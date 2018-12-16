И снова без медали. Россиянки – четвертые в эстафете

Женская сборная России в 12-й эстафете подряд не сумела пробиться на подиум. В австрийском Хохфильцене Евгения Павлова, Екатерина Юрлова-Перхт, Валерия Васнецова и Ирина Старых остались четвертыми. В тройке лучших – Италия, Швеция и Франция.
Один промах Ханны Эберг на заключительном рубеже подарил нам робкую надежду. А что? А вдруг? Вдруг шведка провозится с дополнительными выстрелами или, тем более, штрафными кругами, а у Ирины Старых появится шанс войти в тройку лучших? Надежда погасла мгновенно – тратить слишком много времени на исправление ошибки Ханна не стала. Быстренько дослала патрон в патронник, быстро прицелилась, закрыла нужную мишень – и ушла на заключительный круг в одни ноги с Анаис Бескон. Которую потом, в финишном створе, уверенно превзойдет в споре за серебро. Победу отпразднуют итальянки.
Старых же чисто отстреляется на последней стойке (что не удастся ее ближайшим преследовательницами – выступающей за Белоруссию Ирине Кручинкиной и норвежке Марте Олсбу), останется четвертой – с отставанием от тройки лучших в 20 секунд. И четвертой же закончит эту эстафету.
– Я видела, что соперницы уже ушли с рубежа, пока я только готовилась к выстрелам, – расскажет Ирина. – Понимала, что в такой ситуации даже чистая стрельба мало что изменит. Нет, можно было рискнуть, но… К такому риску я пока не готова. Не чувствую себя достаточно уверенно. Поэтому отработала в своем обычном темпе.
А были шансы на медаль? Конечно, были!
Пусть в составе российской команды в Хохфильцене в эстафете дебютировали сразу две девушки – Евгения Павлова и Валерия Васнецова. Пусть у многих соперниц собрался оптимальный состав. А над стадионом перед началом гонки началась вьюга и метель (правда, быстро закончилась). На протяжении всей дистанции россиянки уверенно держались в группе лидеров.
При том, что сами лидеры менялись.
На первых этапах ушла вперед Словакия, бросившая в бой своих главных звезд – Паулину Фиалкову и Анастасию Кузьмину. Потом включились итальянки – усилиями Доротеи Вирер. Держалась в топе Германия, пока Франциска Пройс не ушла на два штрафных круга. Не избежали подобных проблем и норвежки (тут отличилась Ингрид Тандреволд). Многие команды бросало то в жар, то в холод. Россиянки же надежно работали в числе претендентов на медали, в плотной группе из нескольких сборных, державшихся около третьего-четвертого места.
Единственный промах помешал Павловой подняться на вторую позицию («Поторопилась на последнем выстреле. Обидно! А так была бы в тройке», – признается Евгения). Юрлова, взявшая в Хохфильцене бронзу в спринте, промахнулась по разу и на стойке, и на лежке («Рада, хотя бы, что сразу добивала мишени дополнительным патроном», – отметила Екатерина). Чуть хуже получилось у Васнецовой – три неточных выстрела.
– Тут вообще подход к рубежам очень сложный, – расскажет в эфире «Матч ТВ» Валерия. – В итоге все промахи почему-то идут строго на 12 часов. Причем не только у меня – у остальных девчонок тоже. Пристреливаемся чуть ниже центра, и все равно не удается избежать ошибок…
Возможно, эти три лишних патрона и стоят сборной медали – тем более, сил на финишный спурт у Васнецовой не остается. Свой этап она закрывает с отставанием в 40 секунд.
Да, у Старых будет надежда на свою чистую стрельбу и быстрые ноги, но – только при наличии серьезных проблем у соперниц. Ни итальянка Федерика Санфилиппо, ни Бескон с Эберг их не испытают. 12 гонок подряд наша женская сборная не может взять награды в эстафете. Но, все-таки, конкретно эта гонка – в Хохфильцене – была отнюдь не самой худшей из них.
Хохфильцен (Австрия). Кубок мира. 2-й этап
Женщины. Эстафета 4х6 км
Стрельба
Финиш
1
Италия
0+3 (0+1 0+2 0+0 0+0)
1:10.58,7
2
Швеция
0+8 (0+1 0+3 0+3 0+1)
+8,4
3
Франция
0+9 (0+2 0+2 0+4 0+1)
+11,8
4
Россия
0+6 (0+1 0+2 0+3 0+0)
+47,2
5
Белоруссия
0+4 (0+0 0+0 0+1 0+3)
+1.13,4
6
Норвегия
2+11 (0+2 0+2 2+5 0+2)
+1.24,4
7
Германия
2+9 (0+1 2+3 0+2 0+3)
+2.05,0
Сборная России по этапам
С1 (л)
Место
С2 (с)
Место
Ход
Финиш
1
Павлова
0+0
3 (+7,5)
0+1
9 (+14,5)
8 (+21,0)
7 (+21,5)
2
Юрлова-Перхт
0+1
7 (+27,4)
0+1
4 (+20,3)
5 (+22,7)
4 (+21,9)
3
Васнецова
0+2
5 (+23,6)
0+1
4 (+25,2)
9 (+35,8)
5 (+40,5)
4
Старых
0+0
4 (+43,6)
0+0
4 (+35,8)
11 (+28,5)
4 (+47,2)