень – и ушла на заключительный круг в одни ноги с Анаис Бескон. Которую потом, в финишном створе, уверенно превзойдет в споре за серебро. Победу отпразднуют итальянки.

    Старых же чисто отстреляется на последней стойке (что не удастся ее ближайшим преследовательницами – выступающей за Белоруссию Ирине Кручинкиной и норвежке Марте Олсбу), останется четвертой – с отставанием от тройки лучших в 20 секунд. И четвертой же закончит эту эстафету.

    – Я видела, что соперницы уже ушли с рубежа, пока я только готовилась к выстрелам, – расскажет Ирина. – Понимала, что в такой ситуации даже чистая стрельба мало что изменит. Нет, можно было рискнуть, но… К такому риску я пока не готова. Не чувствую себя достаточно уверенно. Поэтому отработала в своем обычном темпе.

    ПЛОТНАЯ БОРЬБА

    А были шансы на медаль? Конечно, были!

    Пусть в составе российской команды в Хохфильцене в эстафете дебютировали сразу две девушки – Евгения Павлова и Валерия Васнецова. Пусть у многих соперниц собрался оптимальный состав. А над стадионом перед началом гонки началась вьюга и метель (правда, быстро закончилась). На протяжении всей дистанции россиянки уверенно держались в группе лидеров.

    При том, что сами лидеры менялись.

    На первых этапах ушла вперед Словакия, бросившая в бой своих главных звезд – Паулину Фиалкову и Анастасию Кузьмину. Потом включились итальянки – усилиями Доротеи Вирер. Держалась в топе Германия, пока Франциска Пройс не ушла на два штрафных круга. Не избежали подобных проблем и норвежки (тут отличилась Ингрид Тандреволд). Многие команды бросало то в жар, то в холод. Россиянки же надежно работали в числе претендентов на медали, в плотной группе из нескольких сборных, державшихся около третьего-четвертого места.

    Единственный промах помешал Павловой подняться на вторую позицию («Поторопилась на последнем выстреле. Обидно! А так была бы в тройке», – признается Евгения). Юрлова, взявшая в Хохфильцене бронзу в спринте, промахнулась по разу и на стойке, и на лежке («Рада, хотя бы, что сразу добивала мишени дополнительным патроном», – отметила Екатерина). Чуть хуже получилось у Васнецовой – три неточных выстрела.

    – Тут вообще подход к рубежам очень сложный, – расскажет в эфире «Матч ТВ» Валерия. – В итоге все промахи почему-то идут строго на 12 часов. Причем не только у меня – у остальных девчонок тоже. Пристреливаемся чуть ниже центра, и все равно не удается избежать ошибок…

    Возможно, эти три лишних патрона и стоят сборной медали – тем более, сил на финишный спурт у Васнецовой не остается. Свой этап она закрывает с отставанием в 40 секунд.

    Да, у Старых будет надежда на свою чистую стрельбу и быстрые ноги, но – только при наличии серьезных проблем у соперниц. Ни итальянка Федерика Санфилиппо, ни Бескон с Эберг их не испытают. 12 гонок подряд наша женская сборная не может взять награды в эстафете. Но, все-таки, конкретно эта гонка – в Хохфильцене – была отнюдь не самой худшей из них.

    Хохфильцен (Австрия). Кубок мира. 2-й этап

    Женщины. Эстафета 4х6 км

    Стрельба

    Финиш

    1

    Италия

    0+3 (0+1 0+2 0+0 0+0)

    1:10.58,7

    2

    Швеция

    0+8 (0+1 0+3 0+3 0+1)

    +8,4

    3

    Франция

    0+9 (0+2 0+2 0+4 0+1)

    +11,8

    4

    Россия

    0+6 (0+1 0+2 0+3 0+0)

    +47,2

    5

    Белоруссия

    0+4 (0+0 0+0 0+1 0+3)

    +1.13,4

    6

    Норвегия

    2+11 (0+2 0+2 2+5 0+2)

    +1.24,4

    7

    Германия

    2+9 (0+1 2+3 0+2 0+3)

    +2.05,0

    Сборная России по этапам

    С1 (л)

    Место

    С2 (с)

    Место

    Ход

    Финиш

    1

    Павлова

    0+0

    3 (+7,5)

    0+1

    9 (+14,5)

    8 (+21,0)

    7 (+21,5)

    2

    Юрлова-Перхт

    0+1

    7 (+27,4)

    0+1

    4 (+20,3)

    5 (+22,7)

    4 (+21,9)

    3

    Васнецова

    0+2

    5 (+23,6)

    0+1

    4 (+25,2)

    9 (+35,8)

    5 (+40,5)

    4

    Старых

    0+0

    4 (+43,6)

    0+0

    4 (+35,8)

    11 (+28,5)

    4 (+47,2)

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